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131 Fonun Tasfiyesi ve Ödeme Süreci: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında ‘Fon’ Toplantısı

131 Fonun Tasfiyesi ve Ödeme Süreci: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında ‘Fon’ Toplantısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 09:08 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 09:38
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Şimşek'in başkanlık edeceği fon toplantısında öncelik yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında ABD'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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