Çatı Aday Ne Demek? Siyasette Çatı Aday Kime Denir?
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Siyasi gündemi takip ederken zaman zaman aynı kavramın farklı seçim dönemlerinde yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlardan biri de “çatı aday” ifadesi. Özellikle birden fazla siyasi parti veya grubun aynı isim üzerinde uzlaşması konuşulduğunda bu kavram sıkça kullanılmaya başlanıyor.
Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasının ardından yapılan yorumlarda da “çatı adaylık” ifadesi gündeme geldi. Yavaş ise istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olmadığını açıkladı. Peki sık sık duyduğumuz çatı aday ne demek, kimler için kullanılıyor ve ortak adaydan farklı bir anlam taşıyor mu?
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Çatı Aday Ne Demek?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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