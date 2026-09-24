Çatı Aday Ne Demek? Siyasette Çatı Aday Kime Denir?

Çatı aday, en basit anlatımıyla birden fazla siyasi parti ya da siyasi grubun üzerinde uzlaşarak desteklediği ortak aday anlamına geliyor. Kavramdaki “çatı” sözcüğü de farklı siyasi yapıların tek bir isim etrafında bir araya gelmesini anlatıyor.

Bu nedenle çatı adayın mutlaka aday gösteren partilerden birinin genel başkanı veya üyesi olması gerekmiyor. Partiler, kendi seçmenlerinin yanı sıra farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin de destekleyebileceğini düşündükleri bir isim üzerinde anlaşabiliyor.

“Çatı aday” seçim mevzuatında ayrı bir adaylık türü olarak tanımlanmıyor. Daha çok siyasi ve medyatik bir ifade olarak kullanılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kurallarda ise bir kişinin birden fazla siyasi parti veya parti grubu tarafından aday gösterilebilmesi mümkün.