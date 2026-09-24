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Çatı Aday Ne Demek? Siyasette Çatı Aday Kime Denir?

Çatı Aday Ne Demek? Siyasette Çatı Aday Kime Denir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 09:13
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Siyasi gündemi takip ederken zaman zaman aynı kavramın farklı seçim dönemlerinde yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunlardan biri de “çatı aday” ifadesi. Özellikle birden fazla siyasi parti veya grubun aynı isim üzerinde uzlaşması konuşulduğunda bu kavram sıkça kullanılmaya başlanıyor. 

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifasının ardından yapılan yorumlarda da “çatı adaylık” ifadesi gündeme geldi. Yavaş ise istifa kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağlantılı olmadığını açıkladı. Peki sık sık duyduğumuz çatı aday ne demek, kimler için kullanılıyor ve ortak adaydan farklı bir anlam taşıyor mu?

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Çatı Aday Ne Demek?

Çatı Aday Ne Demek?

Çatı aday, en basit anlatımıyla birden fazla siyasi parti ya da siyasi grubun üzerinde uzlaşarak desteklediği ortak aday anlamına geliyor. Kavramdaki “çatı” sözcüğü de farklı siyasi yapıların tek bir isim etrafında bir araya gelmesini anlatıyor.

Bu nedenle çatı adayın mutlaka aday gösteren partilerden birinin genel başkanı veya üyesi olması gerekmiyor. Partiler, kendi seçmenlerinin yanı sıra farklı siyasi görüşlerden seçmenlerin de destekleyebileceğini düşündükleri bir isim üzerinde anlaşabiliyor.

“Çatı aday” seçim mevzuatında ayrı bir adaylık türü olarak tanımlanmıyor. Daha çok siyasi ve medyatik bir ifade olarak kullanılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kurallarda ise bir kişinin birden fazla siyasi parti veya parti grubu tarafından aday gösterilebilmesi mümkün.

Çatı Aday ile Ortak Aday Aynı Şey mi?

Çatı Aday ile Ortak Aday Aynı Şey mi?

Günlük siyasi dilde “çatı aday” ile “ortak aday” çoğu zaman aynı anlamda kullanılıyor. İki ifade de farklı siyasi yapıların tek bir ismi desteklemesini anlatıyor.

Ancak “çatı aday” ifadesi genellikle aralarında siyasi veya ideolojik farklılıklar bulunan partilerin daha geniş bir uzlaşma sağlayarak tek aday üzerinde birleşmesi durumunda tercih ediliyor. Ortak aday ise daha genel bir kavram. Bir ittifak içindeki iki partinin üzerinde anlaştığı isim için de ortak aday denebiliyor.

Yani her iki ifade arasında hukuki olarak tanımlanmış kesin bir ayrım bulunmuyor. Aradaki fark daha çok kavramların siyasi söylemde nasıl kullanıldığıyla ilgili.

Bir İsim Nasıl Çatı Aday Oluyor?

Bir İsim Nasıl Çatı Aday Oluyor?

Çatı adaylık için özel bir makam ya da ayrı bir hukuki başvuru süreci bulunmuyor. Kavram daha çok siyasi partilerin seçim öncesinde yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkıyor.

Partiler kendi adaylarını ayrı ayrı çıkarmak yerine tek bir isim üzerinde anlaşırsa bu kişi kamuoyunda çatı aday olarak tanımlanabiliyor. Seçim türüne göre adayın daha sonra ilgili yasal adaylık şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partilerin aday gösterme süreci 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ve YSK kararları doğrultusunda yürütülüyor. Mevzuata göre şartları karşılayan bir adayın birden fazla siyasi parti veya parti grubu tarafından aday gösterilmesi mümkün.

Türkiye’de Çatı Aday Kavramı Ne Zaman Gündeme Geldi?

“Çatı aday” ifadesinin Türkiye siyasetinde en çok konuşulduğu dönemlerden biri 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. CHP ve MHP, cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmeleddin İhsanoğlu üzerinde uzlaşmış ve İhsanoğlu kamuoyunda “çatı aday” olarak anılmıştı. Dönemin haberlerinde iki partinin İhsanoğlu’nun adaylığı konusunda ortaklaştığı aktarılmıştı.

Kavram sonraki yıllarda da farklı seçim senaryoları ve ittifak tartışmaları sırasında kullanılmaya devam etti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu CHP ve İYİ Parti grupları tarafından, Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti ve MHP grupları tarafından resmen aday gösterilmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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