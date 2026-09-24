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Fon Soruşturmasında Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı Tutuklandı

Fon Soruşturmasında Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 09:28
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Fon soruşturmasında TERA Holding yöneticileri Abdülkadir Özkan, Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı tutuklandı.

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Fon soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı.

Fon soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı.

Aralarında Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüphelinin emniyetteki ve savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, dosyada adı geçen 20 şüphelinin tamamını 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’da sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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