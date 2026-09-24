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Fon Soruşturmasında 14 Kişi Tutuklandı: Muhammed Yarız'ın Babası Celal Yarız Da Cezaevine Gönderildi

Fon Soruşturmasında 14 Kişi Tutuklandı: Muhammed Yarız'ın Babası Celal Yarız Da Cezaevine Gönderildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 07:19
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Sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız da var. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

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Çağlayan'daki sorguların ardından hakimlik 14 şüpheli için tutuklama kararı verdi.

Çağlayan'daki sorguların ardından hakimlik 14 şüpheli için tutuklama kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik; Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına hükmetti. Halil İbrahim Ege, Büşra Alçelik ve Gözde Hacıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Listedeki en dikkat çeken isim Celal Yarız oldu. Soruşturmanın ilk tutuklusu Muhammed Yarız'ın babası olan Yarız, 21 Eylül'de Katılımevim (KTLEV) hisselerindeki işlemlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişi arasındaydı. Baba ve oğul hakkında başsavcılık 2 Eylül'de yurt dışına çıkış yasağı da getirmişti.

Öte yandan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ile Bülent Uygun ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Bu kararlarla Tera ve Pusula yöneticilerinin ardından cezaevine girenlerin sayısı 23'e çıktı.

Bu kararlarla Tera ve Pusula yöneticilerinin ardından cezaevine girenlerin sayısı 23'e çıktı.

Soruşturmada ilk tutuklama 15 Eylül'de geldi: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi. Hedef Holding'in patronu Namık Kemal Gökalp, Destek Holding'in patronu Altunç Kumova ve Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi de ilk dalgada tutuklananlar arasındaydı.

Bunun ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız üye Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı önce 9'a, son kararlarla da 23'e ulaştı.

Soruşturma dosyasında şu an 63 şüpheli bulunuyor. Edinilen bilgiye göre bunlardan 14'ü hakkında yakalama kararı var ve firari durumda, 1 kişi ise başka bir suçtan zaten cezaevinde. Başsavcılık 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula, Tera, Hedef ve Bulls şirketlerinin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesini istemişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiyesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455 bin 758 yatırımcının parası bulunuyor. Tasfiyenin 6 ay sürmesi beklenirken firari 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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