Fon Soruşturmasında 14 Kişi Tutuklandı: Muhammed Yarız'ın Babası Celal Yarız Da Cezaevine Gönderildi

Soruşturmada ilk tutuklama 15 Eylül'de geldi: Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da yakalanmasının ardından cezaevine gönderildi. Hedef Holding'in patronu Namık Kemal Gökalp, Destek Holding'in patronu Altunç Kumova ve Tera Portföy yöneticisi İbrahim Bekçi de ilk dalgada tutuklananlar arasındaydı.

Bunun ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız üye Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı önce 9'a, son kararlarla da 23'e ulaştı.

Soruşturma dosyasında şu an 63 şüpheli bulunuyor. Edinilen bilgiye göre bunlardan 14'ü hakkında yakalama kararı var ve firari durumda, 1 kişi ise başka bir suçtan zaten cezaevinde. Başsavcılık 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula, Tera, Hedef ve Bulls şirketlerinin 2024'ten bu yana yurt dışına yaptığı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesini istemişti.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiyesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda 455 bin 758 yatırımcının parası bulunuyor. Tasfiyenin 6 ay sürmesi beklenirken firari 14 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.