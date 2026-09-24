Fon Soruşturmasında 14 Kişi Tutuklandı: Muhammed Yarız'ın Babası Celal Yarız Da Cezaevine Gönderildi
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Sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız da var. Son kararlarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 23'e yükseldi.
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Çağlayan'daki sorguların ardından hakimlik 14 şüpheli için tutuklama kararı verdi.
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Bu kararlarla Tera ve Pusula yöneticilerinin ardından cezaevine girenlerin sayısı 23'e çıktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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