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Yasak Aşkların Vazgeçilmezi Olan Tutkunun Başrolde Olduğu 30 Dizi ve Film

Yasak Aşkların Vazgeçilmezi Olan Tutkunun Başrolde Olduğu 30 Dizi ve Film

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
24.09.2026 - 07:16
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Sevgi ile aşk arasındaki en büyük fark nedir diye sorsak, akla gelen ilk cevap büyük ihtimalle tutku olur. 'İstenç ve yargıları aşan güçlü bir coşku' anlamına gelen bu duygu o kadar kuvvetli ki insan mantığını bir kenara bırakıp hiç beklemediği şekilde hareket edebiliyor. Evli çiftlerin, yasak ilişkilerin, toplumun sınır çizdiği aşkların en büyük yol arkadaşı da tam olarak bu. Sinema ve dizi dünyası da bu ateşi anlatmaktan hiç vazgeçmiyor: Emerald Fennell'in Wuthering Heights uyarlamasından kısa sürede fenomene dönüşen Heated Rivalry'ye kadar son yıllarda da tutkunun başrolde olduğu pek çok yapım izleyicilerle buluştu. İşte klasikleşmiş yapımlardan en yenilerine, her saniyesinde ateşi hissedeceğiniz tutku dolu dizi ve filmler!

İyi seyirler!

Sıralama IMDb puanına göre yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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30. Die My Love (2025)

30. Die My Love (2025)

IMDb: 6.0

Özet: Kırsalda eski bir eve taşınan Grace, doğumun ardından giderek derinleşen bir ruhsal bunalıma sürüklenirken eşi Jackson'la yaşadığı tutkulu ama yıkıcı ilişki çözülmeye başlar.

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield

Yönetmen: Lynne Ramsay

29. Wuthering Heights (2026)

29. Wuthering Heights (2026)

IMDb: 6.1

Özet: Emily Brontë'nin klasik romanının bu yeni uyarlaması, Catherine ile Heathcliff arasındaki yasak ve yıkıcı aşkı tüm tutkusuyla beyaz perdeye taşıyor.

Oyuncular: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau

Yönetmen: Emerald Fennell

28. Materialists (2025)

28. Materialists (2025)

IMDb: 6.2

Özet: New York'ta başarılı bir çöpçatan olan Lucy, kusursuz ve zengin bir talip ile hâlâ unutamadığı parasız eski sevgilisi arasında kalır.

Oyuncular: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Yönetmen: Celine Song

27. Splitsville (2025)

27. Splitsville (2025)

IMDb: 6.4

Özet: Karısı boşanmak istediğini söyleyince yıkılan Carey, açık evlilik yaşayan arkadaşları Julie ve Paul'e sığınır; ancak Julie'yle yaşadığı yakınlaşma her şeyi içinden çıkılmaz hâle getirir.

Oyuncular: Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin

Yönetmen: Michael Angelo Covino

26. The Housemaid (2025)

26. The Housemaid (2025)

IMDb: 6.7

Özet: Freida McFadden'ın romanından uyarlanan filmde, karanlık bir geçmişi olan Millie zengin Winchester ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başlar; ancak evin reisi Andrew'la yakınlaşması tehlikeli sırları gün yüzüne çıkarır.

Oyuncular: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

Yönetmen: Paul Feig

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25. Conversations with Friends (2022)

25. Conversations with Friends (2022)

IMDb: 6.7

Özet: Dizi, iki Dublin'li üniversite öğrencisi olan Frances ve Bobbi'nin evli çift Melissa ve Nick ile kurdukları garip ve beklenmedik bağı konu alıyor.

Oyuncular: Alison Oliver, Sasha Lane, Joe Alwyn

Yaratıcı: Alice Birch

24. Gypsy (2017)

24. Gypsy (2017)

IMDb: 6.8

Özet: Terapist Jean Holloway, hastalarının hayatlarına fazla kapılan bir dizi.

Oyuncular: Naomi Watts, Billy Crudup, Sophie Cookson

Yaratıcı: Lisa Rubin

23. Tristan + Isolde (2006)

23. Tristan + Isolde (2006)

IMDb: 6.8

Özet: Britanya tahtının ikinci varisi ile kan davası içindeki İrlandalıların prensesi arasındaki bir ilişki, genç aşıklar için kıyamet büyüsüne neden olur.

Oyuncular: James Franco, Sophia Myles, David O'Hara

Yönetmen: Kevin Reynolds

22. The History of Sound (2025)

22. The History of Sound (2025)

IMDb: 6.9

Özet: 1917'de bir müzik okulunda tanışan Lionel ve David, halk şarkılarını kaydetmek için birlikte New England'ın kırsalına yolculuğa çıkar ve hayatları boyunca iz bırakacak bir aşk yaşar.

Oyuncular: Paul Mescal, Josh O'Connor, Chris Cooper

Yönetmen: Oliver Hermanus

21. Pillion (2025)

21. Pillion (2025)

IMDb: 6.9

Özet: Utangaç Colin, karizmatik ve gizemli motorcu Ray'in itaatkâr partneri olmayı kabul eder ve kendini hiç alışık olmadığı bir ilişkinin içinde bulur.

Oyuncular: Harry Melling, Alexander Skarsgård, Douglas Hodge

Yönetmen: Harry Lighton

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20. Non Ti Muovere (2004)

20. Non Ti Muovere (2004)

IMDb: 7.0

Özet: Yoksul bir kadın olan Italia, prestijli bir doktor olan Timoteo ile ilişki kurar.

Oyuncular: Sergio Castellitto, Penélope Cruz, Claudia Gerini

Yönetmen: Sergio Castellitto

19. Suite Française (2014)

19. Suite Française (2014)

IMDb: 7.0

Özet: Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Nazi işgalinin ilk yıllarında, bir Fransız köylü olan Lucile Angellier ile bir Alman askeri olan Teğmen Bruno von Falk arasında aşk filizlenir.

Oyuncular: Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts

Yönetmen: Saul Dibb

18. Bonding (2018-2021)

18. Bonding (2018-2021)

IMDb: 7.1

Özet: Bir dominatriks olarak ek iş yapan New York'lu bir yüksek lisans öğrencisi, liseden en iyi eşcinsel arkadaşını asistanı olarak görevlendirir.

Oyuncular: Zoe Levin, Brendan Scannell, Micah Stock

Yaratıcı: Rightor Doyle

17. Vicky Cristina Barcelona (2008)

17. Vicky Cristina Barcelona (2008)

IMDb: 7.1

Özet: İspanya'da yaz tatilinde olan iki arkadaş, fırtınalı bir ilişki içinde olduğu eski karısının yeniden sahneye çıkmak üzere olduğundan habersiz aynı ressama aşık olurlar.

Oyuncular: Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem

Yönetmen: Woody Allen

16. Dronningen (2019)

16. Dronningen (2019)

IMDb: 7.1

Özet: Başarılı bir avukat, genç üvey oğluyla bir ilişkiye girdikten sonra kariyerini tehlikeye atar ve ailesini parçalamakla tehdit eder.

Oyuncular: Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin

Yönetmen: Catherine Breillat

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15. Closer (2004)

15. Closer (2004)

IMDb: 7.2

Özet: İki çiftin ilişkileri, bir çiftin erkeği diğerinin kadını ile tanıştığında karmaşık ve aldatıcı bir hal alır.

Oyuncular: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman

Yönetmen: Mike Nichols

14. Élite (2018-...)

14. Élite (2018-...)

IMDb: 7.3

Özet: İşçi sınıfından üç genç İspanya'da seçkin bir özel okula gitmeye başlayınca, onlarla zengin öğrenciler arasındaki çatışma cinayete yol açar.

Oyuncular: Omar Ayuso, Iván Mendes, Maribel Verdú

Yaratıcı: Carlos Montero, Darío Madrona

13. La Cocinera de Castamar (2021)

13. La Cocinera de Castamar (2021)

IMDb: 7.4

Özet: 18. yüzyılın başlarında Madrid'de geçen olay örgüsünü konu alan dizide agorafobik bir aşçı ile dul bir asilzade arasındaki aşk hikayesi işleniyor.

Oyuncular: Michelle Jenner, Roberto Enríquez, Hugo Silva

Yaratıcı: Tatiana Rodríguez

12. Jeux D'enfants (2003)

12. Jeux D'enfants (2003)

IMDb: 7.5

Özet: En yakın arkadaşlar, yetişkinliklerinde çocukken başladıkları tuhaf oyuna devam ederler: cüretkar ve akıl almaz numaralarla birbirlerini alt etmek için korkusuz bir rekabet içine girerler.

Oyuncular: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Thibault Verhaeghe

Yönetmen: Yann Samuell

11. Perfume: The Story of a Murderer (2006)

11. Perfume: The Story of a Murderer (2006)

IMDb: 7.5

Özet: Üstün bir koku alma duyusuyla dünyaya gelen Jean-Baptiste Grenouille, dünyanın en iyi parfümünü yaratıyor. Ancak işi, nihai kokuyu ararken karanlık bir hal alır.

Oyuncular: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman

Yönetmen: Tom Tykwer

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10. Little Children (2006)

10. Little Children (2006)

IMDb: 7.5

Özet: Ayrı evliliklerden gelen iki sevgili eşin, kayıtlı bir cinsel suçlunun ve gözden düşmüş eski bir polis memurunun hayatları, Massachusetts banliyösünde savunmasızlıklarına ve ayartmalarına direnmek için mücadele ederken kesişir.

Oyuncular: Kate Winslet, Patrick Wilson, Jennifer Connelly

Yönetmen: Todd Field

9. En Kongelig Affære (2012)

9. En Kongelig Affære (2012)

IMDb: 7.5

Özet: Deli bir kralla evli olan genç bir kraliçe, doktoruna gizlice aşık olur ve birlikte bir ulusu sonsuza dek değiştirecek bir devrim başlatırlar.

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard

Yönetmen: Nikolaj Arcel

8. Dying for Sex (2025)

8. Dying for Sex (2025)

IMDb: 7.6

Özet: Gerçek bir hikâyeden uyarlanan dizide, evre 4 meme kanseri teşhisi alan Molly, kocasını terk ederek hayatı boyunca hiç yaşamadığı cinsel tutkuyu keşfetmek için yola çıkar.

Oyuncular: Michelle Williams, Jenny Slate, Rob Delaney

Yaratıcı: Elizabeth Meriwether, Kim Rosenstock

7. The L Word (2004-2009)

7. The L Word (2004-2009)

IMDb: 7.7

Özet: Dizi, Los Angeles'ta yaşayan küçük, sıkı sıkıya bağlı bir grup lezbiyen kadının yanı sıra onları destekleyen veya nefret eden arkadaşların ve aile üyelerinin hayatlarını ve sevgilerini takip ediyor.

Oyuncular: Jennifer Beals, Laurel Holloman, Mia Kirshner

Yaratıcı: Ilene Chaiken

6. Binjip (2004)

6. Binjip (2004)

IMDb: 7.9

Özet: Bir genç adam, birkaç gün tatil yapan sakinlerin hayatlarına katılmak için boş evlere girer.

Oyuncular: Lee Seung-yeon, Sung-hyuk Moon, Hee Jae

Yönetmen: Kim Ki-duk

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5. The Tudors (2007-2009)

5. The Tudors (2007-2009)

IMDb: 8.1

Özet: Henry'nin saltanatı ve evlilikleri hakkında dramatik bir dizi.

Oyuncular: Jonathan Rhys-Meyers, Tamzin Merchant, Sarah Bolger

Yaratıcı: Michael Hirst

4. Outlander: Blood of My Blood (2025-...)

4. Outlander: Blood of My Blood (2025-...)

IMDb: 8.1

Özet: Jamie Fraser'ın anne ve babası Ellen ile Brian'ın 18. yüzyıl İskoçya'sındaki yasak aşkı ile Claire'in anne ve babası Julia ile Henry'nin Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki aşkı paralel olarak anlatılıyor.

Oyuncular: Harriet Slater, Jamie Roy, Hermione Corfield

Yaratıcı: Matthew B. Roberts

3. Euphoria (2019-...)

3. Euphoria (2019-...)

IMDb: 8.3

Özet: Dizi, uyuşturucu, seks ve şiddet sorunlarıyla boğuşan bir grup lise öğrencisinin hayata bakışı açısını sunar.

Oyuncular: Zendaya, Hunter Schafer, Nika King

Yaratıcı: Sam Levinson

2. Outlander (2014-...)

2. Outlander (2014-...)

IMDb: 8.4

Özet: 1945'ten bir İngiliz savaş hemşiresi gizemli bir şekilde zamanda geriye doğru 1743 yılına gider.

Oyuncular: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton

Yaratıcı: Ronald D. Moore

1. Heated Rivalry (2025-...)

1. Heated Rivalry (2025-...)

IMDb: 8.7

Özet: Rachel Reid'in romanından uyarlanan dizide, buz hokeyinin yükselen iki yıldızı ve ezeli rakipleri Shane Hollander ile Ilya Rozanov, yıllar boyunca herkesten gizledikleri tutkulu bir ilişki yaşar.

Oyuncular: Hudson Williams, Connor Storrie, François Arnaud

Yaratıcı: Jacob Tierney

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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