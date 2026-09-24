Yasak Aşkların Vazgeçilmezi Olan Tutkunun Başrolde Olduğu 30 Dizi ve Film
Sevgi ile aşk arasındaki en büyük fark nedir diye sorsak, akla gelen ilk cevap büyük ihtimalle tutku olur. 'İstenç ve yargıları aşan güçlü bir coşku' anlamına gelen bu duygu o kadar kuvvetli ki insan mantığını bir kenara bırakıp hiç beklemediği şekilde hareket edebiliyor. Evli çiftlerin, yasak ilişkilerin, toplumun sınır çizdiği aşkların en büyük yol arkadaşı da tam olarak bu. Sinema ve dizi dünyası da bu ateşi anlatmaktan hiç vazgeçmiyor: Emerald Fennell'in Wuthering Heights uyarlamasından kısa sürede fenomene dönüşen Heated Rivalry'ye kadar son yıllarda da tutkunun başrolde olduğu pek çok yapım izleyicilerle buluştu. İşte klasikleşmiş yapımlardan en yenilerine, her saniyesinde ateşi hissedeceğiniz tutku dolu dizi ve filmler!
İyi seyirler!
Sıralama IMDb puanına göre yapılmıştır.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
30. Die My Love (2025)
29. Wuthering Heights (2026)
28. Materialists (2025)
27. Splitsville (2025)
26. The Housemaid (2025)
25. Conversations with Friends (2022)
24. Gypsy (2017)
23. Tristan + Isolde (2006)
22. The History of Sound (2025)
21. Pillion (2025)
20. Non Ti Muovere (2004)
19. Suite Française (2014)
18. Bonding (2018-2021)
17. Vicky Cristina Barcelona (2008)
16. Dronningen (2019)
15. Closer (2004)
14. Élite (2018-...)
13. La Cocinera de Castamar (2021)
12. Jeux D'enfants (2003)
11. Perfume: The Story of a Murderer (2006)
10. Little Children (2006)
9. En Kongelig Affære (2012)
8. Dying for Sex (2025)
7. The L Word (2004-2009)
6. Binjip (2004)
5. The Tudors (2007-2009)
4. Outlander: Blood of My Blood (2025-...)
3. Euphoria (2019-...)
2. Outlander (2014-...)
1. Heated Rivalry (2025-...)
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