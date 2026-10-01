Nilperi Şahinkaya'nın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!
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Nilperi Şahinkaya test sonucunu açıkladı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şahinkaya’dan bu kez test sonuçlarına ilişkin paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu. Süreçte kendisine destek verenlere de teşekkür etti.
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Yasaklı madde soruşturmasında adı geçen Nilperi Şahinkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Nilperi Şahinkaya, kan, saç ve idrar testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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