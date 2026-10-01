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Nilperi Şahinkaya'nın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!

Nilperi Şahinkaya'nın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 11:48
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Nilperi Şahinkaya test sonucunu açıkladı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şahinkaya’dan bu kez test sonuçlarına ilişkin paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu. Süreçte kendisine destek verenlere de teşekkür etti.

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Yasaklı madde soruşturmasında adı geçen Nilperi Şahinkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yasaklı madde soruşturmasında adı geçen Nilperi Şahinkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında adı geçen oyunculardan biri de Nilperi Şahinkaya olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 18 Eylül’de gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemleri için talimat verilmişti.

Bu süreçte gözaltına alınan Şahinkaya’nın adli işlemleri tamamlandı. Oyuncu, ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayla ilgili haberlerde adı yer alan Şahinkaya’nın test sonuçları da bekleniyordu.

Şahinkaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinden alınan örneklerin sonuçlarını duyurdu. Oyuncu, kısa açıklamasında üç farklı örneğin tamamının negatif çıktığını belirtti.

Nilperi Şahinkaya, kan, saç ve idrar testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Nilperi Şahinkaya, kan, saç ve idrar testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabının hikâyeler bölümünden paylaşım yapan Nilperi Şahinkaya, açıklamasına “Kamuoyunun bilgisine” sözleriyle başladı. Test sonuçlarını duyuran oyuncu, avukatı Can Özeroğlu’na ve süreç boyunca yanında olanlara teşekkür etti.

Şahinkaya’nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Kamuoyunun Bilgisine;

Tüm test sonuçlarım (kan, saç, idrar)

NEGATİF çıkmıştır.

Başta avukatım Can Özeroğlu olmak üzere, süreçte destek olan herkese teşekkür ederim ❤️”

Oyuncu, böylece kan, saç ve idrar örneklerinin tamamının negatif çıktığını kendi hesabından duyurmuş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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