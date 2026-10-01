Nilperi Şahinkaya'nın Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu!

Ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında adı geçen oyunculardan biri de Nilperi Şahinkaya olmuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 18 Eylül’de gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemleri için talimat verilmişti.

Bu süreçte gözaltına alınan Şahinkaya’nın adli işlemleri tamamlandı. Oyuncu, ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayla ilgili haberlerde adı yer alan Şahinkaya’nın test sonuçları da bekleniyordu.

Şahinkaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinden alınan örneklerin sonuçlarını duyurdu. Oyuncu, kısa açıklamasında üç farklı örneğin tamamının negatif çıktığını belirtti.