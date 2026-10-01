Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz Riyad'a Gitti: Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!
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Biran Damla Yılmaz bu kez Riyad’da dikkat çekti. Halef: Köklerin Çağrısı’nda İlhan Şen’le başrolleri paylaşan oyuncu, dizinin uluslararası yolculuğu için Suudi Arabistan’a gitti. İkili, Disney+’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik lansmanında yapımı temsil etti. Geceden paylaşılan görüntülerde oyuncuların beyaz kıyafetleriyle yakaladığı uyum öne çıktı. Biran Damla Yılmaz ise güzelliği ve şıklığıyla beğeni topladı.
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Halef: Köklerin Çağrısı’nın Serhat ve Yıldız’ı İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz, bu kez ekran dışındaki görüntüleriyle gündemde.
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İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, Disney+ MENA lansmanında Halef’i temsil etmek için Riyad’a gitti.
Geceye beyaz elbisesiyle katılan Biran Damla Yılmaz, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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