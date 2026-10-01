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Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz Riyad'a Gitti: Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz Riyad'a Gitti: Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 10:21
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Biran Damla Yılmaz bu kez Riyad’da dikkat çekti. Halef: Köklerin Çağrısı’nda İlhan Şen’le başrolleri paylaşan oyuncu, dizinin uluslararası yolculuğu için Suudi Arabistan’a gitti. İkili, Disney+’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik lansmanında yapımı temsil etti. Geceden paylaşılan görüntülerde oyuncuların beyaz kıyafetleriyle yakaladığı uyum öne çıktı. Biran Damla Yılmaz ise güzelliği ve şıklığıyla beğeni topladı.

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Halef: Köklerin Çağrısı’nın Serhat ve Yıldız’ı İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz, bu kez ekran dışındaki görüntüleriyle gündemde.

Halef: Köklerin Çağrısı’nın Serhat ve Yıldız’ı İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz, bu kez ekran dışındaki görüntüleriyle gündemde.

Halef’in hikâyesi sınırları aşıyor. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan “Halef: Köklerin Çağrısı”, Şanlıurfa’da geçen hikâyesiyle aşkı, aile bağlarını ve geçmişten gelen hesaplaşmaları bir araya getiriyor. Dizinin merkezinde ise İlhan Şen’in canlandırdığı Serhat ile Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Yıldız bulunuyor.

Yapımın hikâyesi, doğduğu topraklardan uzaklaşarak kendisine başka bir hayat kuran Serhat’ın yeniden ailesinin dünyasına dönmesiyle başlıyor. Serhat’ın kendi seçimleriyle ailesinin beklentileri arasında kalması, Yıldız’la kesişen hayatının da temelini oluşturuyor. Aileler arasındaki husumet ve evlilik beklentisi, karakterlerin karşısına yeni çatışmalar çıkarıyor.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, dizideki bu hikâyenin başrollerini paylaşırken yapımın tanıtım etkinliklerinde de birlikte yer alıyor. Ekranda Serhat ve Yıldız olarak izlediğimiz ikili, son olarak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geldi.

Bu kez gündemde diziden bir sahne ya da yeni bölüm gelişmesi vardı demek mümkün değil. Oyuncular, Halef’in yurt dışındaki izleyicilerle buluşması için düzenlenen özel bir gecedeydi. Riyad’dan gelen görüntüler de ikilinin sahneye çıkışını ve gecedeki tarzlarını takipçilerle buluşturdu.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, Disney+ MENA lansmanında Halef’i temsil etmek için Riyad’a gitti.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, Disney+ MENA lansmanında Halef’i temsil etmek için Riyad’a gitti.

İkilinin Riyad ziyaretinin arkasında Halef için önemli bir gelişme bulunuyor. Dizi, Disney+’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki yeni döneminde platformda yer alan ilk Türk yapımı oldu. Türkiye’deki yayın yolculuğunu sürdüren yapım, böylece bölgedeki izleyicilerle buluşmak üzere yeni bir adım attı.

Bu gelişme kapsamında İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, 29 Eylül’de Riyad’da düzenlenen Disney+ MENA lansmanına katıldı. Platformun bölgedeki yeni içeriklerinin tanıtıldığı gecede iki oyuncu, Halef’i temsil ederek sahneye çıktı. Diziden ve canlandırdıkları karakterlerden bahseden ikili, hikâyelerinin farklı ülkelerde izleyiciyle buluşmasına ilişkin düşüncelerini de paylaştı.

İlhan Şen, Türkiye’de kurdukları izleyici bağının ardından başka coğrafyalara ulaşmanın kendisi için heyecan verici olduğunu anlattı. Biran Damla Yılmaz da yeni izleyicilerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Riyad’daki davetin kendileri için özel bir deneyim olduğunu belirtti.

Oyunculara yapımcı Gül Oğuz’un da eşlik ettiği ziyaret, Halef ekibini bu kez Şanlıurfa’daki setten Riyad’daki lansmana taşıdı.

Geceye beyaz elbisesiyle katılan Biran Damla Yılmaz, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.

Geceye beyaz elbisesiyle katılan Biran Damla Yılmaz, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.

Lansmanın ardından paylaşılan görüntülerde Biran Damla Yılmaz’ın gecedeki görünümü de öne çıktı. Beyaz bir elbise tercih eden oyuncu, beyaz kıyafetler içindeki rol arkadaşı İlhan Şen’le uyum yakaladı. İkilinin birlikte sahneye çıkıp konukları selamladığı anlar da geceden yayılan görüntüler arasındaydı.

Dizide Yıldız karakteriyle izlediğimiz Yılmaz, Riyad’da davet şıklığıyla karşımıza çıktı. Elbisesinin dekolte detayları ve gecedeki duruşuyla dikkat çeken oyuncunun fotoğraf ve videoları, güzelliğini öne çıkaran paylaşımlara konu oldu.

Beyaz elbisesiyle verdiği pozlarda zarif bir görünüm sergileyen Yılmaz, rol arkadaşıyla birlikte çekilen karelerde de dikkatleri üzerine çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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