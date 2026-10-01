Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz Riyad'a Gitti: Güzelliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

İkilinin Riyad ziyaretinin arkasında Halef için önemli bir gelişme bulunuyor. Dizi, Disney+’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki yeni döneminde platformda yer alan ilk Türk yapımı oldu. Türkiye’deki yayın yolculuğunu sürdüren yapım, böylece bölgedeki izleyicilerle buluşmak üzere yeni bir adım attı.

Bu gelişme kapsamında İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz, 29 Eylül’de Riyad’da düzenlenen Disney+ MENA lansmanına katıldı. Platformun bölgedeki yeni içeriklerinin tanıtıldığı gecede iki oyuncu, Halef’i temsil ederek sahneye çıktı. Diziden ve canlandırdıkları karakterlerden bahseden ikili, hikâyelerinin farklı ülkelerde izleyiciyle buluşmasına ilişkin düşüncelerini de paylaştı.

İlhan Şen, Türkiye’de kurdukları izleyici bağının ardından başka coğrafyalara ulaşmanın kendisi için heyecan verici olduğunu anlattı. Biran Damla Yılmaz da yeni izleyicilerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Riyad’daki davetin kendileri için özel bir deneyim olduğunu belirtti.

Oyunculara yapımcı Gül Oğuz’un da eşlik ettiği ziyaret, Halef ekibini bu kez Şanlıurfa’daki setten Riyad’daki lansmana taşıdı.