Bilim Açıkladı: 132 Ülkeyle Yapılan Araştırmaya Göre Mutsuzluğun Zirve Yaptığı Yaş Belli Oldu
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Dartmouth College'dan ekonomi profesörü David Blanchflower'ın 132 ülkeden topladığı verilere dayanan araştırma, orta yaş krizinin sanıldığından çok daha gerçek olduğunu ortaya koydu. Sonuçlara göre mutsuzluk gelişmiş ülkelerde 47,2, gelişmekte olan ülkelerde ise 48,2 yaşında zirve yapıyor.
[Kaynak: Unilad, Irish Examiner]
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Araştırmaya göre mutsuzluk yaşla birlikte tırmanıyor, gelişmiş ülkelerde 47,2 yaşında zirveye ulaşıp ardından geriliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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