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Bilim Açıkladı: 132 Ülkeyle Yapılan Araştırmaya Göre Mutsuzluğun Zirve Yaptığı Yaş Belli Oldu

Bilim Açıkladı: 132 Ülkeyle Yapılan Araştırmaya Göre Mutsuzluğun Zirve Yaptığı Yaş Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 10:50
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Dartmouth College'dan ekonomi profesörü David Blanchflower'ın 132 ülkeden topladığı verilere dayanan araştırma, orta yaş krizinin sanıldığından çok daha gerçek olduğunu ortaya koydu. Sonuçlara göre mutsuzluk gelişmiş ülkelerde 47,2, gelişmekte olan ülkelerde ise 48,2 yaşında zirve yapıyor. 

[Kaynak: Unilad, Irish Examiner]

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Araştırmaya göre mutsuzluk yaşla birlikte tırmanıyor, gelişmiş ülkelerde 47,2 yaşında zirveye ulaşıp ardından geriliyor.

Araştırmaya göre mutsuzluk yaşla birlikte tırmanıyor, gelişmiş ülkelerde 47,2 yaşında zirveye ulaşıp ardından geriliyor.

Araştırmada 95 gelişmekte olan ve 37 gelişmiş ülkeden toplanan veriler karşılaştırıldı. Ortaya çıkan tablo hemen her ülkede aynıydı: Mutluluk, yaşam boyunca U şeklinde bir eğri çiziyor. Çocukluk ve yaşlılık yıllarında yukarıda seyreden bu eğri, orta yaşta dibe vuruyor. Gelişmiş ülkelerde en düşük nokta 47,2 yaşında, gelişmekte olan ülkelerde ise 48,2 yaşında görülüyor.

Profesör Blanchflower çalışmasında, mutsuzluğun yaşla birlikte artıp sonrasında düşüşe geçen bir eğri olduğunu yazdı. Ölçekte çaresizlik, anksiyete, yalnızlık, üzüntü, gerginlik, depresyon, sinirlilik, fobiler, panik ve keder gibi başlıklar yer aldı. Bunların yanında uyku düzeninin bozulması, özgüven kaybı, zorlukların üstesinden gelememe, dışlanmışlık ve kendini değersiz hissetme de değerlendirmeye katıldı.

Araştırmada en belirleyici faktörler eğitim seviyesi, medeni hal ve iş durumu olarak öne çıktı. Çalışma 47 yaşın neden bu kadar zor olduğunu kesin biçimde açıklamıyor; Blanchflower'ın yorumu ise bu dönemin iş ve aile kaynaklı baskı ile kaygının en yüksek noktaya çıktığı yaş olması yönünde.

İrlandalı psikoterapist Deirdre Hayes, orta yaş krizlerinin çoğu zaman hayattaki önemli bir değişiklikten ya da hedeflenen bir şeyin başarılamadığı, zamanın daralmakta olduğu duygusundan doğduğunu belirtti. Hayes, bu dönemi atlatmak için yakınlarla veya bir uzmanla konuşmayı, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi alışkanlıkları öneriyor. Habere göre iyi haber ise eğrinin dipten sonra yeniden yükselmesi: Mutluluk, 47'nin ardından yaş ilerledikçe tekrar artıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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