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Bilim İnsanları Uyardı: Orta Yaşta Bu Hareketi 10 Saniye Yapamayanlar Büyük Risk Altında

Bilim İnsanları Uyardı: Orta Yaşta Bu Hareketi 10 Saniye Yapamayanlar Büyük Risk Altında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 14:52
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Brezilyalı bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında geniş yankı uyandıran köklü bir araştırma, genel sağlık durumumuzu evde yapabileceğimiz kadar basit bir hareketle ölçmenin mümkün olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre, destek almadan tek bacağı üzerinde 10 saniye dengede kalamayan orta ve ileri yaşlı bireylerin önümüzdeki on yıl içinde hayatını kaybetme riski, bu testi geçenlere kıyasla yüzde 84 oranında artıyor.

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Tıp ve sağlıklı yaşlanma alanında çığır açan bilimsel bir çalışma, insan ömrü ile vücut dengesi arasındaki hayati bağlantıyı gözler önüne serdi.

Tıp ve sağlıklı yaşlanma alanında çığır açan bilimsel bir çalışma, insan ömrü ile vücut dengesi arasındaki hayati bağlantıyı gözler önüne serdi.

British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan ve Rio de Janeiro'daki Clinimex Egzersiz Tıbbı Kliniği'nden Dr. Claudio Gil Araujo liderliğindeki uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirilen araştırma, sadece on saniye süren tek bacak testinin hayatta kalma süresini güçlü bir şekilde öngördüğünü kanıtladı. Uzun yıllar süren klinik gözlemlere dayanan bu çarpıcı sonuçlara göre, herhangi bir yerden destek almadan tek ayak üzerinde on saniye durmayı başaramayan kişilerin, testi başarıyla tamamlayanlara göre önümüzdeki on yıllık süreçte herhangi bir nedene bağlı olarak ölme riski tam yüzde 84 daha yüksek.

Çarpıcı istatistikleri ortaya koyan bu kapsamlı araştırma, yaşları 51 ile 75 arasında değişen ve bin yediyüzden fazla yetişkini kapsayan büyük bir katılımcı grubuyla yapıldı. Uzmanlar katılımcılardan ellerini yanlara bırakarak, ileriye bakarak ve havaya kaldırdıkları ayaklarını diğer bacaklarının arkasına dayayarak dengede kalmalarını istedi. Ortalama yedi yıl süren takip aşamasında bilim insanları, kişilerin cinsiyetini, vücut kitle indeksini, kalp ve şeker gibi altta yatan kronik rahatsızlıklarını da hesaplamalara katarak sonuçların güvenilirliğini sağladı. Tüm bu istatistiksel düzeltmelere rağmen, denge kaybı ile yaklaşan yaşam kaybı riski arasındaki o korkutucu bağ değişmedi.

Peki ama basit bir denge kaybı neden bu kadar ölümcül bir işaret taşıyor? Araştırmacıların ortaya koyduğu temel gerçek, insan vücudunun kas gücü veya esneklik gibi özelliklerini zamanla yavaş yavaş kaybetmesine rağmen denge yeteneğinin altmışlı yaşlara kadar oldukça sağlam kalıp sonrasında aniden çökmesidir. Bu ani denge kaybı, aslında vücutta gizlice ilerleyen kas zayıflamasının, beyin ve sinir sistemindeki gerilemenin ve damar sağlığındaki bozulmanın toplu bir faturası olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu bilimsel gerçekler ışığında uzmanlar, tamamen ücretsiz ve son derece pratik olan on saniyelik bu denge testinin, insanların genel dayanıklılığını ölçmek için rutin doktor kontrollerinin vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini savunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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