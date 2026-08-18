Bilim İnsanları Uyardı: Orta Yaşta Bu Hareketi 10 Saniye Yapamayanlar Büyük Risk Altında
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Brezilyalı bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dünyasında geniş yankı uyandıran köklü bir araştırma, genel sağlık durumumuzu evde yapabileceğimiz kadar basit bir hareketle ölçmenin mümkün olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre, destek almadan tek bacağı üzerinde 10 saniye dengede kalamayan orta ve ileri yaşlı bireylerin önümüzdeki on yıl içinde hayatını kaybetme riski, bu testi geçenlere kıyasla yüzde 84 oranında artıyor.
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Tıp ve sağlıklı yaşlanma alanında çığır açan bilimsel bir çalışma, insan ömrü ile vücut dengesi arasındaki hayati bağlantıyı gözler önüne serdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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