Akdeniz’de Mikroplastik Alarmı: Guardian Yazdı, Günler Sonra Antalya’dan Yeni Görüntüler Geldi
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Ağustos başında çevre danışmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve The Guardian’ın gündeme getirdiği plastik atık krizi büyüyor. Günler sonra Antalya sahillerinden gelen görüntüler, Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların yarattığı mikroplastik kirliliği, şimdi Akdeniz kıyıları için alarm veriyor.
İşte detaylar!
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Plastik Atık Kirliliği Neden Oluyor?
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Akdeniz’de Mikroplastik Kirliliği 66 Kat Arttı
İşte, o görüntüler👇
Asıl Soru: Bu Atıklar Nereye Gidiyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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