Akdeniz’de Mikroplastik Alarmı: Guardian Yazdı, Günler Sonra Antalya’dan Yeni Görüntüler Geldi

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Konyaaltı Plajı’nda deniz yüzeyini kaplayan kirliliğe dikkat çekerek çok kritik bir ayrımdan söz ediyor. Tesislerde plastiğin kirlilik durumuna göre ton başına 100 ila 300 kilogramlık genel bir işlem firesi veriyoruz; bu beklenen bir durum. Ancak bizi asıl dehşete düşüren çevresel felaket, o plastikleri kırıp yıkarken istem dışı yarattığımız mikroplastikler! Araştırmalar çok net: İşlenen her bir ton plastik atığın tam 60 ila 130 kilogramı doğrudan mikroplastiğe dönüşüyor. Asıl çevresel saatli bomba işte bu.

Filtreleri Aşan 75 Milyar Parçacık

Yıkama sularının sadece bir metreküpünde bile 75 milyar adet plastik parçacığı yüzüyor. Türkiye'de yapılan bir çalışma, işlenen her bir ton plastikten yaklaşık 4,6 kilogram mikroplastiğin doğrudan doğaya karışabildiğini gösteriyor.

Üstelik tehlike sadece sularımızda değil. Açık havada, güneşin altında bekleyip gevreyen o atıkları parçalarken havaya iki kat daha fazla mikroskobik zehir saçıyor. Yani zehri sadece yutmuyor, aynı zamanda soluyoruz.