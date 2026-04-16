Ankara'nın Sıra Gecesi Mekanları

Aslen Şanlıurfa kökenli bir yardımlaşma ve sohbet geleneği olan sıra gecesi, modern dönemde profesyonel bir eğlence formatına dönüştü. Ankara gibi bürokrasinin ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bir şehirde bu geleneğin bu kadar sevilmesinin temel sebebi, insanların samimi ve kolektif bir eğlence arayışıdır diyebiliriz. Samimi ortamın lezzetli yemeklerle ve eğlenceli müzikle harmanlandığı sıra geceleri, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

2026 yılı itibarıyla Ankara'daki sıra geceleri sadece yemek ve müzikten ibaret değil; aynı zamanda birer 'interaktif performans' niteliği taşıyor. Şehrin stresinden kaçmak isteyenler için çiğ köftenin acısıyla terlemek ve uzun havalarla efkarlanmak, Ankara’nın kültürel mozaiğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda!