Ankara'nın Sıra Gecesi Mekanları

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 17:19

Ankara'nın gri sokaklarına Güneydoğu'nun sıcak enerjisini taşıyan Ankara sıra gecesi mekanları, 2026 yılında hem yerli turistlerin hem de Başkentlilerin bir numaralı eğlence tercihi olmaya devam ediyor. Ankara'da en iyi sıra gecesi deneyimi; Hamamönü’nün tarihi atmosferinde, Kızılay’ın merkezi konumundaki mekanlarda ve Çankaya’nın modern meyhanelerinde yaşanıyor. Ankara sıra gecesi mekanlarında özellikle Mardin Konağı ve Profesörün Konağı dikkat çekiyor. Çiğ köfte yoğurma ritüeli, canlı saz ekibi ve yöresel türkülerle harmanlanan bu etkinlikler, Başkent eğlence hayatına kültürel bir derinlik katıyor.

Sıra Gecesi Nedir? Ankara'da Bu Gelenek Neden Yaşıyor? - 2026

Aslen Şanlıurfa kökenli bir yardımlaşma ve sohbet geleneği olan sıra gecesi, modern dönemde profesyonel bir eğlence formatına dönüştü. Ankara gibi bürokrasinin ve öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bir şehirde bu geleneğin bu kadar sevilmesinin temel sebebi, insanların samimi ve kolektif bir eğlence arayışıdır diyebiliriz. Samimi ortamın lezzetli yemeklerle ve eğlenceli müzikle harmanlandığı sıra geceleri, pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

2026 yılı itibarıyla Ankara'daki sıra geceleri sadece yemek ve müzikten ibaret değil; aynı zamanda birer 'interaktif performans' niteliği taşıyor. Şehrin stresinden kaçmak isteyenler için çiğ köftenin acısıyla terlemek ve uzun havalarla efkarlanmak, Ankara’nın kültürel mozaiğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda!

Ankara'nın En İyi Sıra Gecesi Mekanları: İlçe Bazlı Rehber - 2026

Ankara'da her semtin kendine has bir eğlence dokusu vardır. Ankara eğlence sektöründe sıra geceleri, semtin karakterine göre farklılık gösterir.

Kızılay ve Çankaya'da Sıra Gecesi Yapılan Meyhaneler

Modern ve gelenekselin birleştiği bu bölgede, genellikle Ankara meyhane sıra gecesi konsepti hakimdir. Ayrıca çeşitli mekanlarda da zaman zaman sıra geceleri düzenlenir.

  • Mardin Konağı: Çankaya’nın kalbinde, sıra gecesi denince akla gelen mekanlardan biri. Mardin Konağı'nda her Salı, Perşembe ve Pazar günleri sıra gecesi etkinliği düzenleniyor. Sıra gecesi olmayan gecelerde ise mekanın lezzetli yemeklerini deneyimleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için Instagram hesabını ziyaret edin.

  • Harun Ev Yemekleri: Fix menü şeklinde sıra gecesine katılmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kavurmalı Pilav, Yaprak Sarması, Salata, El Yapımı Çiğ Köfte ve daha pek çok çeşidin olduğu menüyle sıra gecesi de dolu dolu geçiyor. Ancak mekanda rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

  • Vivaldi Park Hotel Ankara: Ankara'nın kalbinde yer alan şık, konforlu ve misafirperver Vivaldi Park Hotel, Ankaralılara da çeşitli etkinliklerle hizmet ediyor. Zaman zaman sıra gecesi etkinliklerinin düzenlendiği otel, birbirinden yetenekli sanatçılarla unutulmaz bir sıra gecesi deneyimi yaşatıyor. Detaylı bilgi ve takvim için Instagram hesabını inceleyebilirsiniz.

Ulus ve Hamamönü'nde Geleneksel Atmosferli Sıra Mekanları

  • Aşiyan Kahvecisi: Hamamönü'nün geleneksel dokusu içerisinde yer alan Aşiyan Kahvecisi, her gün saat 18:00 ila 22:30 arasında canlı müzik hizmeti sunuyor. Karadeniz Gecesi, Kadınlar Matinesi gibi farklı etkinliklerin düzenlendiği mekanın en sevilen etkinliklerinden biri de hiç şüphesiz Sıra Gecesi. Aşiyan Kahvecisi'nin Instagram hesabını takip ederek Sıra Gecesi tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Tunalı Hilmi ve Bahçelievler'de Sıra Gecesi Adresleri

  • Profesörün Konağı: Bahçelievler'de bulunan Profesörün Konağı, özellikle kebap çeşitleriyle öne çıkmayı başarıyor. Zaman zaman düzenlenen sıra geceleri de şehrin en beğenilenleri arasında! Konağın sıra gecesi etkinliklerini takip etmek için Instagram sayfasına göz atabilirsiniz.

  • Keremzade Restoran: Keçiören'de yer alan bu mekan, Güneydoğu'nun leziz yemeklerini Başkent'in kalbine taşıyor. Leziz yemeklerin yanısıra zaman zaman düzenlenen sıra geceleri de misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Sıra gecelerine dair detaylara Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Eryaman'da Sıra Gecesi Mekanları

  • Anzelha: 'Kebap bizde usulüne göre' mottosuyla yola çıkan Anzelha, sadece lezzetli kebaplarıyla değil aynı zamanda unutulmaz eğlence dolu sıra geceleriyle de ön plana çıkmayı başarıyor. Urfa usülü sıra gecelerinin düzenlendiği mekanda lezzete ve eğlenceye doymak mümkün. Instagram hesabını buradan inceleyebilirsiniz.

Etimesgut En Güzel Urfa Sıra Gecesi Mekanları

Ankara & Urfa Sıra Geceleri

Etimesgut'un Yenibağlıca mahallesinde yer alan Ankara & Urfa Sıra Geceleri isimli mekan, her hafta Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kadınlara özel sıra gecesi düzenliyor. Saat 20.00'de başlayan programda misafirlere yöresel şarkılar, halay, oyun havaları ve tabii ikramlar eşlik ediyor. Instagram hesabını inceleyip rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Urfalı Hacıbey Konağı

Kebaplar, içli köfteler, lahmacunlar, çiğ köfteler...Urfalı Hacıbey Konağı, hem Urfa lezzetlerini hem de Urfa'nın vazgeçilmez sıra gecesi kültürünü Ankara'ya taşıyor. Çocuklar için oyun alanı da bulunan bu mekanda 7'den 70'e herkesi 'eğlence' bekliyor.

Bonus: Altın Koru

Ankara Altındağ'da bulunan Altın Koru, toplu organizasyonlar verebileceğiniz, Kır Düğünü, toplu yemek ve çeşitli organizasyonlar için yararlanabileceğiniz bir mekan. Tabii Altın Koru'da 90'lar partisi ve sıra gecesi de bir başka oluyor! Altın Koru Instagram hesabından sıra gecesi tarihlerini ve duyurularını takip edebilirsiniz.

Sıra Gecesi Nasıl Düzenlenir? Organizasyon Rehberi

Bir sıra gecesi planlarken dikkat etmeniz gereken bazı teknik detaylar bulunmaktadır. Ankara sıra gecesi organizasyonları genellikle akşam 19:30 gibi başlar.

Mekan Kiralama mı, Masa Rezervasyonu mu? Fark ve Fiyat

  • Masa Rezervasyonu: Genellikle 2-10 kişilik gruplar için idealdir. Ortak alanda diğer misafirlerle birlikte eğlenilir.

  • Mekan Kiralama (Kapatma): Şirket yemekleri veya düğün sonrası eğlenceler için tercih edilir. 2026 yılında Ankara'da butik mekanları kapatmak oldukça popüler bir trenddir.

Sıra Gecesinde Müzik: Saz Ekibi ve Çalgıcı Seçimi

Gerçek bir sıra gecesinin olmazsa olmazı en az 4 kişilik bir ekiptir:

  • Bağlama (Saz)

  • Ritm Saz (Darbuka/Def)

  • Keman veya Kabak Kemane

  • Solist ve Vokalistler

Ankara Sıra Gecesi Mekanı Fiyatları - 2026 Güncel Rehber

2026 ekonomik koşullarında fiyatlar paket içeriğine (alkollü/alkolsüz, yemekli/yemeksiz) göre değişkenlik göstermektedir.

Kişi Başı Ortalama Harcama ve Paket Seçenekleri

Ankara'daki çoğu mekan 'Fix Menü' sistemiyle çalışır. Bu sistem, gecenin sonunda sürpriz hesaplarla karşılaşmanızı engeller. Paketlere genellikle mırra (acı kahve) ikramı dahildir.

Hafta İçi mi, Hafta Sonu mu? Fiyat ve Kalabalık Farkı

  • Hafta İçi: Fiyatlar yaklaşık %20 daha uygundur. Daha sakin bir sohbet ortamı olur.

  • Hafta Sonu: Mekanlar tam kapasite çalışır. Eğlence dozu yüksektir ancak rezervasyonlar haftalar öncesinden dolabilir.

Ankara Sıra Gecesi Ortalama Fiyatlar

SSS: Ankara Sıra Gecesi Hakkında Merak Edilenler

Sıra Gecesi İçin Kaç Kişiyle Gidilmeli?

Sıra geceleri doğası gereği kolektif bir eğlencedir. Mekanlar genellikle çiftleri veya küçük grupları kabul etse de, tam bir 'Sıra' ruhu için ideal grup sayısı 8-12 kişidir. 2026 yılında birçok mekan, 10 kişi ve üzeri gruplara özel 'fix menü indirimi' uygulamaktadır. Eğer kalabalık bir arkadaş grubunuz yoksa, hafta sonu programlarını tercih ederek mekanın genel kalabalığına karışabilir ve aynı coşkuyu yakalayabilirsiniz.

Ankara'da Sıra Gecesi Saat Kaça Kadar Sürer?

Başkent'teki sıra gecesi programları genellikle 19:30'da kapı açılışı ve yemek servisiyle başlar. Saat 20:30 civarı saz heyeti sahne alır. Çiğ köfte yoğurma ritüeli saat 21:30 gibi yapılır. Programlar genellikle gece 00:00 - 01:00 arasında son bulur. Ancak Çankaya ve Kızılay gibi bölgelerdeki meyhane konseptli yerlerde eğlence daha uzun devam edebilir.

Sıra Gecesinde Dışarıdan Pasta veya Yiyecek Getirilebilir mi?

Ankara'daki profesyonel mekanlar, gıda güvenliği ve işletme politikaları gereği dışarıdan yiyecek getirilmesine sıcak bakmazlar. Ancak doğum günü veya özel kutlamalar için önceden bilgi verilmesi şartıyla pasta getirilmesine izin verilebilir; bu durumda genellikle 'servis bedeli' adı altında küçük bir ücret talep edilir. 2026'nın popüler mekanlarının çoğu, kutlama pastasını kendi mutfaklarında hazırlatmanızı şart koşmaktadır.

Sıra Gecesinde Ne Giymeli?

Ankara sıra gecesi mekanlarında genellikle katı bir kıyafet kuralı yoktur. Ancak Hamamönü gibi tarihi yerlerde daha otantik ve rahat (smart casual) kıyafetler tercih edilirken, Çankaya’daki lüks mekanlarda daha şık gece kıyafetleri ön plandadır. Yer sofrası konseptli bir mekana gidecekseniz, rahat oturabileceğiniz esnek kıyafetler seçmeniz konforunuz için önemlidir.

Çiğ Köfte Herkesin Önünde mi Yoğuruluyor? Hijyen Standartları Nasıl?

Evet, bu gecenin en büyük ritüeli budur. Profesyonel sıra gecesi ekiplerinde özel bir 'çiğ köfte ustası' bulunur ve tüm süreç misafirlerin izleyebileceği bir platformda gerçekleşir. 2026 hijyen standartları gereği ustalar tek kullanımlık eldiven ve bone kullanmak zorundadır. Yoğurma esnasında yapılan şovlar, görsel bir şölen sunar.

Alkol Servisi Olan Sıra Gecesi Mekanı Var mı?

Ankara'da her iki seçenek de mevcuttur. Hamamönü ve Ulus bölgesindeki mekanlar genellikle alkolsüz, aile dostu ve geleneksel bir yapıdadır. Kızılay, Gaziosmanpaşa ve Çankaya bölgesindeki mekanlar ise genellikle alkollü 'meyhane sıra gecesi' konseptiyle hizmet verir. Rezervasyon öncesi bu detayı mutlaka teyit etmelisiniz.

Rezervasyon İçin Kapora Ödemek Zorunlu mu?

2026 yılı itibarıyla Ankara'nın popüler mekanlarının %90'ı, özellikle cuma ve cumartesi geceleri için %20 ila %30 oranında kapora talep etmektedir. Bu, son dakika iptallerinin önüne geçmek ve sizin yerinizi garanti altına almak içindir.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
