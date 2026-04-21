Datça'nın En İyi Kahvaltı Mekanları

Datça Merkez ve İskele'de Sabah Kahvaltı Adresleri

Mehtap Cafe & Restaurant (Mehtap'ın Yeri)

Datça'nın en köklü işletmelerinden biri olan Mehtap'ın Yeri, yıllardır yüksek puanlarını ve kalitesini korumayı başarıyor. Mekan, sunduğu tamamen organik köy kahvaltısı ile misafirlerine Datça'nın bereketli topraklarını hissettiriyor. Mevsiminde toplanan meyvelerden hazırlanan ev yapımı reçeller, masanın en çok konuşulan ve tadı damakta kalan detayları arasında yer alıyor. Geniş bahçesi ve samimi aile işletmesi atmosferi, burayı kalabalık gruplar için de oldukça cazip bir hale getiriyor. Yerel peynir çeşitleri ve taze demlenmiş çay eşliğinde, Datça limanının huzurlu manzarasını seyrederek güne başlamak isteyenler için vazgeçilmez bir adrestir.

Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeşil Bahçe Dadya Bahar

Yemyeşil bir bahçenin içinde, sevdiklerinizle beraber leziz bir Datça kahvaltısına ne dersiniz? Kır kahvaltısı ve kır meyhanesi deneyimlerini bir arada sunan mekan, yalnızca Datça'nın lezzetlerini yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda Eskişehir'in çiböreğini, Kayseri'nin mantısını da sunan mekan, Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerini yıllardır büyük bir keyifle ağırlamaya devam ediyor. Sanki evinizin bahçesinde oturuyormuş gibi keyif alacağınız Dadya Bahar'ın Instagram hesabını buradan inceleyebilirsiniz.

Eski Datça'da Taş Ev Atmosferinde Kahvaltı Mekanları

Eski Ev Cafe & Restaurant

Tarihi bir taş evin bahçesinde hizmet veren Eski Ev, otantik atmosferiyle sizi modern dünyadan tamamen koparıyor. Mekanın en meşhur lezzeti, taze yerel otlarla hazırlanan ve odun ateşinde pişirilen çıtır gözlemeleridir. Kahvaltı sonrası ikram edilen veya sipariş edebileceğiniz badem kahvesi, Eski Datça ruhunu tam anlamıyla yaşamanızı sağlar. Bahçedeki asmaların altındaki masalarda, Datça’nın meşhur kekik balını ve taze süzme yoğurdunu denemek gerçek bir ayrıcalıktır. Salaş ama bir o kadar estetik olan bu mekan, yüksek puanlarını sunduğu bu doğal ve samimi deneyime borçludur. Sokak aralarındaki begonvillerin kokusu, kahvaltınıza eşlik eden en güzel misafirdir.

Instagram hesabını ziyaret etmeyi unutmayın.

Knidos Yolu ve Kıyı Şeridindeki Manzaralı Kahvaltı Yerleri

Yakamengen (Yaka Köyü)

Eski bir zeytinyağı fabrikasından (mengen) restorana dönüştürülen bu mekan, Datça'nın endüstriyel mirasını lezzetle birleştiriyor. Yakamengen, özellikle zeytinyağı odaklı kahvaltısı ve kendi üretimi olan soğuk sıkım yağlarıyla ön plana çıkıyor. Masaya gelen her ürünün kökeni belli; peynirler komşu köylerden, yumurtalar ise mekanın kendi kümesinden taze taze geliyor. Taş binanın serinliği ve geniş bahçesi, özellikle sıcak yaz sabahlarında ferah bir kahvaltı alanı sunuyor. Hem göze hem damağa hitap eden bu gurme durak, Knidos antik kentine gitmeden önce enerji toplamak için en ideal noktadır.

Michelin yıldızlı Yakamengen'in Instagram hesabını incelemeyi unutmayın.

Cafe Inn (Kumluk Plajı)

Denize sıfır bir kahvaltı hayal ediyorsanız, Kumluk Plajı'ndaki Cafe Inn tam size göre bir tercih olacaktır. Ayaklarınız kumsala değecek kadar denize yakın masalarda, modern ve gelenekselin harmanlandığı zengin bir kahvaltı menüsü sunuluyor. Mekan, sadece serpme kahvaltısıyla değil, kaliteli şarküteri ürünleri ve taze meyve sularıyla da yüksek puanlar toplamaya devam ediyor. Denizin maviliği eşliğinde uzun uzun yapılan pazar kahvaltıları için bölgenin en popüler ve en estetik mekanlarından biridir. Özellikle avokadolu seçenekler gibi modern dokunuşlar arayanlar için Datça'daki en iyi alternatifleri sunar.

Cafe Inn Instagram hesabı üzerinden rezervasyon telefon numarasına ulaşabilirsiniz.