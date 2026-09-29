Gökdelenin Tepesindeki Kapıcı Dairesini Aldı: Üstüne Üç Katlı Ev İnşa Etti

Evin en dikkat çeken bölümlerinden biri, üzerinde havuz, barbekü ve dinlenme alanları bulunan geniş çatı terası. Tesoro, evin bazı bölümlerinin hala tamamlanmamış durumda olduğunu belirtiyor.

Aradan geçen onlarca yıla rağmen mimar hala aynı evde yaşıyor ve burayı terk etmeye hiç niyetli değil. Tesoro, burada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti 'Eğer burada yaşamayı seviyorsam neden taşınayım ki?' sözleriyle özetliyor.

Proje, sıradan bir kapıcı dairesinin yıllar içinde nasıl kişiye özel, çok katlı bir yaşam alanına dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak gösteriliyor.