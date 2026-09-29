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Gökdelenin Tepesindeki Kapıcı Dairesini Aldı: Üstüne Üç Katlı Ev İnşa Etti

Gökdelenin Tepesindeki Kapıcı Dairesini Aldı: Üstüne Üç Katlı Ev İnşa Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 21:31
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New York'ta yaşayan mimar Andrew Tesoro, bir gökdelenin tepesindeki yaklaşık 37 metrekarelik eski kapıcı dairesini satın aldı ve yıllar içinde bu küçük alanı üç katlı bir çatı evine dönüştürdü. Tesoro, aradan onlarca yıl geçmesine rağmen hala aynı evde yaşıyor.

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Tesoro dokuz yıl süren pazarlığın ardından kapıcı dairesini satın aldı

Tesoro dokuz yıl süren pazarlığın ardından kapıcı dairesini satın aldı

Manhattan'ın Upper West Side semtindeki 210 West 78th Street adresindeki binanın tepesinde yer alan daire, başlangıçta binanın yöneticisine ait bir kapıcı dairesiydi. Tesoro, 205 bin dolar istenen daireyi satıcıyla iki yıl süren pazarlık sonrasında 1990 yılında 158 bin dolara satın aldı.

Daireyle birlikte çatı üzerinde geliştirme hakkını da ek 15 bin dolar ödeyerek edindi. İnşaat 1996'da başladı ve yaklaşık 200 bin dolara mal oldu; Tesoro 1997'de yeni evine taşındı.

New York'un bina yönetmeliklerinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle başlangıçta planladığı iki katlı ek yerine A-frame tarzı bir tasarım seçti; bu sayede yükseklik yönünde ilerleyerek toplam üç kat yaşam alanı oluşturabildi.

Çatı terasında havuz ve barbekü alanı bulunuyor

Çatı terasında havuz ve barbekü alanı bulunuyor

Evin en dikkat çeken bölümlerinden biri, üzerinde havuz, barbekü ve dinlenme alanları bulunan geniş çatı terası. Tesoro, evin bazı bölümlerinin hala tamamlanmamış durumda olduğunu belirtiyor.

Aradan geçen onlarca yıla rağmen mimar hala aynı evde yaşıyor ve burayı terk etmeye hiç niyetli değil. Tesoro, burada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti 'Eğer burada yaşamayı seviyorsam neden taşınayım ki?' sözleriyle özetliyor.

Proje, sıradan bir kapıcı dairesinin yıllar içinde nasıl kişiye özel, çok katlı bir yaşam alanına dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneği olarak gösteriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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