5 Katlı Binanın Çatısına Yol Yaptılar! Arabalar Üstünden Geçiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 17:00
Çin’in Chongqing kentinde görenleri ilk bakışta şaşırtan bir bina var. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir yapı gibi görünen 5 katlı binanın çatısından araçlar geçiyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler, yapının bir mühendislik hatası mı yoksa bilinçli bir çözüm mü olduğu sorusunu gündeme getirdi. Ancak binanın çatısındaki yolun arkasında şehrin engebeli yapısıyla ilgili oldukça pratik bir neden bulunuyor.

Çatısı Yol Olarak Kullanılan 5 Katlı Bina

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan bu yapı, ilk kez sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla dikkat çekti. ECNS ve People’s Daily Online’da yer alan bilgilere göre 5 katlı binanın çatısında araçların geçtiği gerçek bir yol bulunuyor. Görüntüler kısa sürede Weibo’da yayıldı ve birçok kişi binada yaşayanların bu gürültüyle nasıl uyuyabildiğini merak etti.

Oddity Central’ın aktardığı bilgilere göre yapı aslında klasik anlamda bir apartman değil. Zemin katta çeşitli dükkânlar yer alırken, üst katların büyük bölümü kapalı otopark olarak kullanılıyor. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında pencereleriyle konut gibi algılanan bina, aslında daha çok otopark ve ticari alan işlevi görüyor.

Yolun Çatıda Olmasının Pratik Bir Nedeni Var

Chongqing, Çin’in engebeli arazisiyle bilinen şehirlerinden biri. Kentte düz alan bulmak zor olduğu için yollar, binalar ve ulaşım hatları çoğu zaman farklı seviyelerde kesişiyor. Bu 5 katlı bina da bir yamacın üzerine kurulduğu için çatısındaki yol, yukarıdaki konut alanlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılmış.

Bilgilere göre güvenlik görevlileri, yolun çevrede yaşayanların evlerine daha kolay ulaşabilmesi için tasarlandığını söylüyor. Bu yol olmasaydı, bölge sakinlerinin araçlarını aşağıda bırakıp asansörle ya da yürüyerek yukarı çıkması gerekecekti. Çatıdan geçen yol sayesinde araçlar, doğrudan daha yukarıdaki yerleşim alanına ulaşabiliyor.

Gürültü İçin Özel Önlem Alınmış

Çatısından yol geçen bir binada akla gelen ilk soru doğal olarak gürültü oluyor. Çünkü araçların binanın üzerinden geçtiği bir yapıda ses ve titreşim sorunu yaşanabileceği düşünülüyor. Ancak kaynaklarda, çatının araç sesini azaltmaya yardımcı olan özel malzemelerle kaplandığı belirtiliyor. Böylece yoldan geçen araçların sesi binanın alt katlarına mümkün olduğunca az aktarılıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
