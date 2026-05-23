5 Katlı Binanın Çatısına Yol Yaptılar! Arabalar Üstünden Geçiyor

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan bu yapı, ilk kez sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla dikkat çekti. ECNS ve People’s Daily Online’da yer alan bilgilere göre 5 katlı binanın çatısında araçların geçtiği gerçek bir yol bulunuyor. Görüntüler kısa sürede Weibo’da yayıldı ve birçok kişi binada yaşayanların bu gürültüyle nasıl uyuyabildiğini merak etti.

Oddity Central’ın aktardığı bilgilere göre yapı aslında klasik anlamda bir apartman değil. Zemin katta çeşitli dükkânlar yer alırken, üst katların büyük bölümü kapalı otopark olarak kullanılıyor. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında pencereleriyle konut gibi algılanan bina, aslında daha çok otopark ve ticari alan işlevi görüyor.