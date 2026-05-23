5 Katlı Kavşak Yaptılar! Haritadan Bakınca Labirente Benziyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.05.2026 - 16:33
Çin’de görenleri ilk bakışta şaşırtan bir kavşak var. Yollar birbirinin üstünden geçiyor, rampalar farklı yönlere açılıyor ve haritadan bakınca yapı dev bir labirenti andırıyor. Chongqing’deki Huangjuewan Köprülü Kavşağı, 5 katlı sistemi ve 20’den fazla rampasıyla dünyanın en karmaşık ulaşım yapılarından biri olarak anılıyor.

5 katlı kavşakta 20'den fazla rampa var

Çin’in Chongqing kentindeki Huangjuewan Köprülü Kavşağı, görüntüsüyle klasik bir üst geçitten çok daha karmaşık bir yapıya sahip. People’s Daily Online’da yer alan bilgilere göre kavşak 5 katlı bir sistemden oluşuyor ve 20’den fazla rampayı birbirine bağlıyor. Bu rampalar, 8 farklı yola geçiş sağlıyor.

Kavşağın bu kadar karmaşık görünmesinin nedeni, üç ayrı otoyolu farklı yönlere bağlamak için tasarlanmış olması. Fotoğrafları sosyal medyada yayıldığında birçok kişi, böyle bir yolda yanlış rampaya girmenin sürücüler için büyük sorun yaratacağını düşündü. Ancak kavşağın tasarımcısı Liu Bangjun, yapının ulaşım ihtiyacına göre planlandığını ve yönlendirme sistemleriyle sürücülerin yollarını bulabildiğini söylüyor.

Tasarımı 5, inşaatı 7 yıl sürdü!

Huangjuewan Köprülü Kavşağı’nın ortaya çıkması kısa sürede gerçekleşmedi. Tasarımcı Liu Bangjun’un aktardığına göre kavşağın planlanması 5 yıl sürdü. İnşaat süreci ise 7 yılda tamamlandı. Üstelik bu süreçte ana proje değiştirilmedi, yalnızca küçük düzenlemeler yapıldı.

Kavşağın inşası sırasında en büyük zorluklardan biri, çalışmanın aktif yolların üzerinde yürütülmesiydi. Trafiği aksatmamak için farklı taşıyıcı sistemler ve özel mühendislik çözümleri kullanıldı. Beton dolgulu çelik kolonlar ve kompozit kirişler gibi yapılar, projenin uygulanmasında önemli rol oynadı.

Tasarımcıya göre durum göründüğü kadar zor değil. Liu Bangjun, sürücülerin yanlış yola girmesi halinde yaklaşık 10 dakika içinde geri dönebileceğini belirtiyor. Kavşağın 2017’de hizmete girdiği, görünüşünün aksine tabelalar sayesinde sürücülerin yön bulabildiği ve yanlış dönüşlerde 1 kilometre içinde geri dönülebildiği aktarılıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
