5 Katlı Kavşak Yaptılar! Haritadan Bakınca Labirente Benziyor

Çin’in Chongqing kentindeki Huangjuewan Köprülü Kavşağı, görüntüsüyle klasik bir üst geçitten çok daha karmaşık bir yapıya sahip. People’s Daily Online’da yer alan bilgilere göre kavşak 5 katlı bir sistemden oluşuyor ve 20’den fazla rampayı birbirine bağlıyor. Bu rampalar, 8 farklı yola geçiş sağlıyor.

Kavşağın bu kadar karmaşık görünmesinin nedeni, üç ayrı otoyolu farklı yönlere bağlamak için tasarlanmış olması. Fotoğrafları sosyal medyada yayıldığında birçok kişi, böyle bir yolda yanlış rampaya girmenin sürücüler için büyük sorun yaratacağını düşündü. Ancak kavşağın tasarımcısı Liu Bangjun, yapının ulaşım ihtiyacına göre planlandığını ve yönlendirme sistemleriyle sürücülerin yollarını bulabildiğini söylüyor.