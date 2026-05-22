12 Bin Cam Şişeyle Kendine Ev Yaptı! Hiç Tuğla Kullanmadı

Rusya’nın Çelyabinsk kentinde yaşayan Hamidullah Ilchibaev, neredeyse tamamen cam şişelerle kaplı sıra dışı bir ev inşa etti. Oddity Central’da aktarılan bilgilere göre 52 yaşındaki Ilchibaev, yaklaşık 99 metrekarelik yapı için 12 binden fazla boş cam şişe kullandı. Bu yüzden ev, bölgede en ilginç yapılardan biri olarak anılmaya başladı.

Ilchibaev’in bu projeye başlaması rastgele bir karar değildi. Daha önce cam şişelerle farklı yapılar oluşturmayı düşünmüş, çocukları da onun bir gün böyle bir ev yapmasını istemişti.

İkinci oğlunu genç yaşta kaybettikten sonra bu fikri hayata geçirmeye karar verdi ve şişeleri toplamaya başladı. Bazı şişeleri satın aldı, bazıları ise çevredeki restoranlardan bağışlandı.