article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
12 Bin Cam Şişeyle Kendine Ev Yaptı! Hiç Tuğla Kullanmadı

12 Bin Cam Şişeyle Kendine Ev Yaptı! Hiç Tuğla Kullanmadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 23:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rusya’da yaşayan Hamidullah Ilchibaev, alışılmışın dışında bir ev inşa etti. Tuğla yerine binlerce cam şişe kullandı. Üstelik bu fikir yalnızca görsel bir tercih değildi. Evin arkasında ailevi ve duygusal bir hikaye de vardı. Ortaya çıkan yapı, kısa sürede bölgenin en dikkat çeken evlerinden biri haline geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 bin cam şişeyi 3 yılda topladı

12 bin cam şişeyi 3 yılda topladı

Rusya’nın Çelyabinsk kentinde yaşayan Hamidullah Ilchibaev, neredeyse tamamen cam şişelerle kaplı sıra dışı bir ev inşa etti. Oddity Central’da aktarılan bilgilere göre 52 yaşındaki Ilchibaev, yaklaşık 99 metrekarelik yapı için 12 binden fazla boş cam şişe kullandı. Bu yüzden ev, bölgede en ilginç yapılardan biri olarak anılmaya başladı.

Ilchibaev’in bu projeye başlaması rastgele bir karar değildi. Daha önce cam şişelerle farklı yapılar oluşturmayı düşünmüş, çocukları da onun bir gün böyle bir ev yapmasını istemişti. 

İkinci oğlunu genç yaşta kaybettikten sonra bu fikri hayata geçirmeye karar verdi ve şişeleri toplamaya başladı. Bazı şişeleri satın aldı, bazıları ise çevredeki restoranlardan bağışlandı.

Şişeleri tuğla gibi kullanarak duvar ördü

Şişeleri tuğla gibi kullanarak duvar ördü

Hamidullah Ilchibaev, topladığı şişeleri sıradan bir süsleme malzemesi gibi değil, duvar yapımında kullanılan birer tuğla gibi değerlendirdi. Şişeleri sağlam bir temel çevresine yatay şekilde dizdi ve aralarına yapıyı sabitleyen özel bir karışım döktü. Böylece cam şişeler yalnızca dış görünümü belirleyen bir detay olmadı, evin yapısına da dahil edildi.

Dışarıdan bakıldığında şişelerin dip kısımları yeşil dokulu bir yüzey oluşturuyor. İçeriden bakıldığında ise evin büyük ölçüde normal bir ev gibi göründüğü aktarılıyor. Ilchibaev, farklı boyutlardaki şişeleri aynı seviyeye getirmek için cam kesici kullanarak uçlarını ayarladı. Hatta zamanla şişelerin çapını milimetrik olarak tahmin edebilecek kadar bu işe hakim hale geldi.

Bölgenin en ilginç yapılarından biri oldu

Bölgenin en ilginç yapılarından biri oldu

Cam şişelerden yapılan ev, zamanla Çelyabinsk’te ilgi çeken bir yapıya dönüştü. 'Palace Oz' adıyla anılan ev, hem görünümü hem de arkasındaki hikâye nedeniyle bölgenin dikkat çeken noktalarından biri olarak biliniyor. Ilchibaev, evin sağlam olduğunu ve uzun yıllar ayakta kalabileceğini söylüyor.

Evin ilginç yanlarından biri de maliyeti. Ilchibaev, bu yöntemin klasik malzemelerle yapılacak bir eve kıyasla çok daha ucuza geldiğini belirtiyor. Ancak onun için asıl mesele para değildi. Bu yapı, kaybettiği oğlunun hayalini yaşatmak için ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın