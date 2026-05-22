Gülistan Doku Davasının Kritik İsmi Umut Altaş, ABD'de Gözaltına Alındı

Soruşturmanın artık bir cinayet dosyası kapsamında değerlendirildiği süreçte adı öne çıkan Umut Altaş’ın, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in yakın çevresinde yer aldığı belirtiliyor.

Kısa süre önce bir gazeteye konuşan Altaş, geçmişte yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. “O zamanlar saftım” diyen Altaş, Sonel’in cinayeti işlediğini kendisine söylediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum.”

Altaş ayrıca, cesedin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma müdürü Şükrü Eroğlu tarafından ortadan kaldırıldığını iddia etti. Cansız bedenin bulunabileceği yerlerle ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Altaş, “Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı” dedi.