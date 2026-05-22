article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gülistan Doku Davasının Kritik İsmi Umut Altaş, ABD'de Gözaltına Alındı

Gülistan Doku Davasının Kritik İsmi Umut Altaş, ABD'de Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 22:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gülistan Doku davasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten kararı bulunan firari şüpheli Umut Altaş’ın, ABD’de güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gülistan Doku soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari şüpheli Umut Altaş, ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındı” denildi.

Umut Altaş neden kritik isim?

Umut Altaş neden kritik isim?

Soruşturmanın artık bir cinayet dosyası kapsamında değerlendirildiği süreçte adı öne çıkan Umut Altaş’ın, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in yakın çevresinde yer aldığı belirtiliyor.

Kısa süre önce bir gazeteye konuşan Altaş, geçmişte yaşananlara ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. “O zamanlar saftım” diyen Altaş, Sonel’in cinayeti işlediğini kendisine söylediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Konutta bana, 'Çok bağırıyordu ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum. Hafızam gitti, hayatla bağlantımı kestim. Alzheimer gibi oldum, şoka girdim. Yaşananları yeni yeni hatırlıyorum.”

Altaş ayrıca, cesedin eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma müdürü Şükrü Eroğlu tarafından ortadan kaldırıldığını iddia etti. Cansız bedenin bulunabileceği yerlerle ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Altaş, “Cesedin tam yerini bilmiyorum ama üniversite civarında, insanların gelmediği ıssız yerlerde, Aktuluk Mahallesi civarında bir yerde olabilir. O mahallede hiç kimsenin uğramadığı kör noktalara baksınlar. Ayrıca Bayraktepe'de, su arıtma tesislerinin yanındaki çöplük alana kesinlikle bakılmalı” dedi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın