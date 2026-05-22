Bu Davranışlara Sahipsen Sen Kendine Yabancısın Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 22:01
Bazen hayatta öyle bir noktaya geliriz ki neyi gerçekten sevdiğimizi, ne istediğimizi ya da neden mutsuz olduğumuzu anlamakta zorlanırız. Sürekli başkalarını memnun etmeye çalışmak, kendi hislerini bastırmak ya da otomatik pilotta yaşamak. Bunlar fark edilmeden insanı kendinden uzaklaştırabilir. Peki sen gerçekten kendin gibi mi yaşıyorsun, yoksa zamanla kendine yabancılaşmış olabilir misin?

Aşağıdaki davranışlardan sende olanları seç bakalım 👇

Senin kendinle bağın güçlü!

Şu an için kendine tamamen yabancılaşmış görünmüyorsun. Elbette zaman zaman kafa karışıklığı, yorgunluk veya içsel sorgulamalar yaşayabilirsin; ancak genel olarak duygularınla temas kurabilen bir yapın var. Ne istediğini her zaman net bilmiyor olsan bile iç sesini tamamen kaybetmiş değilsin. Bu sonucun çıkmasının nedeni, büyük ihtimalle kendi sınırlarını zaman zaman koruyabilmen ve hayatını sadece başkalarının beklentilerine göre şekillendirmiyor olman. İnsan ilişkilerinde fedakâr olsan bile kendini tamamen geri plana atmıyorsun. Yine de dikkat etmen gereken bir nokta var: Kendine yabancılaşma çoğu zaman bir anda olmaz, yavaş yavaş gelişir. Bu yüzden kendine zaman ayırmayı, gerçekten ne hissettiğini sorgulamayı ve ihtiyaçlarını görmezden gelmemeyi sürdürmelisin.

Kendinden biraz uzaklaşmışsın!

Sende hafif düzeyde bir içsel kopukluk hissi oluşmuş olabilir. Hayatın yoğunluğu, sorumluluklar, ilişkiler veya sürekli güçlü kalma çabası seni zaman zaman kendi duygularından uzaklaştırmış gibi görünüyor. Özellikle kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atma eğilimin dikkat çekiyor olabilir. Bu sonucun nedeni, muhtemelen uzun süredir başkalarının beklentilerine uyum sağlamaya çalışırken kendi sesini biraz kısmış olman. Belki “sorun çıkarmamak”, “iyi görünmek” ya da “güçlü olmak” adına bazı duygularını bastırıyorsun. Ama iyi haber şu: Kendine tamamen yabancı değilsin. Sadece biraz durmaya, nefes almaya ve “Ben gerçekten ne hissediyorum?” sorusunu kendine dürüstçe sormaya ihtiyacın olabilir. Küçük farkındalıklar büyük değişimler yaratabilir.

Kendine yabancılaşmaya başlamışsın

Açık konuşmak gerekirse, uzun zamandır kendini ikinci plana atıyor olabilirsin. Sanki hayatın içinde bir şeyleri yönetiyor ama aynı zamanda kendi duygularına yetişemiyor gibisin. Ne hissettiğini anlamakta zorlanmak, sürekli tükenmiş hissetmek ya da eskiden seni mutlu eden şeylerden uzaklaşmak bu durumun işaretlerinden biri olabilir. Bu sonucun çıkmasının temel nedeni, muhtemelen çok uzun süredir güçlü kalmaya çalışıyor olman. İnsanları memnun etmek, sorumlulukları taşımak veya duygularını bastırmak seni içten içe yoruyor olabilir. Bir noktadan sonra insan kendi sesini duyamaz hâle gelebiliyor. Burada önemli olan şey şu: Bu bir başarısızlık değil, bir farkındalık işareti. Kendine yeniden yaklaşmanın yolları var. Küçük şeylerden başlayarak neyi sevdiğini, neyin seni mutlu ettiğini ve neye ihtiyacın olduğunu yeniden keşfetmek sana iyi gelebilir.

Sen çok uzun zamandır kendini ihmal ediyorsun!

Bu kadar fazla seçeneğin sende olması, uzun süredir kendi duygularını ve ihtiyaçlarını geri plana attığını düşündürüyor olabilir. Kendini yalnız, tükenmiş veya yönünü kaybetmiş hissetmen tesadüf olmayabilir. Sanki hayat devam ediyor ama sen ona tam olarak ait değilmişsin gibi hissediyor olabilirsin. Bu sonucun nedeni büyük ihtimalle sürekli güçlü görünmeye çalışman, başkalarını önceliklendirmen ya da uzun zamandır kendini dinlemeye fırsat bulamaman. İnsan bazen hayatta kalma modunda yaşarken kendi kimliğinden bile uzaklaşabiliyor. Ama şunu bilmek önemli: Kendine yabancılaşmak kalıcı bir durum olmak zorunda değil. Bu sonuç bir etiket değil; yalnızca kendinle yeniden bağ kurman gerektiğini hatırlatan bir işaret. Küçük molalar vermek, duygularını yazmak, gerçekten seni mutlu eden şeyleri yeniden keşfetmek ve gerekirse destek almak düşündüğünden daha dönüştürücü olabilir.

