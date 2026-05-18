Evinde Elektrikli Aracını Şarj Eden Doktora 840 Bin Lira Ceza Kesildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2026 - 12:17

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Elektrik araçlarla birlikte şarj istasyonları da önemli hale geldi. Evde araçlarını şarj eden vatandaşlar ise yönetmeliğe dikkat etmek zorunda. İstanbul’da oturan ve aracı için evine şarj istasyonu kuran bir doktora, kaçak elektrik kullanımı nedeniyle 840 bin lira para cezası kesildi.

Hem maliyeti hem de teknolojisi ile elektrikli araçlar daha fazla kullanılmaya başlandı.

İran-ABD savaşının etkisiyle Brent petrol ve küresel piyasalarda motorin fiyatlarının fırlaması, Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Satışlarda elektrikli araçlar öne çıktı.

Elektrikli araçlarla birlikte şarj istasyonları da yaygınlık kazanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, kamuya açık yerlerde ya da kendilerine ait konut ve villalarına kurdurdukları istasyonlarda araçlarını şarj edebiliyor. Bu istasyonlar, zaman zaman ağır para cezalarıyla gündeme geliyor.

İstanbul’da, Avrupa yakasında bir doktor, konutuna elektrikli araç şarj istasyonu kurdu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), sahada yaptığı denetimlerde söz konusu şarj istasyonunun bulunduğu konutu da inceledi.

Ekipler, denetimde perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekerek, sayaçtan geçirilmeksizin enerji kullanıldığını saptadı. Bu şarj istasyonunun sahibi olan doktora 840 bin TL’yi aşkın para cezası kesildi.

Uzmanlardan “yönetmelik” uyarısı

Uzmanlar, elektrikli şarj istasyonlarının belirli bir proje dahilinde konut ya da villalara kurulabileceğini belirterek, “Bu projenin şehir içi elektrik dağıtım şirketinin onayından ve izninden geçmesi, mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi son derece önemlidir. Şehir içi elektrik dağıtım şirketinin onayından geçmeyen, abonenin bilgisi olsun ya da olmasın sayaca bağlanmayan şarj istasyonları kaçak kullanım cezasıyla karşı karşıya kalır” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, abonelere konutlarındaki şarj istasyonlarının proje süreçlerinin mevzuata uygun olup olmadığını gözden geçirmeleri önerisinde bulunarak, “EPDK’nın ilgili yönetmeliği açık. Dağıtım şirketleri bu yönetmelik gereğince işlem yapıyor, kaçak cezaları kesiyor. Yüklü miktarda kaçak cezasıyla karşı karşıya kalmamak için mevzuatta öngörülen adımların yerine getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
