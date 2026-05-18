Evinde Elektrikli Aracını Şarj Eden Doktora 840 Bin Lira Ceza Kesildi

İran-ABD savaşının etkisiyle Brent petrol ve küresel piyasalarda motorin fiyatlarının fırlaması, Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı. Satışlarda elektrikli araçlar öne çıktı.

Elektrikli araçlarla birlikte şarj istasyonları da yaygınlık kazanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, kamuya açık yerlerde ya da kendilerine ait konut ve villalarına kurdurdukları istasyonlarda araçlarını şarj edebiliyor. Bu istasyonlar, zaman zaman ağır para cezalarıyla gündeme geliyor.

İstanbul’da, Avrupa yakasında bir doktor, konutuna elektrikli araç şarj istasyonu kurdu. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), sahada yaptığı denetimlerde söz konusu şarj istasyonunun bulunduğu konutu da inceledi.

Ekipler, denetimde perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşması mevcutken ayrı bir hat çekerek, sayaçtan geçirilmeksizin enerji kullanıldığını saptadı. Bu şarj istasyonunun sahibi olan doktora 840 bin TL’yi aşkın para cezası kesildi.