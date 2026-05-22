İneğin İçinden Çıkan Taş Altından Daha Pahalı Hale Geldi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 22:09
İneklerden çıkan safra taşları, son dönemde dünyanın en değerli hayvansal ürünlerinden biri haline geldi. İlk bakışta sıradan bir taş gibi görünen bu parçalar, geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor. Artan talep fiyatları hızla yükseltti. Bazı dönemlerde altından bile daha pahalı hale geldi.

İnek safra taşları, sığırların safra kesesinde oluşan sertleşmiş sindirim sıvısı birikintileri olarak biliniyor

Aktarılan bilgilere göre bu taşlar, özellikle Çin ve Hong Kong’da geleneksel tıp ürünlerinde kullanıldığı için büyük talep görüyor. Çin’de Niu Huang adıyla bilinen bu taşlar, bazı geleneksel karışımların en önemli malzemelerinden biri sayılıyor.

Bu taşların değerli hale gelmesinin temel nedeni ise nadir bulunmaları. Safra taşı oluşma ihtimali yaşlı hayvanlarda daha yüksek olsa da birçok mezbahada sığırlar genç yaşta kesiliyor. Bu yüzden kaliteli doğal taşlara ulaşmak zorlaşıyor. Talep artıp arz sınırlı kalınca fiyatlar da hızla yükseliyor.

Altından daha pahalı hale geldi! İyi de nasıl?

Wall Street Journal’a göre 2025 yılında inek safra taşlarının fiyatı ons başına 5.800 dolara kadar çıktı. Bu rakam, o dönem altının fiyatının yaklaşık iki katına denk geliyordu. Böylece çoğu kişinin mezbahada fark etmeyeceği bu küçük taşlar, dünyanın en pahalı hayvansal yan ürünlerinden biri haline geldi.

Değerin bu kadar artması, özellikle büyük sığır üretimi yapılan bölgelerde yeni bir pazar yarattı. Brezilya, Avustralya ve ABD’nin bazı bölgelerinde safra taşlarına yönelik ilginin arttığı belirtiliyor. Bazı üreticiler için bu taşlar, tek başına bir hayvanın etinden daha değerli olabilecek kadar yüksek fiyatlara ulaşabiliyor.

İnek safra taşlarının pahalanması, işin yasa dışı tarafını da büyüttü

Brezilya’nın São Paulo eyaletindeki bazı kırsal bölgelerde safra taşı kaçakçılığı ve hırsızlığı olayları arttı. Hatta silahlı kişilerin çiftliklere hayvan çalmak için değil, safra taşı bulmak için saldırdığı olaylar yaşandı.

Doğal safra taşları hâlâ en değerli seçenek olarak görülse de artan fiyatlar nedeniyle laboratuvar ortamında üretilen alternatifler de geliştiriliyor. Ancak doğal taşlara yönelik talep devam ettiği için bu küçük ve tuhaf görünümlü parçalar, altından pahalı hale gelen en şaşırtıcı ürünlerden biri olarak anılıyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
