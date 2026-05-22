Altın İçin Kasaba Kurdular: Şimdi Sokaklarında Kimse Yaşamıyor

Bodie’nin yükselişi kadar düşüşü de hızlı oldu. Guinness World Records’a göre kasabanın altın heyecanı sürdürülemez hale geldi ve 1881’de çöküş başladı. Madenlerde çalışan bazı kişiler yeni damarlar ve yeni teknolojilerle umutlarını sürdürse de nüfus giderek azaldı.

Son madenlerin kapanması ve ekonomik hareketliliğin bitmesiyle Bodie zamanla terk edilmiş bir kasabaya dönüştü. Bugün kasaba, “kontrollü çürüme” denilen yöntemle korunuyor. Yani yapılar baştan inşa edilmek yerine, mevcut halleriyle ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Bodie, 1962’de eyalet tarihi parkı haline getirildi. Kasabada hâlâ eski evler, dükkan kalıntıları, maden yapıları ve dönemin izlerini taşıyan yapılar bulunuyor. Onu ilginç yapan şey, dekor gibi yeniden yapılmamış olması. Bir zamanlar altın için kurulan ve binlerce insanın yaşadığı kasaba, bugün sessizliğiyle aynı hikayeyi anlatmaya devam ediyor.