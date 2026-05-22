Haberler
Yaşam
Altın İçin Kasaba Kurdular: Şimdi Sokaklarında Kimse Yaşamıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 16:29
Kaliforniya’daki Bodie, bir zamanlar altın umuduyla büyüyen kalabalık bir madenci kasabasıydı. 1800’lerin sonlarında binlerce kişi buraya akın etti. Kısa sürede evler, dükkanlar, barlar ve maden yapılarıyla dolu bir yerleşime dönüştü. Ancak altın heyecanı uzun sürmedi. Bugün Bodie, terk edilmiş sokaklarıyla Amerika’nın en ünlü hayalet kasabalarından biri olarak korunuyor.

Altın bulununca binlerce kişi kasabaya akın etti

Bodie’nin hikayesi, 1859’da bölgede altın bulunmasıyla başladı. California State Parks’a göre kasaba adını, Mono Gölü’nün kuzeyindeki tepelerde az miktarda altın keşfeden W.S. Body ya da Bodey’den aldı. 1875’te zengin bir cevher damarının ortaya çıkması ve Standard Company’nin madeni satın almasıyla Bodie hızla büyüdü.

Kısa sürede küçük bir madenci kampından binlerce kişilik bir yerleşime dönüştü. California State Parks, Bodie’nin bir dönem yaklaşık 2 bin yapıya ve 8 bin kişilik nüfusa ulaştığını belirtiyor. Guinness World Records da Bodie’yi altın madenciliği etrafında kurulmuş en büyük terk edilmiş kasaba olarak kayıtlara geçirdi.

Altın bitince kasaba sessizliğe gömüldü

Bodie’nin yükselişi kadar düşüşü de hızlı oldu. Guinness World Records’a göre kasabanın altın heyecanı sürdürülemez hale geldi ve 1881’de çöküş başladı. Madenlerde çalışan bazı kişiler yeni damarlar ve yeni teknolojilerle umutlarını sürdürse de nüfus giderek azaldı.

Son madenlerin kapanması ve ekonomik hareketliliğin bitmesiyle Bodie zamanla terk edilmiş bir kasabaya dönüştü. Bugün kasaba, “kontrollü çürüme” denilen yöntemle korunuyor. Yani yapılar baştan inşa edilmek yerine, mevcut halleriyle ayakta tutulmaya çalışılıyor.

Bodie, 1962’de eyalet tarihi parkı haline getirildi. Kasabada hâlâ eski evler, dükkan kalıntıları, maden yapıları ve dönemin izlerini taşıyan yapılar bulunuyor. Onu ilginç yapan şey, dekor gibi yeniden yapılmamış olması. Bir zamanlar altın için kurulan ve binlerce insanın yaşadığı kasaba, bugün sessizliğiyle aynı hikayeyi anlatmaya devam ediyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
