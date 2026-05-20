Aktif Volkanın İçine Köy Kurdular! Patlıyor Ama Vazgeçmediler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2026 - 16:03

Japonya’da Tokyo’ya bağlı ama şehir hayatından oldukça uzak bir ada var. Aogashima, Filipin Denizi’nde yer alan küçük bir volkanik ada. Onu ilginç yapan şey ise köyün aktif bir volkan kraterinin içinde yer alması. Adanın ortasında bir kaldera, onun içinde de daha küçük bir volkanik koni bulunuyor. Bugün burada yaşayanlar, hem denizle hem de volkanla çevrili oldukça sıra dışı bir hayat sürdürüyor.

Volkanın içinde bir volkan daha var

Aogashima, Japonya’nın Izu Adaları arasında yer alıyor ve Tokyo’ya yaklaşık 358 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ada, dışarıdan bakıldığında denizin ortasında yükselen yeşil bir volkan gibi görünüyor. İç kısmında ise büyük bir krater alanı ve bu kraterin içinde Maruyama adı verilen daha küçük bir volkanik koni bulunuyor. Bu yüzden Aogashima için sık sık “volkanın içindeki volkan” ifadesi kullanılıyor.

Ada hâlâ aktif volkanlar arasında değerlendiriliyor. Son büyük patlama 1780’lerde yaşandı ve o dönem adada ciddi can kaybı meydana geldi. Patlamadan sonra hayatta kalanlar adayı terk etmek zorunda kaldı. Ancak yıllar sonra insanlar yeniden Aogashima’ya döndü ve bugün ada, Japonya’nın en küçük nüfuslu belediyelerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor.

Yaklaşık 170 kişi burada yaşamayı sürdürüyor

Aogashima’da nüfus oldukça az. Kaynaklarda adada yaklaşık 170 kişinin yaşadığı belirtiliyor. Ada idari olarak Tokyo’ya bağlı olsa da ulaşım oldukça sınırlı. Ziyaretçiler genellikle Hachijō-jima üzerinden helikopter ya da feribotla adaya geçebiliyor. Hava ve deniz koşulları ulaşımı etkileyebildiği için Aogashima’ya gitmek her zaman kolay olmuyor.

Adada yaşayanlar için volkan yalnızca bir risk değil, günlük hayatın parçası. Bölgede jeotermal buhar noktaları, volkanik ısıdan yararlanan alanlar ve doğayla iç içe sakin bir yaşam var. Atlas Obscura’ya göre adada volkanik buharla yemek pişirilebilen noktalar ve volkanik aktiviteyle bağlantılı sauna alanı da bulunuyor. Bu yönüyle Aogashima, hem tehlikeli hem de büyüleyici bir coğrafyanın içinde sürdürülen nadir yaşam örneklerinden biri olarak görülüyor.

Ulaşması zor ama manzarasıyla dikkat çekiyor

Aogashima, kalabalık turizm rotalarından biri değil. Aksine, ulaşımı zor olduğu için daha çok sıra dışı yerleri merak eden gezginlerin ilgisini çekiyor. Ada; dik kıyıları, krater manzarası, yürüyüş rotaları, gece gökyüzü ve izole atmosferiyle öne çıkıyor. Işık kirliliğinin az olması nedeniyle yıldız gözlemi için de dikkat çeken yerlerden biri olarak anılıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
