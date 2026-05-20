Aktif Volkanın İçine Köy Kurdular! Patlıyor Ama Vazgeçmediler

Aogashima, Japonya’nın Izu Adaları arasında yer alıyor ve Tokyo’ya yaklaşık 358 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ada, dışarıdan bakıldığında denizin ortasında yükselen yeşil bir volkan gibi görünüyor. İç kısmında ise büyük bir krater alanı ve bu kraterin içinde Maruyama adı verilen daha küçük bir volkanik koni bulunuyor. Bu yüzden Aogashima için sık sık “volkanın içindeki volkan” ifadesi kullanılıyor.

Ada hâlâ aktif volkanlar arasında değerlendiriliyor. Son büyük patlama 1780’lerde yaşandı ve o dönem adada ciddi can kaybı meydana geldi. Patlamadan sonra hayatta kalanlar adayı terk etmek zorunda kaldı. Ancak yıllar sonra insanlar yeniden Aogashima’ya döndü ve bugün ada, Japonya’nın en küçük nüfuslu belediyelerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor.