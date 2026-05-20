Her Şeyi Bırakıp Gidiyordu: Oya Unustası'nın Kaderini Değiştiren Masumiyet Müzesi İtirafı!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
20.05.2026 - 16:30 Son Güncelleme: 20.05.2026 - 16:31

Oya Unustası, geçmişte meslek hayatına dair yaşadığı büyük bir kararsızlık dönemini ve sonrasındaki dönüşüm sürecini paylaştı. Bugüne kadar yer aldığı popüler projelerle adından söz ettiren oyuncu, bir dönem işinde aradığı motivasyonu bulamayarak sektörden tamamen çekilmeyi planladığını dile getirdi. Kendisini oyunculuk alanında artık yeterince doğru ifade edemediğini düşünen sanatçı, radikal bir kararla sanatın farklı bir alanına geçiş yapmayı hedeflediğini aktardı. Tam her şeyden vazgeçtiği sırada bir restoranda karşılaştığı çalışanın sözleriyle büyük bir şaşkınlık yaşayan ünlü isim, bu olayı hayatındaki bir kırılma noktası olarak nitelendirdi. Yaşanan bu ilginç tesadüfün hemen arkasından gelen yeni bir deneme çekimi teklifi, oyuncunun mesleki kaderini tamamen farklı bir yöne taşımayı başardı. Gelin detaylara geçelim…

Hercai dizisindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Oya Unustası, kariyerinin dönüm noktalarına dair açıklamalarda bulundu.

Son dönemde Masumiyet Müzesi dizisindeki Sibel ve Güller ve Günahlar yapımındaki Berrak karakterleriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, geçmişteki karamsar günlerini anlattı. Meslek hayatının belirli bir evresinde çıkmaza girdiğini belirten Oya Unustası, oyunculuk yapmayı bırakma aşamasına geldiğini ifade etti. Yaşadığı o zorlu günlerde iç dünyasında büyük bir muhasebe yaptığını gizlemeyen ünlü isim, durumu şu sözlerle aktardı: 'Tamam ben vazgeçiyorum. Artık olmayacak. Buradan kendimi ifade etmenin yolunu bulamayacağım ben. Sanatın başka dalıyla ilerleyeyim derken vazgeçmiştim.' 

Her şeyden elini eteğini çekmeye hazırlandığı o günlerde bir yemek masasında yaşadığı olay ise tüm gidişatı tersine çevirdi. Gittiği bir restoranda siparişini getiren garsonun kendisine hiç beklenmedik bir tavsiyede bulunduğunu belirten başarılı oyuncu, o an hissettiklerini paylaştı. Garsonun kendisine mesleğe devam etmesi yönünde telkinde bulunduğunu söyleyen ünlü sanatçı, o dakikaları şu cümleyle özetledi: 'Hiç yeri yokken garson, 'Sakın oyunculuğu bırakmayın' demişti. Tüylerim diken diken olmuştu.'

Dijital bir proje olarak hazırlanan Masumiyet Müzesi dizisi için deneme çekimi teklifi alan Oya Unustası, bu teklifle birlikte yeniden setlere dönme şansı yakaladığını açıkladı.

Seçmelerdeki performansının ardından sürecin çok hızlı ve olumlu geliştiğini belirten oyuncu, projenin hayatındaki yerini şu ifadelerle açıkladı: 'Vazgeçmeye yakın Masumiyet Müzesi'nin auditionu geldi. İnanılmaz bir şekilde zincirleme onaylandı. Oradan itibaren bir sihirli değnek değdi.' Yaşanan bu zincirleme onay sürecinin ardından yeniden mesleğine sıkı sıkıya sarılan Oya Unustası, peş peşe gelen projelerle ekrandaki yerini sağlamlaştırdı. 

Güller ve Günahlar dizisindeki Berrak rolüyle de başarısını sürdüren oyuncu, bir garsonun sözü ve bir deneme çekimiyle küllerinden doğduğunu belirtti. Sosyal medyadaki dizi takipçileri, ünlü oyuncunun bu dürüst açıklamalarını destekleyen binlerce yorum paylaşarak kendisine moral verdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
