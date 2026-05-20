Her Şeyi Bırakıp Gidiyordu: Oya Unustası'nın Kaderini Değiştiren Masumiyet Müzesi İtirafı!

Son dönemde Masumiyet Müzesi dizisindeki Sibel ve Güller ve Günahlar yapımındaki Berrak karakterleriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, geçmişteki karamsar günlerini anlattı. Meslek hayatının belirli bir evresinde çıkmaza girdiğini belirten Oya Unustası, oyunculuk yapmayı bırakma aşamasına geldiğini ifade etti. Yaşadığı o zorlu günlerde iç dünyasında büyük bir muhasebe yaptığını gizlemeyen ünlü isim, durumu şu sözlerle aktardı: 'Tamam ben vazgeçiyorum. Artık olmayacak. Buradan kendimi ifade etmenin yolunu bulamayacağım ben. Sanatın başka dalıyla ilerleyeyim derken vazgeçmiştim.'

Her şeyden elini eteğini çekmeye hazırlandığı o günlerde bir yemek masasında yaşadığı olay ise tüm gidişatı tersine çevirdi. Gittiği bir restoranda siparişini getiren garsonun kendisine hiç beklenmedik bir tavsiyede bulunduğunu belirten başarılı oyuncu, o an hissettiklerini paylaştı. Garsonun kendisine mesleğe devam etmesi yönünde telkinde bulunduğunu söyleyen ünlü sanatçı, o dakikaları şu cümleyle özetledi: 'Hiç yeri yokken garson, 'Sakın oyunculuğu bırakmayın' demişti. Tüylerim diken diken olmuştu.'