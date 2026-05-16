Haberler
Yaşam
Apartmanlardaki En Rahat Kat Belli Oldu!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 13:10

Apartman dairesi seçerken çoğu kişi manzaraya, metrekareye ya da fiyatına bakıyor. Ancak yaşanacak kat da günlük konforu ciddi şekilde etkiliyor. Giriş katı kolay ulaşım sağlarken, üst katlar manzara ve mahremiyet avantajı sunuyor. Ara katlar ise bu iki uç arasında daha dengeli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Ara katlar konfor açısından daha dengeli görülüyor

Uzmanların değerlendirmesine göre apartmanlarda ara katlar, alt ve üst katların avantajlarını belli ölçüde bir araya getirdiği için dengeli bir seçenek sunuyor. Bu katlarda giriş katına göre dış gürültü daha az hissedilebiliyor, üst katlara göre de binaya giriş çıkış daha kolay olabiliyor.

Giriş katları hızlı ulaşım ve daha düşük maliyet gibi avantajlar sağlasa da sokak gürültüsü, mahremiyet ve güvenlik açısından bazı dezavantajlar taşıyabiliyor. En üst katlar ise manzara ve sessizlik açısından cazip olsa da asansöre bağımlılık, yaz aylarında daha fazla ısınma ve çatı kaynaklı sorunlar nedeniyle herkes için ideal olmayabiliyor.

Orta katlar ses, sıcaklık ve erişim açısından öne çıkıyor

Apartmanda en rahat kat denildiğinde kesin bir sayı vermek zor. Çünkü binanın kat sayısı, yalıtımı, asansör durumu, cephe yönü ve çevredeki gürültü seviyesi sonucu değiştirebiliyor. Ancak genel değerlendirmelerde orta katların daha dengeli sıcaklık, daha az dış ses ve daha pratik erişim sunduğu belirtiliyor.

Bu nedenle apartman seçerken yalnızca 'kaçıncı kat?' sorusuna bakmak yeterli olmuyor. Asansörün güvenilirliği, binanın ısı ve ses yalıtımı, dairenin cephesi, komşu yoğunluğu ve sokakla mesafesi de karar verirken önemli hale geliyor. Yani en rahat kat çoğu zaman ne en alt ne de en üst kat oluyor; binanın ortasında kalan dengeli katlar daha avantajlı görünüyor.

En rahat kat kişisel ihtiyaca göre değişebilir

Çocuklu aileler, yaşlılar ya da sık dışarı çıkan kişiler için alt katlar daha kullanışlı olabilir. Daha fazla manzara, mahremiyet ve sokaktan uzaklık isteyenler için üst katlar cazip hale gelebilir. Ancak günlük yaşamda hem ulaşım kolaylığı hem de daha sakin bir ortam isteyenler için ara katlar daha rahat bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu yüzden ev alırken ya da kiralarken 'en iyi kat' sorusunun tek bir cevabı yok. Yine de genel konfor dengesi düşünüldüğünde ara katlar, apartman yaşamında en risksiz ve en kullanışlı seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle iyi yalıtılmış, asansörü düzenli çalışan ve cephe avantajı bulunan binalarda ara kat daireler daha konforlu bir yaşam sunabiliyor.

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
