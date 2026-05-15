Bir Ada Aldı, Yapay Zekaya Ülke Yönettirmeye Başladı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 20:35

Teknoloji girişimcisi Dan Thomson, Filipinler’in Palawan bölgesinde yapay zeka tarafından yönetileceğini söylediği bir mikro ülke kurduğunu duyurdu. Sensay Island adı verilen proje, klasik devlet fikrini teknolojiyle birleştiren sıra dışı bir deney olarak tanıtılıyor. Thomson’a göre binlerce kişi bu yapının vatandaşı olmak için ilgi gösterdi.

Yapay zeka kabinesinde Churchill, Mandela ve Gandhi var

Sensay Island’ın en dikkat çekici tarafı, yönetimin tarihsel figürlerden modellenen yapay zeka botlarına bırakılması. Projede Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Sun Tzu, Leonardo da Vinci, Alexander Hamilton ve Gandhi gibi isimlerden esinlenen dijital karakterlerin karar süreçlerinde yer alması planlanıyor.

Thomson’a göre bu yapay zeka konseyi, önerileri değerlendirecek, tartışacak ve oylama yapacak. Ardından alınan kararları uygulamak yine insanlara kalacak. Proje şimdilik büyük ölçüde deneysel bir yapı olarak ilerliyor. Adada şu anda kalıcı nüfus neredeyse yok denecek kadar az; Thomson’ın anlatımına göre alanda görevli bir bakıcı bulunuyor.

Binlerce kişi vatandaşlık için ilgi gösterdi

Thomson, projeye yaklaşık 12 bin kişinin ilgi gösterdiğini söylüyor. Başvuranların bir kısmı teknoloji meraklısı, bir kısmı ise mevcut hükümetlerden ve siyasetten yorulmuş kişilerden oluşuyor. Sensay Island’ın e-vatandaşlık modeliyle büyümesi ve ilerleyen dönemde dijital katılımcılarla bir tür sanal topluluk oluşturması hedefleniyor.

Adada ileride yaklaşık 30 villa yapılabileceği, bölgenin Palawan çevresindeki ada turizmine alternatif bir durak haline gelebileceği ifade ediliyor. Ancak ada üzerinde ilan edilen bu yönetimin devlet olarak tanınması beklenmiyor. Yani proje, daha çok mikro ulus fikriyle yapay zeka yönetimini birleştiren sosyal ve teknolojik bir deney gibi duruyor.

Uzmanlar yapay zeka yönetimine şüpheyle bakıyor

Proje ilgi çekici görünse de uzmanlar oldukça temkinli. Oxford Üniversitesi Etik Yapay Zeka Enstitüsü’nden Alondra Nelson, tek bir şirket ve kurucu tarafından tasarlanan bir yapının demokratik olduğunu söylemenin sorunlu olduğunu belirtiyor. Ona göre yapay zekanın her gün farklı alanlarda hata yapabildiği düşünülürse, yönetime tamamen güvenmek riskli olabilir.

Thomson da projenin kötüye gidebilecek taraflarını tamamen reddetmiyor. Hatta yapay zekanın bir gün kendi kararlarını uygulayabilecek araçlara, ödeme sistemlerine ve yüklenicilere ulaşabileceğini söylüyor. Bu da deneyi daha ilginç ama aynı zamanda daha tartışmalı hale getiriyor. 

Sensay Island şimdilik resmi bir ülke değil; yapay zeka çağında 'yönetim' fikrinin ne kadar ileri götürülebileceğine dair dikkat çeken bir deneme.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
