Çocuğunuzun Mesleki Eğilimi Ne Yönde?
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Çocuğunuzun küçük yaşlarda ilgi duydukları ileride meslek seçimine yardımcı olabilir. Bu yüzden ilgilerini takip ederek meslek seçiminde ona yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun ilgi alanlarına göre hangi mesleğe yönlendireceğinizi biliyor musunuz?
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Oyun kuran çocukların geleceğinde yöneticilik var.
Yapboz ya da birleştirilebilir oyuncaklarla oynayan çocuklar mühendisliğe yatkın olabilir.
Bazı çocuklar sürekli soru soruyor.
Çocuğunuz hayvanları çok mu seviyor?
Seyahat etmeyi çok seven çocuklar da var!
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Çizim yapan çocukların tasarımcı olması çok normal.
Çocuğunuz yemek yaparken hep yanınızda mı duruyor?
Çocuğunuz diğer çocuklara göre çok daha konuşkan olabilir.
Bilgisayara meraklı çocuklar için de bazı meslekler var elbette.
Yazı yazmayı seven çocukların mesleği yazmakla ilgili olacak tabii ki!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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