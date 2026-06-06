Çocuğunuzun Mesleki Eğilimi Ne Yönde?

Çocuğunuz diğer çocuklara kıyasla konuşmayı daha hızlı öğrenmiş olabilir. Şu anda da yaşıtlarına göre çok daha fazla konuştuğunu fark ettiyseniz o zaman bazı mesleklere daha yatkın diyebiliriz. Topluluk önünde konuşmayı seven ve insanları kolay ikna eden seven çocuğunuz avukat, sunucu ya da siyasetle ilgili işlerle ilgilenebilir.