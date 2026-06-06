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Çocuğunuzun Mesleki Eğilimi Ne Yönde?

etiket Çocuğunuzun Mesleki Eğilimi Ne Yönde?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 09:31
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Çocuğunuzun küçük yaşlarda ilgi duydukları ileride meslek seçimine yardımcı olabilir. Bu yüzden ilgilerini takip ederek meslek seçiminde ona yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun ilgi alanlarına göre hangi mesleğe yönlendireceğinizi biliyor musunuz?

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Oyun kuran çocukların geleceğinde yöneticilik var.

Çocuğunuz arkadaşlarını bir araya toplayıp oyunlar kuruyorsa ve bütün oyunları organize ediyorsa liderlik yeteneği ön planda demektir. Takım sporlarına ilgisi olan, takım oyunları organize eden ve bu oyunlarda liderlik yapan çocukların ileride marka yöneticisi, müdür ya da insan kaynakları uzmanı olabileceğini söyleyebiliriz.

Yapboz ya da birleştirilebilir oyuncaklarla oynayan çocuklar mühendisliğe yatkın olabilir.

Yapı oyuncaklarıyla bazı çocuklar çok oynuyor. Çocuğunuz eğer böyle oyuncaklara fazla meraklıysa karmaşık yapıları seviyor demektir. Bunları birleştirmek, bozmak ve hayaline göre şekillendirmek çocuğunuzun inşaat mühendisliğine, endüstriyel tasarımcılığa ya da mimarlığa yatkın olduğunu gösterebilir.

Bazı çocuklar sürekli soru soruyor.

Eğer çocuğunuzun sorusu hiç bitmiyorsa ve sürekli yeni sorular soruyorsa meraklı ve araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntıları fark eden ve olayların mantığını ve neden-sonuç ilişkisinin peşinde koşan çocukların avukat, akademisyen ya da sosyolog gibi mesleklere uygun olduğunu düşünebiliriz.

Çocuğunuz hayvanları çok mu seviyor?

Bazı çocukların hayvanlarla arası çok iyi. Çocuğunuzun hayvanlara karşı özel bir ilgisi varsa ve onlarla vakit geçirmekten çok keyif alıyorsa o zaman gelecekte iyi bir veteriner hekim olabilir. Bunun yanında hayvan davranışları üzerine çalışabilir ya da hayvan bakım merkezi işletmecisi de olması mümkün elbette.

Seyahat etmeyi çok seven çocuklar da var!

Çocukların çoğu gezmeyi pek sevmez ama bazıları var ki saatlerce gezseler hiç hayır demezler. Çocuğunuz seyahat etmeyi, uçağa binmeyi ya da başka ülke kültürlerini tanımayı seviyorsa pilot, kabin memuru, tur rehberi gibi mesleklere yatkın olabilir.

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Çizim yapan çocukların tasarımcı olması çok normal.

Resim yapmayı seven çocukların tasarımla ilgili meslekler yapabileceği aslında çok da sürpriz değil. Yani sürekli resim defteri isteyen, çizimler yapan çocuğunuz grafik tasarımcı, moda tasarımcısı ya da iç mimar olabilir. Kendi tasarımları olması ve estetik detaylara önem vermesi bu mesleklerde iyi olabileceğinin kanıtı aslında.

Çocuğunuz yemek yaparken hep yanınızda mı duruyor?

Çocukların bazıları mutfakta vakit geçirmekten ekstra hoşlanıyor. Mutfakta siz yemek yaparken yanınıza geliyor ve yardımcı olmak istiyorsa geleceğin şefi yetişiyor diyebiliriz. Tabi bu ilgi sadece şef olacak demek değil, bunun yanında menü danışmanı, gastronomi yazarı ya da yemekle ilgili içerik üreten bir mesleği de olabilir.

Çocuğunuz diğer çocuklara göre çok daha konuşkan olabilir.

Çocuğunuz diğer çocuklara kıyasla konuşmayı daha hızlı öğrenmiş olabilir. Şu anda da yaşıtlarına göre çok daha fazla konuştuğunu fark ettiyseniz o zaman bazı mesleklere daha yatkın diyebiliriz. Topluluk önünde konuşmayı seven ve insanları kolay ikna eden seven çocuğunuz avukat, sunucu ya da siyasetle ilgili işlerle ilgilenebilir.

Bilgisayara meraklı çocuklar için de bazı meslekler var elbette.

Bazı çocuklar küçük yaşlardan itibaren bilgisayara meraklı oluyorlar. Çocuğunuz bilgisayarda oyun oynamanın ötesinde bilgisayarla ilgiliyse o zaman ona uygun bazı meslekler bulunuyor. Oyun geliştiriciliğinden yapay zeka uzmanına kadar birçok çeşit iş ileride onu bekliyor diyebiliriz.

Yazı yazmayı seven çocukların mesleği yazmakla ilgili olacak tabii ki!

Çocuğunuz küçüklüğünden beri hikayeler, şiirler yazıyor olabilir. Yazmasa bile hayal gücüyle kafasında hikayeler oluşturuyor olabilir. Bütün bunlar çocuğunuzun mesleğinin yazarlık olabileceğini gösteriyor. Bunun yanında içerik editörü, reklam yazarı gibi meslekler de çocuğunuza uygun olabilir.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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