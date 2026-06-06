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İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 8 – 14 Haziran Konser Takvimi ve Yaz Etkinlikleri

İstanbul'da Bu Haftanın En Güzel Konserleri: 8 – 14 Haziran Konser Takvimi ve Yaz Etkinlikleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.06.2026 - 09:01
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Yazın enerjisi ve açık hava konserlerinin coşkusu İstanbul'u tüm sıcaklığıyla sarıyor! 8 – 14 Haziran 2026 haftasında, hareketlenen sahneler, yaz ruhunu yaşatan açık hava etkinlikleri ve kesintisiz devam eden müzik festivalleri ile megakent müzik ziyafetine doyuyor. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na, sevilen sanatçılar ve müzik gruplarının sahne aldığı rengarenk konserlerle dolu dolu bir hafta İstanbulluları bekliyor!

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alacak? En coşkulu yaz festivalleri nerede düzenleniyor? Bu hafta hangi konsere gidilir? Bu akşam İstanbul'da nerede canlı müzik var? 8 – 14 Haziran tarihleri arasında; Harbiye Açıkhava, Küçük Çiftlik Park, Jolly Joker, Maximum Uniq, IF Performance, Bostancı Gösteri Merkezi, Blind ve Dorock XL gibi şehrin nabzını tutan mekanlarda hangi sanatçıların konseri var?

Uyarı: Etkinliklerle ilgili en güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol etmeyi unutmayın.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • Melisa Karakurt 'Asu' Albüm Lansman Konseri: 9 Haziran Salı günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde lansman albümünden yepyeni parçalarını ilk kez canlı paylaşıyor.

  • Yaşar: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde unutulmaz romantik şarkılarıyla dinleyicilerine duygusal anlar yaşatıyor.

  • Göksel İpekçi: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde özgün tarzı ve enerjik canlı performansıyla müzikseverlerle buluşuyor.

  • Mika Raun Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.00'te Vitahall İstanbul sahnesinde sosyal medyada büyük ilgi gören popüler eserlerini hayranları için yorumluyor.

  • Derya Yapanel: 11 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Fil Sahne sahnesinde akustik tınılar eşliğinde dinleyicilerine keyifli bir müzik ziyafeti sunuyor.

  • Aleyna Tilki 10.Yıl Konserleri: 12 Haziran Cuma günü saat 19.30'da Volkswagen Arena sahnesinde kariyerinin 10. yılına özel hazırladığı görkemli şovu ve dansçılarıyla göz kamaştırıyor.

  • Melike Şahin: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde büyüleyici sesi ve dillerden düşmeyen hitleriyle açık havada büyülü bir akşama imza atıyor.

  • İrem Derici Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde yüksek enerjisi ve dillerden düşmeyen pop marşlarıyla eğlenceyi zirveye taşıyor.

  • Bengü Beker: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Atakent sahnesinde kadife sesi ve geniş repertuarıyla konuklarına müzik dolu bir gece vadediyor.

  • Emir Can İğrek Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde duygusal hikayeler barındıran popüler şarkılarını hayranlarıyla tek bir ağızdan söylüyor.

  • Hande Yener: 14 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Boaz Middle sahnesinde ikonik pop hitleri ve iddialı sahne kostümleriyle pazar gününe damga vuruyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap Konserine Gidilir?

  • Lvbel C5 Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü saat 22.45'te Klein Phönix sahnesinde en çok dinlenen trap ve rap hitleriyle mekanın temposunu anında yükseltiyor.

  • Taladro Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde melankolik ve derin sözlere sahip Türkçe rap parçalarıyla kulakların pasını siliyor.

  • Kamufle & Genjah: 12 Haziran Cuma günü saat 22.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde hip-hop dünyasından dinamik ritimler ve etkileyici bir flow sunuyor.

  • Tekir Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde kendine has tarzıyla harmanladığı rap ve R&B şarkılarını canlı icra ediyor.

  • Reckol Konseri: 14 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde yeni nesil trap tınılarıyla dolu dinamik bir performansa imza atıyor.

  • Ceg Konseri: 14 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde sert ritimleri ve sansasyonel rap şarkılarıyla yeraltı dünyasının enerjisini yansıtıyor.

  • Kayra Konseri: 14 Haziran Pazar günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde hikaye anlatıcılığı ön planda olan unutulmaz underground parçalarıyla dinleyenleri selamlıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı Var?

  • Kastel w/ Nott Presents: Barış K + İlhan Erşahin + Semih Akay + Berk İvelik vs: 10 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Kastel sahnesinde elektronik ve caz tınılarını bir araya getiren çok özel bir setle kabine geçiyor.

  • DJ Emre Demirdağ ile Türkçe Pop Gecesi: 10 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde geçmişten günümüze en sevilen Türkçe pop marşlarıyla dans pistini hareketlendiriyor.

  • SADECE ARABESK GECESİ by DJ Sarp: 11 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde damar şarkıların en ritmik remiksleriyle hem efkarı hem eğlenceyi bir arada yaşatıyor.

  • Kerimcan Durmaz: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde görkemli dans şovları ve yüksek tempolu DJ setiyle geceyi coşturuyor.

  • KASTEL - Organization Presents: w/ İlkay Şencan: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Kastel sahnesinde dünya listelerinde ses getiren elektronik müzik düzenlemeleriyle kabinin tozunu attırıyor.

  • Chart Hits | Güven Akyol: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Kastel Flow sahnesinde haftanın en trend ve liste başı yabancı hitlerinden oluşan dinamik bir kulüp gecesi sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • Zero Point - Konser: 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Sahne Beşiktaş sahnesinde enerjik gitarları ve güçlü vokalleriyle saf rock müziğin coşkusunu yaşatıyor.

  • Tiran 'Vakit Yok' Albüm Lansmanı: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde yeni albümlerinde yer alan sert ve etkileyici bestelerini rockseverlerle buluşturuyor.

  • Cin Seddi: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde kendi tarzlarıyla cover'ladıkları rock şarkılarıyla dinleyicileri yüksek tempoya ortak ediyor.

  • Haluk Levent Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde iyilik ve müzikle dolu efsanevi Anadolu rock repertuarını hayranları için seslendiriyor.

  • Flört: 12 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde retro rock tınıları ve mizahi şarkı sözleriyle izleyenlere son derece keyifli bir nostalji yaşatıyor.

  • %100 Metal Sunar: Alice Cooper: 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Life Park sahnesinde tiyatral sahne şovları ve dünya çapında hit olmuş glam-metal marşlarıyla tarihi bir geceye imza atıyor.

  • Kurtalan Ekspres: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Muaf Kadıköy sahnesinde Barış Manço ve Cem Karaca anısına, Anadolu rock tarihine kazınan ölümsüz eserlere yeniden hayat veriyor.

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

İstanbul'da Bu Hafta Alternatif Rock / Elektronika Konserleri

  • Pinhani Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.30'da IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde içten melodileri ve samimi şarkı sözleriyle dinleyenleri huzurlu bir yolculuğa çıkarıyor.

  • Marc Gonen + Faith + Alter: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Klein Phönix sahnesinde underground elektronik müziğin derin ve hipnotik ritimleriyle dans severleri ağırlıyor.

  • Blind Kayıkhane Sessions: Madrigal: 12 Haziran Cuma günü saat 21.30'da Moda Kayıkhane sahnesinde indie-rock tarzındaki hit şarkılarıyla deniz kenarında melankolik bir atmosfer yaratıyor.

  • Arctic Monkeys Tribute: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de The Wall Kadıköy sahnesinde dünyaca ünlü İngiliz grubunun en sevilen indie-rock parçalarını aslına sadık kalarak çalıyor.

  • Flow Series | Yankı: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Kastel Flow sahnesinde elektronika dünyasının yenilikçi, akıcı ve fütüristik tınılarını setine taşıyor.

  • Zakkum Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 22.30'da Kartal Beyrut Performans sahnesinde hüzünlü ve etkileyici rock şarkılarıyla geceye duygusal bir dokunuş yapıyor.

  • Yedinci Ev Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde alternatif rock sahnesinin en sevilen parçalarını hayranlarıyla sıkı bir bağ kurarak söylüyor.

İstanbul'da Bu Hafta Caz, Blues & Alternatif Pop/Akustik Konserleri

  • Can Temiz & Od Band: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de KadıköySahne sahnesinde tiyatral pop ve akustik tınılarla bezeli karanlık-romantik şarkılarını sergiliyor.

  • Can Ozan Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde akustik gitarı ve naif vokaliyle içten hikayeler anlattığı şarkılarını hayranlarıyla paylaşıyor.

  • Çağan Şengül Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde kendi dünyasını yansıtan hüzünlü akustik pop ezgileriyle dinleyicilerin kalbine dokunuyor.

  • SU SOLEY - 'Dört Kraliçe': 12 Haziran Cuma günü saat 22.30'da Dada Salon Kabarett İstanbul sahnesinde müzik tarihine yön veren dört güçlü kadının repertuarından caz ve pop seçkileri sunuyor.

  • Mesud Paragan: 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Flu Kadıköy sahnesinde caz esintileri taşıyan sakin besteleriyle dinleyicilerine dingin bir akşam vadediyor.

  • Emre Fel & Retrobüs: 14 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde 70'lerin ve 80'lerin nostaljik melodilerini modern akustik yorumlarla harmanlıyor.

  • Berk Baysal Konseri: 14 Haziran Pazar günü saat 21.00'de The Wall Saloon & Performance sahnesinde dijital platformlarda çok sevilen akustik parçalarını samimi bir sahne atmosferinde icra ediyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

İstanbul'da Bu Haftanın Halk Müziği & Arabesk / Fantezi Müzik Konserleri

  • Ali Doğan Gönültaş Kendice Konseri: 9 Haziran Salı günü saat 20.30'da Sahne Dragos'ta Anadolu'nun köklü halk müziği ve sözlü geleneğini derin araştırmalarıyla sahneye taşıyor.

  • Ali Doğan Gönültaş Kendice Konseri: 10 Haziran Çarşamba günü ise saat 20.30'da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi sahnesinde yer alıyor!

  • Funda Arar & Kubat: 12 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Günay Restaurant İstanbul sahnesinde pop, fantezi ve Türk halk müziğinin en seçkin örneklerini gazino konseptinde bir araya getiriyor.

  • Sadık Gürbüz Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi sahnesinde geleneksel halk ozanlarımızın türkülerini ve deyişlerini usta yorumuyla seslendiriyor.

  • Sakiler Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde modern arabesk-pop akımının dillerden düşmeyen hitlerini kendilerine has tarzda icra ediyor.

  • Yıldız Tilbe: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde kendine özgü dansları ve dertlere derman olan arabesk şarkılarıyla benzersiz bir şov sunuyor.

  • Koray Avcı Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde şiirsel anlatımları, güçlü arabesk yorumu ve bitmeyen enerjisiyle izleyenleri mest ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar Partisi Var?

  • 90'lar Türkçe Pop Festivali: 10 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Chalet Garden - Swissotel The Bosphorus sahnesinde yemyeşil bir bahçede dönemin en popüler şarkılarıyla tam bir nostalji şenliği yaşatıyor.

  • DJ Mert Demir ile Türkçe Popun Efsane Yılları 90'lar 2000'ler Gecesi: 10 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de Mask Beach sahnesinde milenyum kuşağının ve doksanların en hit pop şarkılarını kesintisiz bir miksle sunuyor.

  • The Sister's 90's 2000's Pop Gecesi: 12 Haziran Cuma günü saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde cuma gecesini cumartesiye bağlayan saatlerde bitmeyen bir dans enerjisi vadediyor.

  • Euro Party: Geçmişe Yolculuk: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da An Pub & Disco (Rıhtım) sahnesinde Avrupa listelerini sallamış nostaljik pop ve dans klasikleriyle konukları zamanda yolculuğa çıkarıyor.

  • Karışık Kaset 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da KadıköySahne sahnesinde eski kaset kayıtlarındaki en samimi ve unutulmaz yerli pop parçalarını dans pistine taşıyor.

  • Dj Hakan Küfündür ile 90'lar 2000'ler White Party: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde beyaz konseptli bu özel gecede 90'ların ritimleriyle herkesi giysileriyle uyumlu bir coşkuya davet ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Klasik Müzik Konseri Var mı?

  • Musicandle Concerto 'Müziğin Aydınlığı Işığın Sesi': 10 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da Saint Antuan Kilisesi sahnesinde yüzlerce loş mum ışığı altında klasik müziğin büyüleyici tınılarını yankılandırıyor.

  • Orphe Koro sunar: Resonat Vitae: 12 Haziran Cuma günü saat 20.30'da St. Antuan Kilisesi sahnesinde çok sesli koro müziğinin en seçkin klasik eserlerini tarihi ve mistik atmosferde icra ediyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Özgün Müzik Konserleri

  • Kardeş Türküler: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde farklı dillerdeki barış ve kardeşlik ezgileriyle bir arada yaşama kültürünü kutluyor.

  • Cümbüş Cemaat Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 20.00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde Balkan ve İstanbul tınılarını harmanlayan neşeli tarzıyla tüm izleyicileri dansa kaldırıyor.

  • Yeni Türkü Konseri: 12 Haziran Cuma günü saat 22.30'da Mask Beach sahnesinde yıllara meydan okuyan ölümsüz besteleriyle kumsalda nostaljik rüzgarlar estiriyor.

  • Rewşan Konseri: 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Dream Park İstanbul sahnesinde geleneksel Kürt müziği ezgilerini modern batı enstrümanlarıyla buluşturduğu şarkılarını seslendiriyor.

  • Ankara Echoes: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Hayal Kahvesi Bahçeşehir sahnesinde kendine has mistik ve özgün etnik-müzik tarzıyla dinleyicilere sıra dışı bir deneyim sunuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri

İstanbul'da Bu Haftanın Müzik Etkinlikleri

  • Karaoke Gecesi: 8 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu sahnesinde mikrofonu tamamen konuklara bırakarak amatör sesleri ağırlıyor.

  • Unmute Canlı Karaoke: 11 Haziran Perşembe günü saat 21.00'de JJ Pub Kanyon sahnesinde profesyonel bir canlı orkestra eşliğinde kendi şarkısını söyleyip yıldızlaşmak isteyenlere kapılarını açıyor.

  • +1 Sunar: Long Weekend: 12 Haziran - 14 Haziran tarihlerinde Küçük Çiftlik Park sahnesinde hafta sonunu kesintisiz müzik, eğlence, gurme lezzetler ve çeşitli outdoor aktiviteleriyle kutluyor.

  • %100 Müzik Sunar: Picnic & Gathering Dance of Crystal: 13 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te Swissotel The Bosphorus sahnesinde gündüz başlayıp geceye uzanan, doğayla iç içe lüks bir elektronik dans deneyimi yaşatıyor.

  • Pozitif Vibrations: 13 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da Bonus Parkorman sahnesinde reggae, dub ve pozitif ritimlerle dolu huzurlu bir açık hava şenliği sunuyor.

  • Happy Girls Night: 13 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde kadınlara özel sürprizler, renkli kokteyller ve harika bir pop playlistiyle eğlenceyi garantiliyor.

  • Luv X '90s & 2000s' HIP POP PARTY 'VALENTINE DAY' DRESS CODE: MASK & COSTUME: 13 Haziran Cumartesi günü saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde maskeli ve kostümlü konseptiyle oldschool hip-hop ritimlerinin eşlik ettiği gizemli bir parti sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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