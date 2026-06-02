Haziran Ayında İstanbul'da Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: Haziran Ayı Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 17:01
Yaz mevsiminin cıvıl cıvıl enerjisinin şehri sardığı Haziran ayında, İstanbul'da çocuklarınızla birlikte kaliteli ve unutulmaz vakit geçirmeye hazır olun! Şehrin en enerjik ve popüler aktivitelerini sizin için bir araya getirdik. Hayal dünyasını genişleten çocuk tiyatroları ve müzikalleri, sinemalarda merakla beklenen animasyonlar, klişelerden uzak interaktif müzeler, eğlenceli açık hava festivalleri ve yaratıcı yaz atölyeleri arasından seçiminizi yapın!

Peki, İstanbul'da bu ay çocuklarla nereye gidilir? Haziran 2026'da hangi çocuk filmleri vizyona giriyor? Bu ay hangi tiyatro oyunlarına gidilmeli? Haziran ayında hangi müze, atölye ya da sergi ziyaret edilebilir? İstanbul'un kaçırılmaması gereken açık hava aile festivalleri nerede?

Uyarı: Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte etkinliklerdeki yoğunluğun ve ilginin artacağını unutmayın. Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve kontenjan sıkıntısı yaşamamak için bilet satış platformlarını düzenli olarak kontrol etmenizi, özellikle açık hava etkinlikleri için online bilet imkanlarını erkenden değerlendirmenizi öneririz.

İşte en dolu dolu ve en eğlenceli Haziran 2026 İstanbul çocuk etkinlikleri rehberi:

Haziran Ayında İstanbul'da Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbullular havaların iyice ısındığı yaz aylarında çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmek için etkinlikleri yakından takip ediyor. Biz de Haziran ayında şehrin en çok tavsiye edilen çocuk oyunlarını sizin için derledik. 

Haziran Ayı Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 14 Haziran Pazar 16.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 14 Haziran Pazar 11.00 / 13.00 / 15.00 – Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 14 Haziran Pazar 13.00 – Ters Yüz Sevimli Duygular – Kartal Sanat Tiyatrosu

  • 20 Haziran Cumartesi 13.00 / 15.00 – Afacan Kardeşler Okul Yolunda – Palladium Avm

  • 20 Haziran Cumartesi 15.00 – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Kartal Sanat Tiyatrosu 

  • 20 Haziran Cumartesi 12.00 – Kuromi & Dostları – Kartal Sanat Tiyatrosu 

  • 20 Haziran Cumartesi 13.00 / 13.30 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Kartal Sanat Tiyatrosu 

  • 27 Haziran Cumartesi 15.00 – Şirinler Kayıp Reçete – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 28 Haziran Pazar 13.00 / 15.00 – Sihirli Kütüphane – Halis Kurtça Kültür Merkezi

Haziran Ayı Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları

  • 7 Haziran Pazar 14.00 / 16.00 – Pinokyo Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark

  • 7 Haziran Pazar 12.30 – Kuromi & Dostları – Torium Sahne

  • 7 Haziran Pazar 14.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Torium Sahne

  • 7 Haziran Pazar 15.30 – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Torium Sahne

  • 13 Haziran Cumartesi 14.00 – Küçük Prens Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 13 Haziran Cumartesi 14.00 – 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu – İ.B.B Başakşehir Kültür Merkezi

  • 14 Haziran Pazar 12.00 – Kuromi & Dostları – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran Pazar 14.00 / 16.00 – Don Kişot ''Çocuk Tiyatrosu'' – DasDas İstinyePark

  • 14 Haziran Pazar 13.00 / 14.00 – Tom ve Jerry Çocuk Oyunu – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 14 Haziran Pazar 16.00 – Paw Patrol Doğa Devriyesi – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 20 Haziran Cumartesi 14.00 – Kitaplar Fomolara Karşı – Trump Sahne

  • 27 Haziran Cumartesi 13.00 / 15.00 – Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 28 Haziran Pazar 14.00 – Rapunzel Çocuk Oyunu – Trump Sahne

Haziran Ayında İstanbul'da Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

- 1. Cesur Kedi Moxy

Konusu: Kasabanın en korkusuz ama bir o kadar da yaramaz kedisi Moxy, en yakın arkadaşı olan papağanı kurtarmak için bilinmezlerle dolu bir maceraya atılır. Sevimli dostlarımızın bu eğlenceli yolculuğu, izleyicilere gerçek dostluğun ve cesaretin ne demek olduğunu kahkahalar eşliğinde gösteriyor.

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

- 2. Emma Sevimli Köpek

Konusu: Ailesiyle birlikte yeni bir şehre taşınan altın kalpli köpek Emma'nın, mahallenin diğer hayvanlarıyla kurduğu sıcak bağları anlatan iç ısıtan bir aile komedisi. Emma'nın insanları ve hayvanları bir araya getiren sevgi dolu doğası ve başına açtığı tatlı belalar herkese ilham olacak.

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

- 3. Gizemli Ağaç

Konusu: Yaz tatili için dedelerinin orman kenarındaki evine giden iki kardeş, ormanın derinliklerinde dilekleri gerçeğe dönüştüren efsanevi bir ağacı keşfeder. Doğa sevgisi ve fantastik unsurlarla bezeli bu büyüleyici serüven, çocukları doğanın kalbindeki sihirli bir dünyaya davet ediyor.

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

- 4. Külkedisi: Üç Dilek

Konusu: Klasik Külkedisi masalının bu modern ve fantastik yorumunda, kahramanımız bulduğu sihirli nesnelerle sadece kendi kaderini değil, tüm krallığın geleceğini değiştirecek üç dilek hakkı kazanır. Cesaret ve hayallerin gücüne dair büyüleyici bir hikaye.

Vizyon Tarihi: 12 Haziran 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

- 5. Oyuncak Hikayesi 5

Konusu: Oyuncak dünyasının efsanevi karakterleri Woody, Buzz ve sadık ekibi yepyeni bir macera için geri dönüyor! Modern teknolojinin oyuncaklar üzerindeki etkisini ve değişen oyun alışkanlıklarını esprili bir dille ele alan film, eski dostlukların gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

Vizyon Tarihi: 19 Haziran 2026

Yaş Aralığı: Genel İzleyici

- 6. Supergirl

Konusu: Krypton'un yıkımından kurtulan Kara Zor-El'in, galaksideki yerini bulma çabasını ve kendi içindeki gerçek gücü keşfetme sürecini anlatan aksiyon dolu bir hikaye. Evreni tehdit eden karanlık güçlere karşı verilen bu destansı mücadele, izleyicilere nefes kesen bir süper kahraman serüveni sunuyor.

Vizyon Tarihi: 26 Haziran 2026

Yaş Aralığı: 13+ Yaş

Haziran Ayında İstanbul'da Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Haziran ayında da İstanbul'un dört bir köşesi eğlenceli ve öğretici müzikallerle renkleniyor. İşte Haziran ayının çocuk müzikalleri takvimi:

Haziran Ayı Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri 

  • 6 Haziran Cumartesi 11.00 / 13.00 / 15.00  – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 7 Haziran Pazar 11.00 / 13.00 / 15.00 – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 13 Haziran Cumartesi 11.00 / 13:00 / 15.00 – Mini Mini Bir Kuş Çocuk Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 13 Haziran Cumartesi 13.00 / 15.00 – Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 14 Haziran Pazar 12.00 / 14.00 – Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu – Akla Kara Tiyatro Salonu

  • 14 Haziran Pazar 15.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Kartal Sanat Tiyatrosu

  • 20 Haziran Cumartesi 13.00 / 15.00 / 17.00 – Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 21 Haziran Pazar 13.00 / 15.00 – Oliver Twist Müzikli Çocuk Oyunu – Caddebostan Kültür Merkezi B Salon

  • 27 Haziran Cumartesi 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 27 Haziran Cumartesi 15.00 – Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi 

Haziran Ayı Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri 

  • 6 Haziran Cumartesi 14.00 / 16.00 – Afacan Kardeşler Müzikali – Torium Sahne

  • 6 Haziran Cumartesi 14.00 – Ağustos Böceği İle Karınca Müzikali – Mall of İstanbul MOİ Sahne

  • 6 Haziran Cumartesi 11.00 / 13.00 / 15.00  – Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 14 Haziran Pazar 13.00 – Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu – Trump Sahne

  • 28 Haziran Pazar 14.00 / 15.30 – Ege ile Gaga Müzikali – Mall of İstanbul MOİ Sahne

Çocuklar ve Aileler İçin Konserler ve Müzikli Gösteriler

  • 16 Haziran Salı – BİFO: Morricone - Sinemanın Sesi (Unutulmaz Film Müzikleri) – AKM

  • 19 Haziran Cuma – Denizatı Rock Filarmoni Orkestrası (Genç Korolu Coşkulu Konser) – AKM

  • 20 Haziran Cumartesi – Bay Majör'ün Müzik Yolculuğu (Klasik Müzik Masalları) – AKM

Haziran Ayında İstanbul'da Karnaval, Sirk ve İllüzyon Gösterisi Var mı?

Haziran Ayında İstanbul'da tiyatroların dışında çocukların keyifle vakit geçirebileceği şenlikler, su parkları, komedi ve illüzyon gösterileri de bulunuyor:

Haziran Ayında Çocuklar İçin Komedi Gösterileri:

  • 6 Haziran Cumartesi 13.00 – Güldüy Güldüy Çocuk – Maximum UNIQ Hall

Haziran Ayı İllüzyon Gösterileri: 

  • 28 Haziran Pazar 13.00 / 15.00 – Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi – Hilltown Seyirlik Sahne

Haziran Ayı Bale ve Dans Gösterileri

  • 3-10 Haziran – Kuğu Gölü (Dünyaca Ünlü Klasik Bale) – AKM

  • 20 Haziran Cumartesi – Kafkas Kartalları (Çocukların İlgiyle İzleyeceği Hareketli/Akrobatik Dans Gösterisi) – AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • 21 Haziran Pazar – Anadolu Ateşi Trump Avm Kıvılcım Yıl Sonu Gösterisi – AKM Tiyatro Salonu

Haziran Ayında Çocuklar İçin Aktiviteler ve Aquaparklar: 

  • 2 Haziran - 14 Haziran – Yunus Gösteri Merkezi – İstanbul Dolphinarium

  • 3 Haziran - 5 Haziran – Emaar SkyView ve SkyWalk – Emaar Square Mall

  • 3 Haziran - 30 Haziran – Eser Diamond Aquapark – Silivri Eser Diamond Aquapark

Haziran Ayında Bahar Şenliği: 

  • 7 Haziran Pazar 10.00 – Bahar Şenliği – The Green Park Pendik Hotel & Convention Center

Haziran Ayında İstanbul'da Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Çocukların gelişimine en çok katkı sağlayacak klişelerden uzak ve en popüler çocuk atölyeleri Haziran ayında da listemizde! 

Haziran Ayı Çocuk Atölyeleri Takvimi

  • Su Altındaki Dünya Temalı Sulu Boya Atölyesi – Çocuklar hayal güçlerini suluboya teknikleriyle birleştirerek denizaltının büyüleyici dünyasını kağıda döküyorlar. Hem renklerin uyumunu öğreniyorlar hem de yaratıcılıklarını sanatsal bir bakış açısıyla geliştiriyorlar.

Etkinlik Türü: Sanat Atölyesi Yaş Sınırı: (6-10 Yaş)

Tarih: 06 Haziran CumartesiAvrupa Yakası Kültür Merkezi

  • Yaratıcı Müzik: Ritim, Ses ve Hareket Atölyesi – Çocukların pasif birer dinleyici olmaktan çıkıp sürecin aktif bir parçası haline geldiği bu eğlenceli çalışmada; beden perküsyonu, ritim kalıpları ve ses oyunlarıyla müziğin temelini yaşayarak öğreniyorlar.

Etkinlik Türü: Müzik Atölyesi Yaş Sınırı: (7-11 Yaş)

Tarih: 07 - 14 HaziranAvrupa Yakası Kültür Merkezi

  • Lego ve Resimle Hikaye ve Masal Atölyesi – 'Güzel Düşün, Güzellikler Yayılsın' adlı masaldan yola çıkan bu yaratıcı atölyede çocuklar, legoları ve resim tekniklerini bir arada kullanarak kendi hayal güçlerini ve hikaye anlatma becerilerini ifade ediyorlar.

Etkinlik Türü: Tasarım ve Hikaye Atölyesi Yaş Sınırı: (7-9 Yaş)

Tarih: 13 Haziran CumartesiAvrupa Yakası Kültür Merkezi

  • Bilinçli Farkındalık Atölyesi: İç Sesim Ne Diyor? – 'Kendimle nasıl konuşuyorum? Hata yaptığımda iç sesim ne diyor?' sorularına odaklanan bu yenilikçi çalışma, çocukların erken yaşta öz şefkat, duygu yönetimi ve farkındalık kazanmasını amaçlıyor.

Etkinlik Türü: Kişisel Gelişim Atölyesi Yaş Sınırı: (8-12 Yaş)

Tarih: 13 Haziran CumartesiAvrupa Yakası Kültür Merkezi

  • Yaratıcı Drama Atölyesi: Ormanda Keşif – Doğayı tanıma, grup çalışması ve empati odaklı bu eğlenceli dramada çocuklar, hayali bir orman yolculuğuna çıkıyor, hayvan taklitleri yapıyor ve dostluk oyunlarıyla sosyal becerilerini geliştiriyorlar.

Etkinlik Türü: Yaratıcı Drama Atölyesi Yaş Sınırı: (4-6 Yaş)

Tarih: 13 - 20 HaziranAvrupa Yakası Kültür Merkezi

  • Anime Karakter Çizim Atölyesi – Popüler anime ve manga kültürüne meraklı çocuklar için kaçırılmayacak bir fırsat! Bu atölyede anime çizim stilinin temel özelliklerini, yüz ifadelerini, göz yapılarını ve saç formlarını öğrenerek kendi özgün karakterlerini tasarlıyorlar.

Etkinlik Türü: Çizim Atölyesi Yaş Sınırı: (7-11 Yaş)

Tarih: 07 - 14 - 21 - 28 HaziranAvrupa Yakası Kültür Merkezi

UYARI: Listelenen tüm etkinlikler Haziran 2026 takviminde aktif olarak yer almaktadır. Ancak atölye biletleri ve detayları için bilet satış platformlarını ziyaret edebilirsiniz. Kontenjanlar sınırlı olduğundan yerinizi ayırtmak için acele edin!

Haziran Ayında İstanbul'da Hangi Müzeye Gidilmeli?

Yazın ilk ayında okullar henüz kapanmadan İstanbul'u en iyi şekilde yaşamak isterseniz, çocuklarınızla birlikte keşfe çıkmayı deneyin. Dijital müzeler, öğretici etkinlik alanları ve doğa ile iç içe kent ormanları megakentte ailecek kaliteli zaman geçirmenizi sağlayacak. 

Yaz mevsiminin kendini iyice hissettirdiği Haziran ayında, çocukların hem açık havanın tadını çıkarabileceği hem de yepyeni şeyler öğrenebileceği duraklarımız var:

  • Rahmi M. Koç Müzesi (Haliç) – Haziran ayında çocukların favorisi olmaya aday! Haliç kıyısındaki bu müzede çocuklar gerçek bir denizaltının içine girebilir, klasik otomobilleri inceleyebilir ve nostaljik trenle kısa bir tura çıkabilirler. Müzenin geniş açık hava alanları, yazın güneşli günlerinin tadını çıkarmak için harika bir fırsat sunuyor.

  • İllüzyon Müzesi (İstiklal / Emaar) – Gerçekliğin sınırlarını zorlamaya hazır mısınız? Tepetaklak odalar, sonsuzluk aynaları, hologramlar ve optik illüzyonlarla dolu bu müze, çocukların (ve yetişkinlerin) aklını başından alacak. Eğlenceli ve şaşırtıcı aile fotoğrafları çekmek için mükemmel bir tercih.

  • Müze Gazhane (Kadıköy) – Tarihi bir endüstriyel alanın yaşam merkezine dönüştüğü Gazhane, sıcak Haziran günlerinin favorisi. İçerisindeki İklim Müzesi ve Karikatür ve Mizah Müzesi çocukların ilgisini çekerken, geniş avlusunda özgürce koşup oynayabilirler. Hafta sonları düzenlenen ücretsiz çocuk atölyelerini takip etmeyi unutmayın.

  • Barış Manço Evi (Moda) – Moda'nın o güzel yaz sokaklarında gezerken rotanızı 'Barış Abi'nin evine çevirin. Çocukların efsanevi sanatçının şarkılarıyla tanışacağı, onun rengarenk dünyasını, ilginç kostümlerini ve antika arabasını görebileceği iç ısıtan, nostaljik bir durak.

Kültür, Sanat ve Eğlence Mekanları

  • Forest Kemerburgaz Macera Parkı – Güneş yüzünü iyice göstermişken doğaya kaçma vakti! İp parkurları, dev salıncaklar, tırmanma duvarları ve zipline ile çocukların fiziksel becerilerini geliştirip orman havası alabileceği, şehrin en büyük açık hava macera parkı.

  • Moipark (Mall of Istanbul) – 'Açık hava çok sıcak' derseniz, Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence parklarından biri imdada yetişiyor. Devasa salıncaklardan çarpışan arabalara ve küçük çocuklara özel tasarlanmış yumuşak oyun alanlarına kadar her yaşa hitap eden, adrenalin dolu bir gün garanti.

  • Beykoz Cam ve Billur Müzesi – İsmi seni yanıltmasın, burayı Haziran ayı için önermemizin asıl sebebi binası değil, muazzam bahçesi. Tarihi ağaçların gölgesinde, püfür püfür esen bir koruluk burası. Çocuklar bahçede özgürce koştururken etrafta dolaşan tavus kuşlarını ve ceylanları izleyebilirler. Kapalı ve dar müze alanlarının aksine, Haziran ayında doğayla iç içe, piknik havasında ama çok daha rafine bir müze deneyimi sunuyor.

Çevrim İçi Sanat Sergileri ve Dijital Keşif

  • İstanbul Modern 'Sanal Müze' ve Çocuk Oyunları – Türkiye'nin ilk modern sanat müzesinin sergilerini evden 3D sanal turla gezebilirsiniz. Ayrıca müzenin web sitesindeki çocuklar için özel olarak tasarlanmış interaktif sanat oyunları, yaz tatilinde sanatı evde eğlenceli bir aktiviteye dönüştürüyor.

  • Pera Müzesi 'Öğrenme Programları' Dijital Tur – Pera Müzesi'nin etkileyici sergilerini dijital olarak keşfederken, ünlü 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eserini çocuklarla birlikte inceleyebilirsiniz. Sitede yer alan üç boyutlu dijital yapbozlar ve yazdırılabilir sanat etkinlikleri dosyaları da cabası.

  • Borusan Contemporary Dijital Koleksiyon – Perili Köşk'ün o eşsiz atmosferindeki çağdaş sanat eserlerini dijital ekrana taşıyan platform. Özellikle ışık, ses ve hareket odaklı yeni medya eserleri, dijital dünyayla büyüyen çocukların sanata olan merakını doğrudan cezbedecek türden.

UYARI: Uzun gişe kuyruklarından kaçınmak için online bilet imkanlarını değerlendirmeniz tavsiye ederiz. Ayrıca birçok müzenin Pazartesi günleri ziyarete kapalı olduğunu unutmayın!

Ayın Festivali: Bu Yazın Eğlenceli Aile Macerası Başlıyor

Deniz esintisi, dev oyun parkurları, yaratıcı atölyeler, ödüllü yarışmalar ve harika konserler... HUPALUPA GO ve PICNIC MARIN iş birliğiyle bu yaz ilk kez denizin hemen kıyısında, ailece temposu hiç düşmeyecek muhteşem bir festival sizi bekliyor!

HUPALUPA GO x PICNIC MARİN FESTİVALİ

İşte Haziran ayının bu enerjik festivaline dair tüm detaylar ve program akışı:

Festival Bilgileri (Tarih ve Mekan)

Tarih: 13 - 14 Haziran 2026 (Cumartesi - Pazar)

Mekan: Setur Kalamış Marina

Seans Saatleri: 

-1. Seans: 11.00 - 15.00 

-2. Seans: 15.30 - 19.30

Not: Kombine bilet sahibi olan misafirler, festival alanına her iki gün de 11.00 – 19.30 saatleri arasında kesintisiz giriş yapabilirler.

Festivalde Çocuklar ve Yetişkinler İçin Neler Var?

  • Çocuk Dünyası: Farklı yaş gruplarına özel olarak tasarlanmış oyun parkurları, interaktif sahne şovları ve çocukların el becerilerini konuşturacağı yaratıcı atölyeler.

  • Yetişkin Eğlencesi: Sadece çocuklar değil, büyükler de çok eğlenecek! Yetişkinler için özel hazırlanan golf, bowling, subsoccer, air hockey ve langırt alanlarında rekabetin tadını çıkarabilir; güneşlenme terasında deniz esintisi eşliğinde günün temposuna keyifli bir mola verebilirsiniz.

  • Gastronomi Alanı: Tüm bu koşturmacaya ve eğlenceye eşlik edecek en seçkin lezzet durakları, zengin yiyecek ve içecek stantları alanda sizi bekliyor.

Kaçırılmaması Gereken Özel Performanslar

  • 13 Haziran Cumartesi: K-Pop ve Dans

3 kez Just Dance Dünya Şampiyonu olan Umutcan ile rengarenk, dinamik ve yüksek enerjili K-Pop Random Play heyecanı festival sahnesini sallamaya geliyor.

  • 14 Haziran Pazar: MANTRA Konseri

Hit şarkıları ve güçlü sahne enerjisiyle tanınan MANTRA, albüm sonrası ilk büyük konserini bu festivalde veriyor! (Konser saat 15.00'tedir ve pazar günü için alınan her iki seans biletiyle de izlenebilmektedir).

Detaylı Festival Programı

13 Haziran Cumartesi

  • 1. Seans: 11.30 Halil ile Sahne Senin ➡️ 12.00 Bilim Show ➡️ 13.00 Sihirbaz Gösterisi ➡️ 13.30 K-Pop Random Play

  • 2. Seans: 15.30 Halil ile Sahne Senin ➡️ 16.30 Bilim Show ➡️ 17.30 Sihirbaz Gösterisi ➡️ 18.30 K-Pop Random Play

14 Haziran Pazar

  • 1. Seans: 11.30 Sahne Senin ➡️ 12.00 Family Zumba ➡️ 12.30 Bilim Show ➡️ 13.30 Just Dance

  • 2. Seans: 15.00 MANTRA KONSERİ ➡️ 16.30 Sahne Senin ➡️ 17.00 Family Zumba ➡️ 17.30 Bilim Show ➡️ 18.30 Just Dance

Yaş Sınırı: 13.06.2024 ve sonrası doğumlu olan (0-2 yaş) minikler için festival ücretsizdir. 2 yaş ve üzerindeki tüm çocuklar ve refakatçi yetişkinler bilete tabidir.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
