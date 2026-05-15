article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Konya’nın Çöl Gibi Bölgesine Kurulan Yapı Türkiye’yi Avrupa’da Öne Çıkardı

Konya’nın Çöl Gibi Bölgesine Kurulan Yapı Türkiye’yi Avrupa’da Öne Çıkardı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 21:02

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında son yılların en dikkat çeken ülkelerinden biri haline geldi. Özellikle Konya’daki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, devasa büyüklüğüyle Avrupa basınında da gündem oldu. Çölü andıran geniş bir alana kurulan santral, milyonlarca paneliyle adeta güneş şehrini andırıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karapınar’daki dev güneş santrali dikkat çekiyor

Karapınar’daki dev güneş santrali dikkat çekiyor

Konya’daki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, Türkiye’nin yenilenebilir enerji vitrinindeki en büyük projelerden biri olarak öne çıkıyor. Euronews’in aktardığına göre tesis, yaklaşık 3,5 milyon güneş panelinden oluşuyor ve yaklaşık 20 milyon metrekarelik alana yayılıyor. Bu büyüklük, santralin neden “Dune” filmlerini andıran dev bir güneş şehri gibi tanımlandığını da açıklıyor.

Santral 2023’ten bu yana elektrik üretiyor ve yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu miktar, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bir şehrin elektrik ihtiyacına denk gelecek seviyede gösteriliyor. Karapınar bu yönüyle yalnızca Türkiye için değil, bölge için de büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinin sembollerinden biri haline geldi.

Batarya depolamada Avrupa ülkelerini geçti

Batarya depolamada Avrupa ülkelerini geçti

Türkiye’yi öne çıkaran tek başlık güneş santralleri değil. Ember’in 2026 raporuna göre Türkiye, 33 GW onaylanmış batarya projesiyle Avrupa’daki en büyük batarya depolama hatlarından birine sahip. 2022’den bu yana yeni rüzgar ve güneş projelerinin eşdeğer batarya kapasitesiyle birlikte değerlendirilmesi, kısa sürede rekor düzeyde başvuru yarattı.

The Guardian’ın aktardığına göre Türkiye’de 2022’den bu yana 221 GW’lık batarya depolama başvurusu yapıldı ve 33 GW’lık kapasite onay aldı. Almanya ve İtalya gibi Avrupa’nın önde gelen depolama pazarlarının 12-13 GW seviyesinde kaldığı düşünüldüğünde, Türkiye’nin bu alanda oldukça güçlü bir proje stoku oluşturduğu görülüyor.

Rüzgar ve güneş üretiminde bölgesel liderliğe yaklaştı

Rüzgar ve güneş üretiminde bölgesel liderliğe yaklaştı

Ember verilerine göre Türkiye’de rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki toplam payı 2025’te yüzde 22’ye ulaştı. Bu oran, Türkiye’yi Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya’yı kapsayan 16 ülke arasında lider konuma taşıdı. Türkiye, bu geniş bölgede rüzgar ve güneş payı yüzde 20’nin üzerine çıkan tek ülke olarak öne çıktı.

Yine de tablo tamamen temiz enerjiye dönmüş değil. Ember raporunda kömürün yüzde 34 payla Türkiye’nin en büyük elektrik kaynağı olmaya devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle Türkiye’nin yenilenebilir enerji başarısı kadar fosil yakıtlardan çıkış hızı da yakından izleniyor. Ancak Karapınar’daki dev güneş santrali ve batarya depolama hamlesi, Türkiye’nin enerji dönüşümünde Avrupa’nın da dikkatini çeken yeni bir konuma yerleştiğini gösteriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın