Konya’nın Çöl Gibi Bölgesine Kurulan Yapı Türkiye’yi Avrupa’da Öne Çıkardı

Konya’daki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, Türkiye’nin yenilenebilir enerji vitrinindeki en büyük projelerden biri olarak öne çıkıyor. Euronews’in aktardığına göre tesis, yaklaşık 3,5 milyon güneş panelinden oluşuyor ve yaklaşık 20 milyon metrekarelik alana yayılıyor. Bu büyüklük, santralin neden “Dune” filmlerini andıran dev bir güneş şehri gibi tanımlandığını da açıklıyor.

Santral 2023’ten bu yana elektrik üretiyor ve yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Bu miktar, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bir şehrin elektrik ihtiyacına denk gelecek seviyede gösteriliyor. Karapınar bu yönüyle yalnızca Türkiye için değil, bölge için de büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinin sembollerinden biri haline geldi.