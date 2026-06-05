Gittiği Mekandan Kovulan Ozan Güven'e Yönetmen İlker Canikligil'den Destek
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Kadıköy'de bir mekanda görüntülenen Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ, bazı müşterilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından yönetmen İlker Canikligil'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Flu TV'de yayınlanan Habersizler podcastinde konuşan Canikligil, Ozan Güven'e destek veren ifadeler kullandı.
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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir işletmede oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir araya gelen Ozan Güven, bazı müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.
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İlker Canikligil'in Ozan Güven açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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