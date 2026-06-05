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Gittiği Mekandan Kovulan Ozan Güven'e Yönetmen İlker Canikligil'den Destek

Gittiği Mekandan Kovulan Ozan Güven'e Yönetmen İlker Canikligil'den Destek

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 20:11
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Kadıköy'de bir mekanda görüntülenen Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ, bazı müşterilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Sosyal medyada gündem olan olayın ardından yönetmen İlker Canikligil'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Flu TV'de yayınlanan Habersizler podcastinde konuşan Canikligil, Ozan Güven'e destek veren ifadeler kullandı.

KAYNAK: Flu TV

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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir işletmede oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir araya gelen Ozan Güven, bazı müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki bir işletmede oyuncu Mehmet Aslantuğ ile bir araya gelen Ozan Güven, bazı müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.

Ozan Güven'e 'Failler dışarı' denilerek yapılan protestoların ardından Mehmet Aslantuğ ve Ozan Güven'in mekandan ayrıldığı öne sürülürken, olay anına ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Deniz Bulutsuz'a yönelik şiddet davasında Ozan Güven hakkında verilen cezanın kesinleşmesinin ardından yaşanan bu gelişme, kamuoyunda yeniden tartışmalara neden oldu.

Öte yandan yönetmen İlker Canikligil, Flu TV'de yayınlanan Habersizler podcastinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Canikligil, Ozan Güven'e destek vererek, 'Ozan Güven en birinci dostumdur artık. Arkasındayım sonuna kadar' ifadelerini kullandı.

İlker Canikligil'in Ozan Güven açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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