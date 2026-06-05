Yunanistan'da Bir Grup Kadın Pilot Çalışma İçin Askere Alındı
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Yunanistan'da kadınlar için gönüllü askerlik hizmeti uygulaması başlatıldı. Erkek askerlerle aynı eğitim ve kurallara tabi tutulacak 72 kadın, 12 aylık hizmet kapsamında ilk aşamada orduya katıldı.
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Erkeklerle aynı eğitimden geçecekler.
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İlk etapta 72 kadın başladı.
Amaç askeri kapasiteyi artırmak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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