Yunanistan'da Bir Grup Kadın Pilot Çalışma İçin Askere Alındı

Yunanistan Savunma Bakanlığı, uygulamanın kadınların silahlı kuvvetlerdeki temsilini artırmayı ve ordunun personel kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı. Savunma Bakanı Nikos Dendias da daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu adımın ülkenin savunma reformlarının önemli bir parçası olduğunu belirtmişti.

Son yıllarda Avrupa’da artan güvenlik endişeleri nedeniyle birçok ülke askerlik sistemini yeniden değerlendirirken, Yunanistan’ın kadınlara yönelik gönüllü askerlik uygulaması da bu sürecin dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor.