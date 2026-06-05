article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yunanistan'da Bir Grup Kadın Pilot Çalışma İçin Askere Alındı

Yunanistan'da Bir Grup Kadın Pilot Çalışma İçin Askere Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 20:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yunanistan'da kadınlar için gönüllü askerlik hizmeti uygulaması başlatıldı. Erkek askerlerle aynı eğitim ve kurallara tabi tutulacak 72 kadın, 12 aylık hizmet kapsamında ilk aşamada orduya katıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erkeklerle aynı eğitimden geçecekler.

Erkeklerle aynı eğitimden geçecekler.

Yunanistan, savunma politikalarında tarihi bir adım attı. Daha önce yalnızca profesyonel askerlik ve askeri akademiler aracılığıyla orduda görev alabilen kadınlar, ilk kez gönüllü askerlik programı kapsamında silahlı kuvvetlere katılmaya başladı.

Yeni düzenlemeyle 20-26 yaş arasındaki kadınlara 12 ay süreyle gönüllü askerlik yapma hakkı tanındı. Programa kabul edilen kadınlar, erkek askerlerle aynı eğitimlerden geçecek ve aynı kurallara tabi olacak.

İlk etapta 72 kadın başladı.

İlk etapta 72 kadın başladı.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, ilk etapta 72 kadın gönüllü olarak orduya katıldı. Eğitim sürecinin ardından katılımcılar belirlenen birliklerde görev yapacak. Programı tamamlayan kadınlar ise belirli bir yaşa kadar yedek asker statüsünde tutulacak.

Amaç askeri kapasiteyi artırmak.

Amaç askeri kapasiteyi artırmak.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, uygulamanın kadınların silahlı kuvvetlerdeki temsilini artırmayı ve ordunun personel kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı. Savunma Bakanı Nikos Dendias da daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu adımın ülkenin savunma reformlarının önemli bir parçası olduğunu belirtmişti.

Son yıllarda Avrupa’da artan güvenlik endişeleri nedeniyle birçok ülke askerlik sistemini yeniden değerlendirirken, Yunanistan’ın kadınlara yönelik gönüllü askerlik uygulaması da bu sürecin dikkat çeken örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın