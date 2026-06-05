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Askerlikte Uzman Erbaşlar İçin Kanun Değişiyor: Kamu Hizmeti İçin Şartlar Oluştu

Askerlikte Uzman Erbaşlar İçin Kanun Değişiyor: Kamu Hizmeti İçin Şartlar Oluştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 18:35
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Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan Uzman Erbaş Kanunu teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Teklife göre, 7 yıllık sözleşme süresini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurumlarında istihdam edilmesinin önü açılacak.

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17 maddelik teklifin detayları ortaya çıktı.

17 maddelik teklifin detayları ortaya çıktı.

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

Toplam 17 maddeden oluşan teklifin, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarını iyileştirmeyi ve milli güvenlik alanındaki ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler getirmeyi amaçladığı belirtildi.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin en dikkat çeken maddelerinden birinin sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuya geçişine ilişkin olduğunu belirterek, “Sözleşmeli erbaş ve erlere kamuda istihdam sağlıyoruz” dedi.

7 yıl sonra kamuda istihdam hakkı geliyor.

7 yıl sonra kamuda istihdam hakkı geliyor.

Teklif kapsamında, 7 yıllık sözleşme süresini tamamlayan er ve erbaşlara kamuda istihdam imkânı sağlanacak. Bu doğrultuda kamu kurumlarında değerlendirilmek üzere yüzde 10’luk kontenjan ayrılması öngörülüyor. Düzenleme ile görev süresini tamamlayan personelin sivil yaşama geçiş sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Şehit yakınları için de düzenleme geliyor.

Şehit yakınları için de düzenleme geliyor.

Kanun teklifindeki dikkat çeken düzenlemelerden biri de askerlikten muaf tutulan şehit yakınlarını kapsıyor. Buna göre, Askeralma Kanunu’nun “Askerlik Muafiyeti” başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf sayılan kişiler, uzman erbaş olmak için başvuru yapabilecek.

Teklifte Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik yeni haklar da yer aldı. Düzenlemeye göre, daimi olarak konuşlu bulunduğu liman dışında görev yapan denizaltı personeline, konaklama imkânı sağlanamayan durumlarda konaklama gideri ödenecek.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan personele verilen ek ders ücreti uygulamasının da 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılması öngörülüyor.

"Askeri mahal" kavramı genişliyor.

"Askeri mahal" kavramı genişliyor.

Kanun teklifiyle bazı tesislerin hukuki statüsünde de değişikliğe gidiliyor. Buna göre vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri “askeri mahal” kapsamına alınacak.

Teklif kapsamında ayrıca, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum amacıyla bazı yasal düzenlemelerin güncellenmesi planlanıyor.

TBMM gündemine alınan teklifin, ilgili komisyonlarda görüşülmesinin ardından Genel Kurul’da ele alınması bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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