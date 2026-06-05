Askerlikte Uzman Erbaşlar İçin Kanun Değişiyor: Kamu Hizmeti İçin Şartlar Oluştu
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Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığı’na sunulan Uzman Erbaş Kanunu teklifi, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik önemli düzenlemeler içeriyor. Teklife göre, 7 yıllık sözleşme süresini tamamlayan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurumlarında istihdam edilmesinin önü açılacak.
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17 maddelik teklifin detayları ortaya çıktı.
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7 yıl sonra kamuda istihdam hakkı geliyor.
Şehit yakınları için de düzenleme geliyor.
"Askeri mahal" kavramı genişliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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