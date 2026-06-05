Askerlikte Uzman Erbaşlar İçin Kanun Değişiyor: Kamu Hizmeti İçin Şartlar Oluştu

Kanun teklifindeki dikkat çeken düzenlemelerden biri de askerlikten muaf tutulan şehit yakınlarını kapsıyor. Buna göre, Askeralma Kanunu’nun “Askerlik Muafiyeti” başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf sayılan kişiler, uzman erbaş olmak için başvuru yapabilecek.

Teklifte Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik yeni haklar da yer aldı. Düzenlemeye göre, daimi olarak konuşlu bulunduğu liman dışında görev yapan denizaltı personeline, konaklama imkânı sağlanamayan durumlarda konaklama gideri ödenecek.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında görev yapan personele verilen ek ders ücreti uygulamasının da 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılması öngörülüyor.