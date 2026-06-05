75 Gündür Tutuklu Bulunan Gazeteci İsmail Arı Tahliye Edildi
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Ramazan Bayramı’ndaki aile ziyaretinde gözaltına alınan İsmail Arı, 75 gündür cezaevinde. İlk kez hakim karşısına çıkan İsmail Arı tahliye edildi. İsmail Arı, mahkemede “Ben tertemiz gazetecilik yaptım, kimsenin de partisine göre bakmadım. Bunu sağır sultan duydu, yargı makamı duymadı” ifadelerini kullandı.
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Gazeteci İsmail Arı tahliye edildi: “Ben tertemiz gazetecilik yaptım.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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