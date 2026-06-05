75 Gündür Tutuklu Bulunan Gazeteci İsmail Arı Tahliye Edildi

Ramazan Bayramı’nda Tokat’ta aile ziyareti sırasında gözaltına alınan İsmail Arı, 75 günlük tutukluluğunun ardından ilk kez hakim karşısına çıktı.

İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi.. Arı, savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

BirGün muhabiri İsmail Arı, şöyle konuştu:

“Buraya sadece kendimi değil, gazeteciliği savunmak için geldim. 75 gündür yatarı olmayan bir suçtan ve 58 satırlık bir iddianame yüzünden içerideyim. Gazetecilik hakkım engellenmektedir. Kapasitenin çok üstünde bir koğuşta, yerde yatmaktayım. Anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak tutuklandım. Yaşadığım süreç, bu adliye binasının gördüğü en hukuksuz süreçlerden biridir. Basın ve demokrasi tarihine geçen bu hukuksuzlukları sıralamak istiyorum

Ben halk için gazetecilik yaptım. Çok iyi maaşlara iş teklifi aldım, reddettim. Tutuklanınca da insanların bunun farkında olduğunu gördüm. Maalesef bu ülkede gazeteciler, aydınlar hep tutuklandı. Bu iktidar döneminde de. Ben tertemiz gazetecilik yaptım, kimsenin de partisine göre bakmadım. Bunu sağır sultan duydu, yargı makamı duymadı. Gazetecilik suç değildir, tahliyemi talep ediyorum.”