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75 Gündür Tutuklu Bulunan Gazeteci İsmail Arı Tahliye Edildi

75 Gündür Tutuklu Bulunan Gazeteci İsmail Arı Tahliye Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 17:26
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Ramazan Bayramı’ndaki aile ziyaretinde gözaltına alınan İsmail Arı, 75 gündür cezaevinde. İlk kez hakim karşısına çıkan İsmail Arı tahliye edildi. İsmail Arı, mahkemede “Ben tertemiz gazetecilik yaptım, kimsenin de partisine göre bakmadım. Bunu sağır sultan duydu, yargı makamı duymadı” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci İsmail Arı tahliye edildi: “Ben tertemiz gazetecilik yaptım.”

Gazeteci İsmail Arı tahliye edildi: “Ben tertemiz gazetecilik yaptım.”

Ramazan Bayramı’nda Tokat’ta aile ziyareti sırasında gözaltına alınan İsmail Arı, 75 günlük tutukluluğunun ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. 

İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi.. Arı, savunmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. 

BirGün muhabiri İsmail Arı, şöyle konuştu:

“Buraya sadece kendimi değil, gazeteciliği savunmak için geldim. 75 gündür yatarı olmayan bir suçtan ve 58 satırlık bir iddianame yüzünden içerideyim. Gazetecilik hakkım engellenmektedir. Kapasitenin çok üstünde bir koğuşta, yerde yatmaktayım. Anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak tutuklandım. Yaşadığım süreç, bu adliye binasının gördüğü en hukuksuz süreçlerden biridir. Basın ve demokrasi tarihine geçen bu hukuksuzlukları sıralamak istiyorum

Ben halk için gazetecilik yaptım. Çok iyi maaşlara iş teklifi aldım, reddettim. Tutuklanınca da insanların bunun farkında olduğunu gördüm. Maalesef bu ülkede gazeteciler, aydınlar hep tutuklandı. Bu iktidar döneminde de. Ben tertemiz gazetecilik yaptım, kimsenin de partisine göre bakmadım. Bunu sağır sultan duydu, yargı makamı duymadı. Gazetecilik suç değildir, tahliyemi talep ediyorum.” 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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