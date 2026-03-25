Tutuklanan Gazeteci İsmail Arı’nın Anne-Babası Cezaevi Önünden Seslendi

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 14:31

Ramazan Bayramı’nda aile ziyareti için Tokat’ta geçen günlerde tutuklandı. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltilen İsmail Arı’nın anne ve babası Sincan Cezaevi önünde açıklama yaptı. Nurhayat Arı ve Veli Arı, “Benim oğlumun suçu ne? Oğlum ne yaptı?' sözleriyle seslendi.

Gazeteci İsmail Arı, geçen günlerde tutuklandı.

İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı. 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlaması yöneltilen Arı, geçen günlerde tutuklandı.

BirGün'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

'İsmail yolsuzluk dosyası haber yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail'in gözaltına alınmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi... Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz.

İsmail Arı'nın anne ve babası cezaevinden seslendi.

Sincan Cezaevi önünde seslenen İsmail Arı’nın babası Veli Arı 'Şu an oğlumu ziyaret ettim. Oğlumun bayramın 2'nci gününde akşam saatinde neden gözaltına alındığına bir türlü kafam ermedi. Günahı ne yani? Doğruları yazdığı için mi?” dedi. 

Anne Nurhayat Arı ise “Benim oğlumun suçu ne? Oğlum ne yaptı?” diye konuştu.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
