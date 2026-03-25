Yeni Evleneceklere Faizsiz ve İndirimli Kredi Desteği Detayları Belli Oldu!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 14:11

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni evlenecek çiftlere faizsiz ve indirimli kredi desteğini duyurdu. “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nin detayları belli oldu. Faizsiz krediyi kimler alacak? Evlenecek çiftlere kredi desteği detayları neler?

Yeni evlenecek çiftlere faizsiz ve indirimli kredi desteğinin detayları belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamının detaylarını açıkladı. Bakanlık, sağlanan destek ve başvuru şartlarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık paylaşımında, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile aile olma yolunda ilk adımı atan gençlerimizi destekliyoruz. Faizsiz kredi desteğimiz ve farklı sektörlerden firmalarla yaptığımız indirim anlaşmalarıyla gençlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırıyoruz' ifadelerine yer verildi. 

Faizsiz Kredi Kimlere Verilecek?

Yeni evlenecek 18-29 yaş arası gençler faiz kredi ve indirim desteğinde yararlanabilecek. Hane gelirinin asgari ücretin 2.5 katını aşmaması gerekiyor. 

Başvurular, resmi nikaha en az 2 ay kala yapılmalı.

Her iki eşin de 18-29 yaşını aralığında olması gerekiyor. 

Evlenecek Çiftlere Kredi Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden yapılacak. 

Evlenecek Çiftlere Ne Kadar Kredi Verilecek?

Sağlanan kredi desteği yaş aralığına göre farklılık gösterecek. 18-25 yaş arası 250 bin lira, 26-29 yaş arası 200 bin lira faizsiz kredi desteği verilecek, krediler 2 yıl geri ödemesiz olacak. 

48 ay içerisinde çocuk sahibi olunması durumunda 1 yıl daha borç ertelenebilecek, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2 bin 46 mağazada yüzde 40’a varan indirim de uygulanacak.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
