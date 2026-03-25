SGK Uzmanı İsa Karakaş Emekliliğin 'Altın' Formülünü Açıkladı

SGK Uzmanı İsa Karakaş Emekliliğin 'Altın' Formülünü Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.03.2026 - 11:13

Bağ-Kur kapsamındaki milyonlarca esnaf, emeklilik için gereken 9 bin prim günü ve yaş sınırıyla mücadele ediyor. Emeklilik sisteminin değiştirilmesi talep edilirken Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş’tan umut verici bir hatırlatma geldi. Emeklilik hayallerini yüksek prim şartı nedeniyle erteleyenler için 'malulen emeklilik' formülü, süreci tamamen değiştirebilir. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 'emekliliğin altın anahtarı' sözleriyle formülü açıkladı.

SGK uzmanı İsa Karakaş, erken emeklilik formülünü anlattı.

SGK uzmanı İsa Karakaş, erken emeklilik formülünü anlattı.

Türkiye'de Bağ-Kur kapsamında çalışan esnaf ve sanatkarlar için emeklilik, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü şartıyla oldukça zorlu bir süreç olarak biliniyor. Henüz yasalaşmayan prim eşitleme düzenlemeleri beklenirken, mevcut sistemde yer alan malulen emeklilik hakkı, ağır prim yükü altında olanlar için can simidi görevi görüyor.

Pek çok Bağ-Kur'lu bu hakkın sadece SSK çalışanlarına özel olduğunu düşünse de durum sanılanın aksine farklı. 

SGK Uzmanı İsa Karakaş’a göre temel kural net: “ Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybettiğini SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemek. Bu şartı sağlayanlar için emeklilik kapısı ardına kadar açılıyor.”

İsa Karakaş, emekliliğin altın anahtarlarını anlattı.

İsa Karakaş, emekliliğin altın anahtarlarını anlattı.

İsa Karakaş, ‘emekliliğin altın anahtarı’ diyerek milyonlarca vatandaş için üç şartı açıkladı:

  • 'En az 10 yıllık sigortalılık süresine sahip olmak.

  • Toplamda 1800 gün prim bildirilmiş olması. (Kişi başka birinin bakımına muhtaç durumdaysa 10 yıl şartı aranmaz, sadece 1800 gün yeterlidir.)

  • Genel Sağlık Sigortası (GSS) dahil olmak üzere SGK’ya hiçbir prim borcunun bulunmaması.'

Statü değişikliğinde emeklilikle ilgil detaylar veren Karakaş, “SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlardan sevk talebinde bulunduktan sonra malullük tespiti sürecinde sigortalının statüsünün değişmesi durumunda, aylık tahsis talep tarihindeki son statüye göre bağlanacaktır.

Malullük durumunun tespitinde 4/1-(a) ve 4/1(b) kapsamındaki sigortalılar açısından fark bulunmadığından SGK sağlık kurulundan yeni statüye göre bir değerlendirme istenmeyecektir” dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
