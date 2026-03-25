SGK Uzmanı İsa Karakaş Emekliliğin 'Altın' Formülünü Açıkladı

Türkiye'de Bağ-Kur kapsamında çalışan esnaf ve sanatkarlar için emeklilik, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9 bin prim günü şartıyla oldukça zorlu bir süreç olarak biliniyor. Henüz yasalaşmayan prim eşitleme düzenlemeleri beklenirken, mevcut sistemde yer alan malulen emeklilik hakkı, ağır prim yükü altında olanlar için can simidi görevi görüyor.

Pek çok Bağ-Kur'lu bu hakkın sadece SSK çalışanlarına özel olduğunu düşünse de durum sanılanın aksine farklı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş’a göre temel kural net: “ Çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybettiğini SGK Sağlık Kurulu raporuyla belgelemek. Bu şartı sağlayanlar için emeklilik kapısı ardına kadar açılıyor.”