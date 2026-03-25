Ünlü AVM, Ruhsat Sorunları Nedeniyle Kapatıldı: Dükkanlar Mühürlendi, Yüzlerce Kişi İşsiz Kaldı

Mahkemenin 'ruhsatsız' olduğu yönündeki kararı üzerine harekete geçen Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binadaki tüm işletmeleri tek tek mühürleyerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kapatma işlemi sırasında polis ve çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

Kapatma kararının temelinde, binanın ilk etapta 'iş merkezi' olarak ruhsatlandırılması ancak daha sonra AVM formatına dönüştürülmesi yatıyor. AVM yönetiminden Yunus Emre Çelik’in paylaştığı bilgilere göre, imar yönetmeliğine dair eksikler giderilmesine rağmen, mülkiyet sahibi iki hissedarın onay vermemesi ruhsat sürecini tıkadı. Yönetim, belediyenin eksikleri kontrol etmediğini ve çözüm odaklı yaklaşmadığını savunarak karara tepki gösterdi.

Bu tahliye kararı sadece ticari bir krizi değil, aynı zamanda ciddi bir istihdam sorununu da beraberinde getirdi. Yaklaşık bin kişinin doğrudan çalıştığı, aileleriyle birlikte 5 bin kişiyi etkileyen bu süreçte işletmeciler, yatırımlarının karşılıksız kalmasından endişe ediyor. Şu an için kapalı durumda olan merkezin geleceği, Cuma günü yapılacak olan 'yürütmeyi durdurma' duruşmasından çıkacak sonuca göre şekillenecek. Eğer mahkemeden olumlu bir karar çıkmazsa, CityMall bir sonraki hukuki adıma kadar kapalı kalmaya devam edecek.