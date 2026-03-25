Ünlü AVM, Ruhsat Sorunları Nedeniyle Kapatıldı: Dükkanlar Mühürlendi, Yüzlerce Kişi İşsiz Kaldı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 08:22

Samsun'un Atakum ilçesinde popüler alışveriş merkezlerinden biri olan CityMall AVM, ruhsat sorunları nedeniyle mahkeme kararıyla kapatıldı. Zabıta ekiplerinin mühürlediği merkezde binlerce çalışan ve onlarca mağaza mağduriyet yaşarken, gözler Cuma günü yapılacak olan kritik duruşmaya çevrildi.

Samsun’da uzun süredir tartışma konusu olan CityMall Alışveriş Merkezi için yargı son sözü söyledi ve dev tesisin kapısına mühür vuruldu.

Mahkemenin 'ruhsatsız' olduğu yönündeki kararı üzerine harekete geçen Atakum Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, binadaki tüm işletmeleri tek tek mühürleyerek tahliye işlemini gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen kapatma işlemi sırasında polis ve çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

Kapatma kararının temelinde, binanın ilk etapta 'iş merkezi' olarak ruhsatlandırılması ancak daha sonra AVM formatına dönüştürülmesi yatıyor. AVM yönetiminden Yunus Emre Çelik’in paylaştığı bilgilere göre, imar yönetmeliğine dair eksikler giderilmesine rağmen, mülkiyet sahibi iki hissedarın onay vermemesi ruhsat sürecini tıkadı. Yönetim, belediyenin eksikleri kontrol etmediğini ve çözüm odaklı yaklaşmadığını savunarak karara tepki gösterdi.

Bu tahliye kararı sadece ticari bir krizi değil, aynı zamanda ciddi bir istihdam sorununu da beraberinde getirdi. Yaklaşık bin kişinin doğrudan çalıştığı, aileleriyle birlikte 5 bin kişiyi etkileyen bu süreçte işletmeciler, yatırımlarının karşılıksız kalmasından endişe ediyor. Şu an için kapalı durumda olan merkezin geleceği, Cuma günü yapılacak olan 'yürütmeyi durdurma' duruşmasından çıkacak sonuca göre şekillenecek. Eğer mahkemeden olumlu bir karar çıkmazsa, CityMall bir sonraki hukuki adıma kadar kapalı kalmaya devam edecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
