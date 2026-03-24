Altın Bitti! Vatandaşlar Altın Almak İçin İzdiham Yarattı: Kuyumcular 'Yok' Dedi, Vatandaş İnanmadı

Altın Bitti! Vatandaşlar Altın Almak İçin İzdiham Yarattı: Kuyumcular 'Yok' Dedi, Vatandaş İnanmadı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.03.2026 - 14:00

Bursa'da altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandı. Yoğun talep nedeniyle bir kuyumcunun dükkân camına astığı 'Vallahi billahi yok, yemin ederim yok' yazısı ise dikkat çekti.

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 TL'den başladı.

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 TL'den başladı.

Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kuyumculara akın etti.

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkân camına yazı asmakta buldu.

'Vallahi billahi yok, yemin ederim yok' yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin 'Bir gram da mı yok?' sorusuna kuyumcu 'Yok abi, olsa kendime ayırırım' dedi.

Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.

Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.

Kuyumcu Ahmet Yasinkılıç, 'Altında yaşanan sert düşüş talebi arttırınca, sabah yoğunluk yaşandı. Akşam olmadan gram, çeyrek altın tükendi. Şimdi vatandaşlar bizim altını stokladığımızı düşünüyor. Halbuki, şu an altın alacağımız tedarikçide altın kalmadı. Biz de artık yemin etmekten yorulduk. Çareyi cama yazı asmakta bulduk' dedi.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, İstanbul'da vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle Kuyumcukent'te yoğunluk yaşanırken, gram altın tükendi.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, İstanbul'da vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle Kuyumcukent'te yoğunluk yaşanırken, gram altın tükendi.

Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar gün boyunca Kuyumcukent'e akın etti. Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlatırken, otopark alanlarının dolmasıyla birlikte gelişigüzel park eden araçlar dikkat çekti. Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede gün boyu hareketlilik sürdü.

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti. Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
