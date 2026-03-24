Altın Bitti! Vatandaşlar Altın Almak İçin İzdiham Yarattı: Kuyumcular 'Yok' Dedi, Vatandaş İnanmadı
Bursa'da altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandı. Yoğun talep nedeniyle bir kuyumcunun dükkân camına astığı 'Vallahi billahi yok, yemin ederim yok' yazısı ise dikkat çekti.
Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 TL'den başladı.
Öte yandan, altın fiyatlarındaki düşüşün talebi artırdığı, kuyumcu esnafının ise yoğunluğa yetişmekte zorlandığı gözlendi.
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, İstanbul'da vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle Kuyumcukent'te yoğunluk yaşanırken, gram altın tükendi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
