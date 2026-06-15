Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Uranüs açısı, ofisteki teknolojik altyapının aniden çökmesiyle seni eski usul yöntemlere dönmeye zorluyor. Sunucu arızası veya bozulan bir yazıcı yüzünden işler durma noktasına gelirken, sen kağıt kalemi eline alıp süreci eski tarz bir beyin fırtınasına çeviriyorsun.

Ekrana bakmadan, beyaz tahta üzerinde veya defterde çalışmak ise sana uzun zamandır aradığın netliği verecek. Teknolojinin dikkati dağıtan unsurlarından arındığında, kilitlenmiş bir projenin asıl çözümünün ne kadar basit olduğunu fark edip harika bir fikir üreteceksin.

Peki ya aşk? Akşam eve döndüğünde Venüs ile Uranüs'ün altmışlık açısının desteğiyle, ekranlardan tamamen uzak, internetsiz bir akşam geçirmeyi teklif ediyorsun. Partnerinle televizyon izlemek yerine, dolaptan eski bir kutu oyunu çıkarıp oynamak veya sadece sohbet etmek, aranızdaki bağı inanılmaz derecede ısıtacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, teknolojiden uzaklaşmak sana çok iyi geliyor. Kahvecide telefonuna bakmak yerine kitabını okurken, senin gibi dijital dünyadan sıkılmış biriyle çok doğal ve yüz yüze bir tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...