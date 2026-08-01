Sevgili Oğlak, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ailevi konular öne çıkarken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu çocukluğundan taşıdığın bir duygusal yükü hafifletmen için sana bir kapı aralıyor. İlişkin varsa, ailenden öğrendiğin bir sevme biçiminin bugünkü ilişkine nasıl yansıdığını fark edebilirsin. Belki duygularını göstermekte zorlanıyorsun, çünkü bunu evde görmedin. Bugün partnerine “ben sevgiyi göstermekte biraz zorlanıyorum ama sen benim için çok değerlisin” demen, aranıza sıcaklık getiriyor. Nereden geldiğini anlayan, nasıl değişeceğini de bulur. Venüs-Lilith gerilimi ev içinde bir güç meselesi çıkarabilir; inatlaşmak yerine yumuşamalısın.

Bekarsan, geçmişteki bir aile dinamiğinin bugünkü seçimlerini sessizce yönlendirdiğini görüyorsun. Belki hep tanıdık ama yanlış bir tipi seçiyorsun. Bugünün dersi, alışkanlığı sevgiyle karıştırmamak. Sana tanıdık gelen her şey sana iyi gelmeyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…