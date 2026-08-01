article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 2 Ağustos Pazar Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
2 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 2 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 

2 Ağustos Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gece Ay’ın Koç burcuna geçişiyle ailevi konular öne çıkarken, Kuzey Düğüm-Chiron uyumu çocukluğundan taşıdığın bir duygusal yükü hafifletmen için sana bir kapı aralıyor. İlişkin varsa, ailenden öğrendiğin bir sevme biçiminin bugünkü ilişkine nasıl yansıdığını fark edebilirsin. Belki duygularını göstermekte zorlanıyorsun, çünkü bunu evde görmedin. Bugün partnerine “ben sevgiyi göstermekte biraz zorlanıyorum ama sen benim için çok değerlisin” demen, aranıza sıcaklık getiriyor. Nereden geldiğini anlayan, nasıl değişeceğini de bulur. Venüs-Lilith gerilimi ev içinde bir güç meselesi çıkarabilir; inatlaşmak yerine yumuşamalısın.

Bekarsan, geçmişteki bir aile dinamiğinin bugünkü seçimlerini sessizce yönlendirdiğini görüyorsun. Belki hep tanıdık ama yanlış bir tipi seçiyorsun. Bugünün dersi, alışkanlığı sevgiyle karıştırmamak. Sana tanıdık gelen her şey sana iyi gelmeyebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın