Sevgili Oğlak, bugün Ay Düğümleri'nin ekseni değişiyor ve Kuzey Düğüm senin öz değer alanına yerleşiyor. Bu geçiş, aşkta kendine verdiğin değeri öne çıkarıyor. İlişkin varsa, kendine ne kadar değer verirsen, ilişkinde de o kadar saygı gördüğünü fark ediyorsun. Kendini küçümsediğinde ya da isteklerini sürekli geri plana attığında, farkında olmadan bu muameleyi normalleştiriyorsun. Bugün kendi değerini hatırladığında, partnerinden de hak ettiğin ilgiyi ve saygıyı beklemeye başlıyorsun. Sağlıklı bir ilişki, iki kişinin de birbirine değer verdiği yerde büyür. Kendine sahip çıkmak, ilişkine zarar vermez, aksine onu güçlendirir.

Bekarsan, sana değerini hissettiren, seni olduğun gibi takdir eden birini arıyorsun. Kendini kanıtlamak zorunda kaldığın, sürekli çaba göstermene rağmen yeterince görülmediğin bağlar artık seni yormuş durumda. Sana emek veren, seni önemseyen ve değerini bilen biri bugün çok daha çekici geliyor. Öz saygını yükselttiğinde, hayatına aldığın insanların da değiştiğini göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…