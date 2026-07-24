Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün senin ev alanında durağan konuma geçiyor ve ailevi sorumlulukları öne çıkarıyor. Bu enerji, farklı tarafların beklentisini aynı anda önüne koyuyor. İlişkin varsa, ailenin bir talebi ile partnerinin bir isteği çakışabilir. İkisini de memnun etmeye çalışırken kendini yorgun hissediyorsun. Bugün seçim yapmak zorunda değilsin, ancak her iki tarafa da net bir açıklama borçlusun. Şeffaf davrandığında ikisi de anlayış gösterecek.

Bekarsan, üzerindeki ailevi sorumluluklar yeni bir ilişkiye yer bırakmıyor. Kendi hayatını kurmadan önce başkalarının işlerini hallediyorsun. Bu sadakat değerli, ancak kendini tamamen unutmamalısın. Bugün kendine küçük bir alan açmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…