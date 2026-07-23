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Oğlak Burcu right-white
24 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.07.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 24 Temmuz Cuma gününüz nasıl geçecek? 

24 Temmuz Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sevgini gürültüsüz gösteriyorsun. Ay senin en içsel alanına yerleşiyor, bu yüzden duygularını kalabalık önünde değil, baş başa ifade etmek istiyorsun. İlişkin varsa, partnerine haber vermeden hazırlayacağın küçük bir şey onu fazlasıyla mutlu edecek. Sevdiği bir yemek, bir not ya da halletmesi gereken bir işi sessizce üstlenmen yeterli. Bu tür jestler senin dilin ve o bu dili çok iyi anlıyor.

Bekarsan, farkında olmadığın bir ilgi var. Uzun süredir sana yakınlık duyan ama bunu söylemeye cesaret edemeyen biri çevrende olabilir. Merkür'ün ileri hareketi bugün bu kişinin dilini çözebilir. Kimden geldiğini fark ettiğinde şaşırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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