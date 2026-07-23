Sevgili Oğlak, bugün sevgini gürültüsüz gösteriyorsun. Ay senin en içsel alanına yerleşiyor, bu yüzden duygularını kalabalık önünde değil, baş başa ifade etmek istiyorsun. İlişkin varsa, partnerine haber vermeden hazırlayacağın küçük bir şey onu fazlasıyla mutlu edecek. Sevdiği bir yemek, bir not ya da halletmesi gereken bir işi sessizce üstlenmen yeterli. Bu tür jestler senin dilin ve o bu dili çok iyi anlıyor.

Bekarsan, farkında olmadığın bir ilgi var. Uzun süredir sana yakınlık duyan ama bunu söylemeye cesaret edemeyen biri çevrende olabilir. Merkür'ün ileri hareketi bugün bu kişinin dilini çözebilir. Kimden geldiğini fark ettiğinde şaşırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…