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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 17 Ağustos - 23 Ağustos Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta yaratıcılığın biraz tıkalı başlıyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi keyif ve üretim alanını etkiliyor, ilhamın yerinde olmayabilir; mekanik işlere yönelmelisin. Ancak aynı gün Merkür ile yöneticin Satürn arasındaki üçgen, ortak kaynaklarla ilgili ciddi bir konuşmayı destekliyor. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığı ilişkilerde bir sınırla karşılaşmana yol açabilir. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise ufkun genişliyor, önümüzdeki ay eğitim ve uzak bağlantılar öne çıkıyor.

Maddi olarak ise pazartesi keyfe yönelik harcamalarda kafan karışabilir. Perşembeden sonra ise bekleyen bir prim ya da kredi meselesi netleşebilir.

Aşk hayatında romantizm sisli. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, beklentini söylemeden küsmemelisin. Bekar bir Oğlak burcu isen, birine dair kurduğun senaryo gerçeği yansıtmıyor olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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