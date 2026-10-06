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Koç Burcu right-white
7 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 7 Ekim Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Mars'ın Uranüs'le kurduğu destekleyici açı bugün seni normalden daha atak ve cesur kılıyor; uzun süredir ertelediğin bir adımı atmak için elverişli bir gün. Ay'ın Başak burcuna geçmesi ise bu cesaretin yanına biraz plan ve detay eklemeni öğütlüyor; aceleyle verilen bir karar küçük bir pürüz yaratabilir, atmadan önce bir kez daha gözden geçir. Günün ilerleyen saatlerinde bir meslektaşınla kurduğun iletişim beklediğinden daha sıcak geçebilir.

Maddi olarak bugünkü atılgan enerji yeni bir gelir kapısı aralayabilir, ama Ay'ın Başak'taki detay bakışı seni rakamları iki kez kontrol etmeye itiyor. Küçük bir harcamayı gözden kaçırmamak bu hafta sonunu rahatlatır.

Peki ya aşk? Bir ilişkin varsa, bugün atacağın küçük ama içten bir adım partnerini şaşırtabilir; sadece çok hızlı hareket etmemeye dikkat et. Yalnız olan Koçlar için ise bugünkü cesur enerji bir adım atmanı kolaylaştırıyor, ama tanıdığın biriyle ilerlerken sabırlı olman uzun vadede işine yarıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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