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Koç Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay'ın kendi burcu Aslan'da Mars'la buluşması sana müthiş bir başlangıç enerjisi veriyor; bir toplantıda ilk sözü alan, ekibi harekete geçiren sen olabilirsin. Sabah saatlerinde Neptün'den gelen yumuşak açı, aklına gelen fikri hemen paylaşmak yerine biraz süzmeni öneriyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten gönderdiği gerginlikle bir yazışma yanlış anlaşılabilir; karşı tarafı aramadan mesaj üstüne mesaj yazmak yerine kısa bir telefon konuşması işini kolaylaştırır. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle günün karmaşası yerini net bir plana bırakıyor.

Maddi olarak Venüs'ün Akrep'te hâlâ geri harekette olması seni büyük bir harcamadan önce bir kez daha düşünmeye itiyor. Öğleden sonraki gerginlik bir fatura ya da beklenmedik bir masrafla kendini gösterebilir; panik yapmadan hesabı gözden geçirmen yeterli. Akşam saatlerinde işler yoluna giriyor, küçük bir tasarruf fırsatı bile karşına çıkabilir.

Peki ya aşk? Partnerin bugün senden biraz daha fazla ilgi bekliyor olabilir Koç; sabahki sezgisel hava bunu fark etmeni kolaylaştırıyor. Öğleden sonra küçük bir söz yanlış anlaşılabilir, açık konuşmak en kısa yol. Tek başına olanlar içinse geçmişten biri hiç ummadığın bir anda karşına çıkabilir; Venüs'ün retrosu eski bir hikâyeyi hatırlatsa da bugünkü enerjin seni yeni bir tanışmaya da açık tutuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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