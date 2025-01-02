Regaip Kandili İbadetleri: Regaip Kandili Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kalınır?
Regaip Kandili İbadetleri: Regaip Kandili Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kalınır?
Regaip Kandili, mübaer üç ayların ilk kandilidir. Bu mübarek geceyi boş geçirmek istemeyenler Regaip Kandili ibadetleri ve dualarını araştırmaya başladı. Regaip Kandili namazı, binlerce müslüman tarafından merak ediliyor. Bu mübarek gece, tutulan oruçlar kılınan namazlarla eda edilecek. Peki Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır?
İşte Regaip Kandili namazı...
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Regaip Kandili Ne Zaman?
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Peki Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?
Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?
Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okunabilir, tövbe istiğfar yapılabilir.
Regaip Kandilinde dualar edilmeli, küs ve dargınlar barıştırılmalıdır.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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