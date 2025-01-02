Regaip Kandili İbadetleri: Regaip Kandili Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kalınır?

Kandillerde yerine getiren ibadetlerin en önemlisi belki de namaz kılmaktır. Regaip kandilinde kılınacak özel bir namaz yoktur. Arzu eden kişiler bu gecede kaza namazı, nafile namazı ve teheccüd namazı kılabilir.

Regaip Kandili Namazı Ne Zaman Kılınır?

Yatsı namazı eda edildikten sonra, uyumadan kılınan nafile namaza 'gece namazı' adı verilir. Teheccüd namazı ise bir miktar uyuduktan sonra uyunup kılınan namaza denir. Teheccüd namazının iki rekatta bir selam verilerek kılınması tavsiye edilmiştir.

Ayrıca Regaip kandilinde kılınacak kaza namazlarının daha faziletli olduğu da bilinmektedir.