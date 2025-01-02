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Regaip Kandili İbadetleri: Regaip Kandili Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kalınır?

Regaip Kandili İbadetleri: Regaip Kandili Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kalınır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 11:21

Regaip Kandili, mübaer üç ayların ilk kandilidir. Bu mübarek geceyi boş geçirmek istemeyenler Regaip Kandili ibadetleri ve dualarını araştırmaya başladı. Regaip Kandili namazı, binlerce müslüman tarafından merak ediliyor. Bu mübarek gece, tutulan oruçlar kılınan namazlarla eda edilecek. Peki Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Regaip Kandili namazı ne zaman, nasıl kılınır?

İşte Regaip Kandili namazı...

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Regaip Kandili Ne Zaman?

Regaip Kandili Ne Zaman?
i0.wp.com

2025 yılında mübarek üç aylar 1 Ocak'ta başladı.Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece, yani 2 Ocak Perşembe günü ise Regaip Kandili eda ediliyor.

İslam aleminin öenmli günleri arasında yer alan Regaip Kandili'nde ibadetler yerine getirilecek. Bu mübarek günün faziletinden yararlanmak isteyen kişiler Regaip Kandili namazlarını, oruçlarını ve ibadetlerini eda edecek.

Peki Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Peki Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

Regaip kandilinin sabahında oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Oruç tutmak isteyen kişiler Regaip kandili gününde tutabilirler. Ayrıca Cuma gününü de birleştirerek iki günlük oruç tutabilirler. Bazı görüşler ise sadece Cuma günü oruç tutulması yönündedir. 

Regaip kandilinde tutulan bu oruç, farz değildir. İftar saatinden sonra ise gece boyu ibadetlere devam edilebilir.

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Regaip Kandili namazı nasıl kılınır?

Kandillerde yerine getiren ibadetlerin en önemlisi belki de namaz kılmaktır. Regaip kandilinde kılınacak özel bir namaz yoktur. Arzu eden kişiler bu gecede kaza namazı, nafile namazı ve teheccüd namazı kılabilir. 

Regaip Kandili Namazı Ne Zaman Kılınır?

Yatsı namazı eda edildikten sonra, uyumadan kılınan nafile namaza 'gece namazı' adı verilir. Teheccüd namazı ise bir miktar uyuduktan sonra uyunup kılınan namaza denir. Teheccüd namazının iki rekatta bir selam verilerek kılınması tavsiye edilmiştir. 

Ayrıca Regaip kandilinde kılınacak kaza namazlarının daha faziletli olduğu da bilinmektedir.

Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okunabilir, tövbe istiğfar yapılabilir.

Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okunabilir, tövbe istiğfar yapılabilir.

Kandil gecelerine okunan Kur'an-ı Kerim'in daha faziletli olduğu söylenmektedir. Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okunmalı, dinlenmeli ve anlamaya çalışılmalıdır. Tefekkürde bulunulmalı, geçmişin ve geleceğin muhasebesi yapılmalıdır. 

Ayrıca mübarek bir gece olarak nitelendirilen kandil gecelerinde tövbe istiğfar etmek de oldukça hayırlıdır. Şirk koşmayan kişilerin büyük günahlarının edilen tövbe istiğfar ile affedileceği buyurulmuştur. Buna göre, geçmişinde günah işlemiş kişiler samimi bir şekilde af dilemeli, bu geceyi bir dönüm noktası olarak kabul etmelidir.

Regaip Kandilinde dualar edilmeli, küs ve dargınlar barıştırılmalıdır.

Regaip Kandilinde dualar edilmeli, küs ve dargınlar barıştırılmalıdır.

Kandil gecelerinin faziletinden yararlanmak isteyen kişiler, bol bol dua edebilirler. Yoksul, kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yardım eli uzatılmalı, onlar adına da dua edilmelidir. Bu gecede Allah'ın ve peygamberimizin adını zikretmek, dualarda geçirmek de bir hayli önemlidir. Sadaka vermek, şükretmek, küs olunan kişilerle barışmak ise bu gecede ayrı bir anlam taşır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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