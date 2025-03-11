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Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı! Ayetel Kürsi'nin Meali ve Faziletleri Nelerdir?

Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı! Ayetel Kürsi'nin Meali ve Faziletleri Nelerdir?

Kuranı Kerim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 15:52

Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, yüreklere huzur getiren koruyucu dualar arasında yerini alır. Allah'a sığınmak, kötülüklerden korunmak için okunan duanın faziletleri saymakla bitmez. 'Ayetlerin Efendisi' olarak zikredilen ayetin okunuşu kadar anlamını bilmek de önemlidir. Peki Ayetel Kürsi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Ayetel Kürsi'nin anlamı nedir? Ayetel Kürsi anlamı ve faziletleri nelerdir? 

İşte Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu, anlamı ve faziletleri

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Ayetel Kürsi Ne Anlama Gelir?

Ayetel Kürsi Ne Anlama Gelir?

Ayetel Kürsi adını, ayetin içinde geçen “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi anlamlara gelen 'kürsi' kelimesinden almıştır. Bu yüzden 'Ayetlerin Efendisi' olarak da zikredilir. 

Ayetel Kürsi Kaç Ayettir?

On cümleden oluşan ayet, Allah-ü Teala’nın birliği ve tevhid inancının esasları anlatır. Ayetel Kürsi tek bir ayettir. Kur'an-ı Kerim'de geçen Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olarak indirilmiştir.

Ayetel Kürsi'nin Konusu Nedir?

Ayetel Kürsi'nin Konusu Nedir?

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için 'Ayetü’l-Kürsi' adıyla anılan bu ayeti düzenli olarak okumak, şeytandan uzak durmanın en büyük silahı olarak tanımlanmıştır. Medine döneminde indiği rivayet edilen bu ayet, İslam’ın temel unsurlarını ve Allah’ın kudretini anlatır. 

Ayetel Kürsi ayetinin içinde, Allah’ın en yüce isminin bulunduğu, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an-ın ayetlerinin efendisi olarak müjdelenmiştir.

Ayetel Kürsi'nin Okunuşu

Ayetel Kürsi'nin Okunuşu

  • Bismillahirrahmânirrahîm 

  • Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.

  • Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih.

  • Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe

  • Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

Ayetel Kürsi'nin Anlamı

  • Allah, O Allah’tır.

  • O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur.

  • Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur.

  • Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin?

  • Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler.

  • O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.

  • O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

Ayetel Kürsi'nin Faziletleri

Kur'an ayetlerinin tümünün farklı anlamlar ve faziletlere sahip olduğu bilinir. Lakin bu ayetlerin arasından en bilineni ve en ulusu 'Ayetel Kürsi'dir.

  • 1. Yüce Peygamberimiz: ‘Bakara Sûresinde bir âyet var ki, O Kur’ân âyetlerinin seyyididir (ulusu – efendisi – en faziletlisidir). Bu Ayetel Kürsidir. Ayetel Kürsî içinde şeytan bulunan bir evde okunsa; şeytan, o evden feryad ederek kaçar ve sur’atle oradan uzaklaşır. O faziletli âyet, Ayetel Kürsi'dir buyurmuştur.

  • 2. “Yatağınıza yatacağınız zaman, Ayetel Kürsi’yi okuyunuz. Çünkü orada bulunduğunuz müddetçe koruyucunuz bizzat Yüce Allah kendisi olur ve sabaha kadar o yatağın etrafına (çevresine) kesinlikle şeytan yaklaşamaz.” buyrulmuştur. Yine buyrulmuştur ki:

  • 3. ‘Her hangi bir ev ki, içinde ‘Ayetel-Kürsi ve Fatiha Sûresi” okunsa, o gün içinde o evde bulunanlara hiçbir zarar ve musibet gelmez. İns ve cin şerrinde emniyette bulunur. Nazar değme olayı da olmaz.

  • 4. Yine Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: ‘Her kim, yatağına yattığında “Ayetel-Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.”

  • Cenâb-ı Allah’ın kullarına olan merhametini düşün!… Sen, yatağında huzur içinde uyuyasın diye. Senin için iki meleğini görevlendirmiş ve seni koruyorlar. “Aman Allâh’ım sen ne büyüksün ne çok merhametlisin!…’

  • 5. ‘Her kim, evinden çıkarken “Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teâlâ, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Ayetel-Kürsî okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler.” Bu durum evine selâmetle dönünceye kadar devam eder.

  • 6. ‘Evine dönerken de Ayetel-Kürsi’yi okuyan kimse, fakirlik çekmez, yoksulluk derdi görmez. Evinden çıkarken ve evine girerken okuduğu iki Ayetel-Kürsî hürmetine sabahtan akşama kadar işleri hayırla selâmette olur.’

  • 7. ‘Her kim, dara düşdüğünde, sıkıntı ve bunalıma girdiğinde Ayetel Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, bu kulunun imdadına (yardımına) yetişir.”

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Ayetel Kürsi ile İlgili Hadisler

Ayetel Kürsi ile İlgili Hadisler

  • Ayetel Kürsi'nin faziletiyle ilgili olarak Hz. Muhammed'in şu sözleri nakledilmektedir: 'Kur’an’da en büyük âyet, Âyetü’l-Kürsî’dir. Bu âyet bir evde okunursa, oraya otuz gün şeytan yaklaşamaz. Her kim her namazın arkasında bunu okursa, ölünce doğru Cennet’e gider. Çocuklarınıza, âilenize ve komşularınıza bu âyeti öğretin.

  • Ebu Hüreyre (ra) şöyle anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: 'Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.' (Tirmizi)

  • Übey İbnu Ka’b (ra) anlatıyor: 'Resulullah (s.a.v.) bana: 'Ey Ebu’l-Münzir, Allah’ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Ben: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O, Hayy’dır, Kayyûm’dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır” (Bakara, 225) -ki buna Ayet’ü’l-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: 'İlim sana mübarek olsun ey Ebu’l-Münzir!' dedi.' (Müslim)

  • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; 'Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.' (Nesai)

  • Cuma günü, biz müslümanların bayramıdır. Allahü celle celalühü, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Ve bu cuma gününde Cuma günü Ayetel Kürsi okumanın fazileti çoktur.

Ayetel Kürsi Neye İyi Gelir? Ayetel Kürsi Ne Zaman Okunur?

Ayetel Kürsi Neye İyi Gelir? Ayetel Kürsi Ne Zaman Okunur?

Ayetel Kürsi’nin çeşitli durumlarda tilaveti hususunda Şia ve Sünni kaynaklarda çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Bu ayetin birçok yerde bilhassa, namaz sonrasında, uyumadan önce, evden dışarı çıkarken, zorluk, sıkıntı ve dertlerle karşılaşıldığında, merkep ve bineklere binildiğinde, nazarı önlemek için, sağlık ve sıhhat için okunması müntahaptır.

Ayetel Kürsi Namazda Okunur mu?

Ayetel Kürsi Namazda Okunur mu?

Ayetel Kürsi bollukta, darlıkta, sıkıntıda, zeminde ve her zamanda okunabilir. Ayet olduğu için namaz içerisinde de okunabilir. Özellikle uyurken okunması tavsiye edilir. Bu şekilde şeytan ve cinlerin şerrinden Allah’a sığınırsınız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i Şerifinde “ Kim farz olan her namazın ardından Ayetel Kürsi okursa ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır” buyurmuştur. 

Bu hadise göre ise farz namazların ardından da Ayetel Kürsi okumak çok faziletlidir.

Ayetel Kürsi Ne İçin Okunur?

Ayetel Kürsi Ne İçin Okunur?

Ayetel Kürsi, Felak Nas duaları ile birlikte okunduğunda nazar, göz değmesi, korku, vesvese, iç huzursuzluğu gibi dertlere çare olur. Bu nedenle bu dualar çocuklara, bebeklere, hastalara sıklıkla okunur. 

Uyumadan, bir işe başlamadan, yola çıkmadan önce her zaman okunabildiği gibi akla geldiğinde de okunmasının çok faziletli olduğu rivayet edilir.

Ayetel Kürsi Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Ayetel Kürsi Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Kürsi, koltuk ve taht anlamını taşımaktadır. Temelinde ise bir araya toplanmayı ifade eder. Mecazi anlamda ise güç, sultan ve ilim gibi yan anlamları belirtir. Yüce Allah’ın Kur'an-ı Kerim’de bir kürsisi olarak tabir edilen bu ayet, yeri ve gökleri içine alır. Bu nedenden dolayı, Kürsi Ayeti olarak adlandırılmıştır.

“Onu ne uyku basar ne uyur” cümlesi, hay ve kayyûm sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Uyku basan veya fiilen uyuyan birinin gözetim, yönetim, koruma gibi işleri yerine getirmesi mümkün değildir. Allah Teâlâ’nın kayyûmluğu kâmil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyûm sıfatı bunu ifade ettiğine göre O’nu ne uyku basar ne de uyur.

Yerde ve gökte ne varsa –başka hiçbir kimseye değil– O’na aittir; yaratanı da gerçek sahibi de O’dur. Âyetin bu mânayı ifade eden parçası “Yalnız O’na aittir” kısmıyla tevhidi öğretirken “başkasına değil” mânasıyla de şirkin çeşitlerini reddetmektedir. Çünkü müşrik toplumlar varlıkları yaratılış, aidiyet ve yetki bakımlarından çeşitli tanrılar arasında paylaştırmışlar; meselâ yıldız, gök, yer... tanrılarından söz etmişlerdir. “Yerde ve gökte” tabiri Arapça’da “bütün varlıklar” mânasında kullanılmakta, adına yer ve gök denilmeyen veya maddî mânada yere ve göğe dahil bulunmayan mekânlar ve buradaki varlıklar da bu ifadenin içine girmektedir.

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İşte Diyanetin Ayetel Kürsi Tefsiri

İşte Diyanetin Ayetel Kürsi Tefsiri

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ’yı tanıtıyorsa Âyetü’l-kürsî de –onlardan daha geniş ve detaylı olarak– bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki âyette peygamberlerin getirdiği bunca âyet ve “beyyine”ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilâfa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği “kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)”, peygamberleri desteklemek üzere Allah’ın onlara lutfettiği mûcizelerde ve vahiy yoluyla yapılan “sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar”da görülmektedir. Bu âyet gerçek mâbudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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