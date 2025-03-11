Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı! Ayetel Kürsi'nin Meali ve Faziletleri Nelerdir?

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için 'Ayetü’l-Kürsi' adıyla anılan bu ayeti düzenli olarak okumak, şeytandan uzak durmanın en büyük silahı olarak tanımlanmıştır. Medine döneminde indiği rivayet edilen bu ayet, İslam’ın temel unsurlarını ve Allah’ın kudretini anlatır.

Ayetel Kürsi ayetinin içinde, Allah’ın en yüce isminin bulunduğu, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an-ın ayetlerinin efendisi olarak müjdelenmiştir.