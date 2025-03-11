Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı! Ayetel Kürsi'nin Meali ve Faziletleri Nelerdir?
Ayetel Kürsi Okunuşu ve Anlamı! Ayetel Kürsi'nin Meali ve Faziletleri Nelerdir?
Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, yüreklere huzur getiren koruyucu dualar arasında yerini alır. Allah'a sığınmak, kötülüklerden korunmak için okunan duanın faziletleri saymakla bitmez. 'Ayetlerin Efendisi' olarak zikredilen ayetin okunuşu kadar anlamını bilmek de önemlidir. Peki Ayetel Kürsi'nin Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Ayetel Kürsi'nin anlamı nedir? Ayetel Kürsi anlamı ve faziletleri nelerdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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