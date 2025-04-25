Star TV'nin Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Esra Erol'un Konuğunu Yollamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
25 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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2 sezondur yayında olan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline sayılı günler kaldı.
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NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı aldı.
Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.
Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizinin akıbetini duyurdu.
Müge Anlı'da günlerdir cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı araştırılıyor.
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İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı karakterin oğlunu oynayan Taylan Meydan, çekim sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.
Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a, Melike Dertli katılmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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