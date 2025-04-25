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Star TV'nin Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Esra Erol'un Konuğunu Yollamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Star TV'nin Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Esra Erol'un Konuğunu Yollamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 00:26

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

25 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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2 sezondur yayında olan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline sayılı günler kaldı.

2 sezondur yayında olan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline sayılı günler kaldı.

İki sezondur severek izlediğimiz Kızıl Goncalar için geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iki eski oyuncunun geri döneceği haberine Birsen Altuntaş'tan sonunda açıklama geldi.

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NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı aldı.

NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı aldı.

Yeni bölümde Halil İbrahim uyurken yatakta yanına yatan Didem, seyircinin sabrını iyiden iyiye zorlamaya başladı. Artık Halil İbrahim ve Zeynep sahneleri görmek isteyen Hudutsuz Sevda seyircisi haliyle isyanını gizlemeyemedi ve sosyal medyadan yorum yağdı.

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Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

Kanal D ekranlarında 19 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu.

20. sezona emin adımlarla ilerleyen Arka Sokaklar setinde çekimlerine başlanan Yasemin Kay Allen'dan sonunda ilk fotoğraf geldi.

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Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizinin akıbetini duyurdu.

Star TV, yayın döneminin son günlerine yaklaşırken yayında olan sevilen dizinin akıbetini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Kral Kaybederse dizisinin 2. sezonu duyurulmuştu. Gözler haliyle Sahipsizler dizisine çevrilmişti.

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Müge Anlı'da günlerdir cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı araştırılıyor.

Müge Anlı'da günlerdir cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybı araştırılıyor.

Mehmet Çetin öldürüldü mü? İşte Anlı'nın yayınında tüm yaşananlar ve Mehmet Çetin'in kaybında son nokta...

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İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı karakterin oğlunu oynayan Taylan Meydan, çekim sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı karakterin oğlunu oynayan Taylan Meydan, çekim sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Set atmosferinin oldukça keyifli geçtiğini belirten genç oyuncu, “Yoğun tempoyu seviyorum, bu nedenle süreç benim için çok verimli ve mutlu edici geçiyor.” ifadelerini kullandı.

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Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a, Melike Dertli katılmıştı.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a, Melike Dertli katılmıştı.

Esra Erol geçtiğimiz günlerde dini nikahlı eşi ve ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle arabuluculuk yapması için yayınına katılan bir konuğu ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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