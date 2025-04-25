Kızıl Goncalar'ın Finalinde Geri Dönen Eski Oyuncular Belli Oldu
NOW'ın 2 sezon boyunca ekrana gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın final bölümünde iki eski oyuncunun konuk olacağı haberi yapılmıştı. Birsen Altuntaş, geri dönen eski oyuncuları açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2 sezondur yayında olan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline sayılı günler kaldı.
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Altuntaş, geri gelen oyuncuların Nadire’ye hayat veren Cemre Melis Çınar ile oğlu Efe’yi canlandıran İsa Kadan olduğunu açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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