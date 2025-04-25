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Kızıl Goncalar'ın Finalinde Geri Dönen Eski Oyuncular Belli Oldu

Kızıl Goncalar'ın Finalinde Geri Dönen Eski Oyuncular Belli Oldu

Kızıl Goncalar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.04.2025 - 22:41

NOW'ın 2 sezon boyunca ekrana gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın final bölümünde iki eski oyuncunun konuk olacağı haberi yapılmıştı. Birsen Altuntaş, geri dönen eski oyuncuları açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2 sezondur yayında olan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline sayılı günler kaldı.

2 sezondur yayında olan Kızıl Goncalar'ın büyük finaline sayılı günler kaldı.

Fragmandan anladığımız kadarıyla her karakter için mutlu son yazılırken zaman atlaması yaşanacak olan 46. bölümde Cüneyd ve Zeynep'in nikahını izleyeceğiz.

İki sezondur severek izlediğimiz Kızıl Goncalar için geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iki eski oyuncunun geri döneceği haberine Birsen Altuntaş'tan sonunda açıklama geldi.

Altuntaş, geri gelen oyuncuların Nadire’ye hayat veren Cemre Melis Çınar ile oğlu Efe’yi canlandıran İsa Kadan olduğunu açıkladı.

Altuntaş, geri gelen oyuncuların Nadire’ye hayat veren Cemre Melis Çınar ile oğlu Efe’yi canlandıran İsa Kadan olduğunu açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre Naim'le ilişkisi olan Nadire ve oğlu Efe finalde Naim'le buluşacak. Fragmanda da üçünün yer aldığı bir sahne de var.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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